Соболев должен уйти. Почему переход нападающего «Крыльев Советов» в другой клуб - это правильно

На старте сезона РПЛ 2018/2019 в новостные ленты ворвался молодой нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Форвард выдавал голы на любой вкус и почти в каждом матче. В падении через себя, дальним ударом аккуратно в «девять», обставив двух защитников – кажется, Соболев просто разучился забивать некрасиво. Итог – 5 голов и 2 голевые передачи в 6 матчах и первое место в гонке бомбардиров. Не удивительно, что глаз на 22-летнего нападающего положили гранды российского футбола. И не только.

Сначала появились новость об интересе со стороны ЦСКА. «Армейцы» рассматривали Соболева как замену Федору Чалову, если тот перейдет в «Кристал Пэлас». Но трансфер в Английскую премьер-лигу лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона не состоялся. Позже сам Соболев сказал, что представители ЦСКА с ним не связывались. Однако интерес со стороны «армейцев» это не опровергает. Думаю, Соболев на карандаше не только у ЦСКА – 22-летний забивной форвард с российским паспортом в условиях лимита на легионеров на вес золота.

Нападающий «Крыльев» привлек внимание не только российских клубов. По информации известного комментатора Нобеля Арустамяна, за Соболевым следит чемпион Турции «Галатасарай». А это уже очень серьезно.

В первом туре Соболев забил дубль в ворота ЦСКА.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Почему Соболев должен уйти

После взрывного старта сезона Александра Соболева ожидаемо поползли разговоры, что скоро какой-нибудь толстосум уведет молодого нападающего к себе. Многие самарские болельщики тут же встали в позу – не отдадим парня, он наш. Пусть всякие газовики, нефтяники, железнодорожники или еще кто перестанут забрасывать деньгами «Крылья» и Соболева.

Недовольство по поводу возможного ухода форварда выразил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

А вот главный тренер «КС» Миодраг Божович не видит ничего страшного в том, что Соболев уедет из Самары. Напротив, специалист будет очень рад, если так произойдет. И я согласен с Божовичем. Объясняю почему.

Во-первых, давайте проясним сразу – Александр Соболев пока уходить не собирается. А слухи об интересе к перспективному игроку со стороны других клубов – обычное дело. Если вы следите за всей этой футбольной кухней, то уже привыкли к сериалам вокруг условных Погба или Гризмана. А сколько новостей об интересе со стороны разных российских клубов к лучшему бомбардиру чемпионата Чехии Николаю Комличенко? Так что относиться к бурному новостному потоку нужно спокойно. В том числе и по отношению к Соболеву.

Забивной форвард из «Крыльев» уйдет точно. Если не через одно-два трансферных окна, то через два-три года. Такова специфика современного футбола, не только российского. Клубы обновляются почти полностью раз в год-два, а то и чаще (вспомните «Крылья» прошлого сезона, осенью и весной были две разные команды).

Соболеву нужно уезжать из Самары. Просто для того, чтобы продолжать прогрессировать. Без серьезных спонсоров любой клуб в какой-то момент доберется до своего потолка, и будет большой удачей, если этот потолок будет в зоне Лиги Европы или на подступах к ней. В такой команде любой молодой талант рано или поздно перестанет двигаться вперед. Команда, где он до этого рос, превратится в болото – без постоянной серьезной конкуренции, без еврокубков, без трофеев.

Прибавлять в одном клубе можно только, если ты играешь за «Ливерпуль» или «Рому», да и то далеко не всегда. Это специфика современного спорта – нужно постоянно быть в движении, искать свою команду, своего тренера.

Именно поэтому в какой-то момент болельщики и руководство должны отпустить Соболева (или любого другого перспективного футболиста) в клуб с большими деньгами и, в идеале, Лигой чемпионов. Конечно, никто не гарантирует, что форвард там заиграет, но футбол – это всегда риск.

Александр Соболев уйдет из «Крыльев Советов». И это нормально. С этим не нужно бороться, с этим не нужно мириться, надо просто порадоваться за парня и пожелать ему удачи.

РПЛ признала Соболева лучшим игроком июля. Форвард «КС» обогнал Дзюбу и Шомуродова.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Уходить пока рано

Но покидать Самару пока рано. Думаю, Соболев сам это понимает. По крайней мере, в разных интервью он говорит очень разумные вещи – что в сборную пока рано; что 3, 4, 5 мячей на старте сезона еще ни о чем не говорят и надо играть на стабильно высоком уровне на протяжении сезона или нескольких; что интерес других клубов – это хорошо, но надо думать команде, цвета которой защищаешь сейчас.

Нападающий «Крыльев» сам понимает, что пока не на том уровне, чтобы успешно бороться за место в составе в, опять же условных, ЦСКА или «Локомотиве». Давайте будет честны, парню еще прибавлять и прибавлять. Его игра должна стать разнообразнее, быстрее, он должен создавать себе моменты сам, должен превращать чуть ли не каждое касание мяча в опасный момент или умный пас. В общем, Соболев должен набраться опыта. А дальше – мы все только выиграем, если Александр заиграет в сборной и российском топ-клубе или, если повезет, уедет в Европу.

За 6 матчей Александр забил 5 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Галатасарай» Соболева не возьмет

В интересе российских клубов к нападающему сомневаться не приходится. В любой команде есть список потенциальных новичков. Это абсолютно нормально. А вот на счет «Галатасарая» - не уверен.

Да, Соболев мог войти в какой-нибудь расширенный список чемпиона Турции. Только в таких списках еще 100 человек потенциальных новобранцев. Так что шанс перейти в «Галатасарай» у Соболева крайне маленький. Как у Дзюбы в «Барселону». Помните ту историю? Только если, конечно, Александр Соболев не забьет за сезон 25 мячей. Чего ему желаю, но верится с трудом.

По данным авторитетного портала transfermarkt.com форвард «Крыльев» стоит 1,2 млн евро. Не самая большая сумма. По некоторым данным, отступные Соболева в «Крыльях» - 2 млн евро. Так что именно столько придется выложить тому, кто захочет купить Соболева.

Для «КС» это будет выгодной сделкой. Недавно самарцы продали Агустина Рохеля в «Тулузу». По неподтвержденной информации, волжане получили за уругвайца 2,5 млн евро. Эта продажа стала для «Крыльев» чуть ли не единственной да последние годы и одной из самых успешных. Так что 2 млн евро за Соболева вполне устроят «КС». Если, опять же, Александр не продолжит прибавлять семимильными шагами и его цена не подскочит в несколько раз.

В любом случае, переход Соболева в топ-клуб нужно считать безусловным успехом. Во-первых, потому что это пойдет на пользу самому игроку. Во-вторых, потому что «Крылья» смогут на этом заработать.

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