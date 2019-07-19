«Руководила закладчиками и общалась с покупателями»: самарская «сбежавшая невеста» работала оператором в ОПГ наркоторговцев

Наторговали наркотиками на 5 миллионов рублей

История «сбежавшей невесты» из Безенчука Ксении Аносовой по-прежнему покрыта завесой тайны. Ее ищут без дня две недели, где она — не знают ни родные, ни правоохранители.

Как уже сообщалось на samara.kp.ru, Ксения — не только пропала без вести, но и скрылась от правосудия. Девушка проходила обвиняемой по делу об организованной группе наркоторговцев, которое рассматривали в суде. Корреспонденту «КП-Самара» удалось узнать, чем провинилась это преступное сообщество, и какую роль в нем играла Аносова.

— Подсудимых четыре человека, им вменяются многочисленные эпизоды незаконного сбыта и покушения на сбыт наркотических и психотропных веществ с использованием интернета в крупном и особо крупном размерах, — рассказывает нашему изданию прокурор Новокуйбышевска Алексей Волков. — В зависимости от роли, каждому из участников вменяется от 1 до 10 преступлений. Распространяли наркотики они на территории Новокуйбышевска и Чапаевска.

Два главаря

Один из обвиняемых также отвечает по статье 174 УК РФ — отмыв денег, полученных в результате незаконных действий. Установлено, что эта ОПГ с 2015 по 2017 году благодаря своей криминальной деятельностью извлекла выгоду на сумму более 5 миллионов рублей.

Близкие переживают за девушку и надеются, что она найдется живойФото: соцсети

— Подсудимые совершали свои дела бесконтактным способом с помощью « закладок», организованных в городах, — объясняют в надзорном ведомстве. — Общались между собой и с покупателями они через «Вконтакте», «Телеграм» и «Вибер».

Организаторов преступной группы было двое — Фролов и Листоренков. Они не только руководили членами своей команды, но и занимались поставкой и фасовкой оптовых партий марихуаны, а также веществ, содержащих метилэфедрон, амфетамин и другие производные для наркотика. Они же фасовали отраву и готовили ее к продаже, устанавливали цены и организовывали «тайники» с крупными партиями.

Невеста работала не выходя из дома

Главари передавали информацию о «потайных местах» оператору сообщества, им то и являлась Ксения Аносова. Она «работала» за компьютером. Ее роль заключалась в том, чтобы сообщать по сети Садчиковой, Рыбину и другим «закладчикам», которых силовикам не удалось установить, информацию о местонахождении тайников с крупными партиями уже расфасованных и готовых к сбыту наркотиков.

— Она координировала действия «закладчиков», доносила до них сведения о необходимости организации других тайников с наркотиками — определенной массы и вида для потребителей, — говорит Волков. — Оператор же сообщала адреса тайников приобретателям — в тех случаях, когда получала подтверждение о зачислении ими денег на специально созданные счета Киви-кошельков.

Жених девушки тоже не знает, где она находитсяФото: соцсети

Листоренков попался одним из первых, он заключил досудебное соглашение, сдал сообщников и уже получил 9 лет колонии строгого режима. Фролов сейчас заключен под стражу. Аносова, Рыбин и Садчикова были под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Но 8 и 10 июля Ксения не явилась в суд. 6 июля она поехала в Самару за свадебным платьем — брак был намечен на 24 августа — и бесследно исчезла. Мама невесты, уверяющая, что не знает о ее преступных делах, заявила о пропаже в полицию. Жених — Андрей — живет в Рязани, руководит Центром по реабилитации наркоманов и тоже не в курсе, где будущая супруга.

— В связи с этими событиями государственным обвинителем заявлено ходатайство об избрании в отношении подсудимой меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении ее в розыск. Судом оно удовлетворено. Уголовное дело приостановлено, меры по установлению местонахождения обвиняемой принимают сотрудники полиции, — заявили «Комсомолке» в прокуратуре.

Ксении и другим фигурантам грозят серьезные сроки - больше 10 лет лишения свободы. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Родственники Ксении, а теперь и правоохранители, просят всех, кто знает о местонахождении невесты, сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8-930-882-55-12, 8-917-961-90-33 и 112. Информацию также можно передать на почту kpsamara@phkp.ru.

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