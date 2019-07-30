2019-07-31T00:00:11+03:00
Происшествия

"Очень страшно! Нельзя строить гостиницы из пластмассы!": большой пожар в Самаре уничтожил три дома

По основной версии, юные футболисты сожгли мусор и оставили свои семьи без крыши над головой
Михаил ГОРЮНОВ
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Огонь практически ничего не оставил от зданий, которые местные жители называют общежитиямиОгонь практически ничего не оставил от зданий, которые местные жители называют общежитиямиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Арбузы, домашние животные и грусть

- Через Южку лучше не ехать, там пробка от Авроры и выше! Горят дома где-то у Промышленности, все в дыму и в огне! - такие тревожные сообщения во вторник 30 июля, примерно в 18-30, стали расходиться по социальным сетям Самары. Черный дым, действительно, было видно с разных точек города - за несколько километров от очага.

Зрелище было насколько завораживающим, настолько и страшным. В этом корреспонденты samara.kp.ru убедились лично, отправившись на место событий. Огонь охватил сразу несколько жилых домов на улице Волгина, 19 и офисное здание по соседству.

На месте ЧП собралась большая толпа. Как любопытные зеваки, переживающие, что пламя перекинется и на их домики, так и погорельцы. Последние - преимущественно граждане соседних республик - сидели вместе: с арбузами, сумками, кто-то даже со своими домашними животными. Рассказать им особо нечего, да и, судя по всему, сложно. Мужчины, женщины, дети просто сидели и с грустью смотрели на свое полыхающее пристанище и суетящихся вокруг него пожарных.

В Самаре пожар на улице Волгина, видео. 30 июля 2019.

Все сгорело!

Очевидцы, а кто-то из них оказался родственниками пострадавших, наоборот, эмоций не скрывали.

- Там три этажа, общага и все сгорело! Там жили люди, жил мой брат, все сгорело! Он остался ни с чем. И общага, и офис рядом - все сгорело! - негодовала, не стесняясь в выражениях одна из свидетельниц ЧП.

Погорельцы успели собрать чемоданы и спасти свои вещи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Погорельцы успели собрать чемоданы и спасти свои вещиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Очень страшно! Маленькие домишка стоят и эти пластмассовые достроили дофигища! - показывает на горящие строения уже другая женщина, постарше. - Много приезжих там живет, вот в этих двух домиках. Это все гостиница для них. Все нелегально у них подключено. Мы жаловались, потому что нельзя среди таких деревянных домишек строить дома из пластмассы. Да и вообще гостиницу нельзя так строить. Но было выделено место, построили сначала одно, потом другое. Жадность одолела людей и все!

- А что за офис здесь? - интересуемся у собеседницы.

- А тут пивнушка была нелегальная. Тоже делали и продавали нелегально. Я много не знаю, знакомая по соседству с пожаром живет, лекарств она наглоталась - еще бы чуть-чуть и передоз! У меня и самой давление!

О том, что загорелось общежитие, заявили и два других человека, которые живут практически напротив сгоревших зданий.

Пожарные работали до позднего вечера Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пожарные работали до позднего вечераФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Давно здесь появилось, лет сто уж. Говорили, говорили, что опасно, тем более из такого материала. Никто мер не принимал, - рассказывает мужчина, представившийся Константином. - И огонь сразу пошел.

- Я приехал, уже полыхало общежитие. Тут живут мигранты, постоянно меняются. С кем-то мы общаемся, - делится его сосед Александр. - Пожарные и спасатели быстро приехали, все горело открытым пламенем. Но люди успели выйти, все здесь стояли - с вещами. Не видел, чтобы кто-то оставался в помещение.

Александр один из тех, кто предоставил правоохранителям камеры наружного наблюдения. Из них стала понятна возможная причина возгорания.

- По камерам смотрели, дети сначала забежали в двор, потом выбежали, потом опять зашли, выбежали. Потом стали звать хозяев, - объясняет мужчина. - Они там были, когда не горело. И после них загорелось. Один, наверное, в первом классе учится. Я с ним играл в футбол. Они тоже здесь живут. Видать что-то делали там, что начался огонь. Там заброшенные строения во дворе, они тоже пострадали.

Полиция выставила на месте происшествия оцепление, правда, оно не всегда работало Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Полиция выставила на месте происшествия оцепление, правда, оно не всегда работалоФото: Альберт ДЗЕНЬ

По поводу офиса, ни Александр, ни Константин ничего не сказали. По их словам, в последнее время он почти не функционировал.

Погорельцев отправили в школу

Официальные лица подтвердили, что пожар мог возникнуть из-за детской шалости.

- В результате пожара повреждено три дома на площади 1800 квадратных метров. Предварительная причина - детская игра с огнем. С помощью камер видео наблюдения установлено и место возникновения, и то, что в данном месте были дети. Здесь был мусор между домами и он загорелся, - сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

На месте происшествия работало 152 человека и 56 единиц техники Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На месте происшествия работало 152 человека и 56 единиц техникиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Его коллега - начальник отдела надзорной деятельности Самары Алексей Мамыкин, правда, добавил:

- Это жилые дома, а не гостиница и общежития. Что с ними будет - вопрос не к нам.

Но уже известно, что в ближайшее время будет с пострадавшими.

- Определено количество людей, которые нуждаются в помощи. На базе Железнодорожного района определена школа, где будет развернут пункт временного размещения - 59 школа, улица Белогородская, 2, - рассказал на месте корреспонденту "КП-Самара" руководитель департамента городского хозяйства Олег Ивахин. - Им заказали автобус. Размещение произойдет после того, как полиция установит личности людей, разберется с их регистрацией или временной регистрацией.

Ивахин также добавил, что дома по всему кварталу отключали от газа и электричества. После того, как пожарные дали команду о локализации в 21-27 - электроснабжение стали возвращать.

Одному дома повезло больше остальных Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Одному дома повезло больше остальныхФото: Альберт ДЗЕНЬ

Пробка на Авроре стала спадать ближе к ликвидации пламени. О ней МЧС объявило в 22-20. Проливка конструкций продолжается. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются специалисты городских служб. Одна из первых задач - установить личность ребенка, который разжег костер на три дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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