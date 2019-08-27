В РФС рассказали, как обстоят дела с приглашением иностранных команд в чемпионат России по пляжному футболу

В Российском футбольном союзе рассказали, как обстоят дела с включением в чемпионат страны по пляжному футболу (Суперлигу) команд из других стран. Ранее появлялись информация, что национальный чемпионат может заменить некая объединенная лига, в которую бы войдут команды из России и ряда стран ближнего зарубежья. Эту идею предложили в 2018 году. Однако, по словам начальника отдела пляжного футбола РФС Сергея Шамрая, пока это все на уровне разговоров.

- Вы видите сегодня состав участников. Разговоры об альтернативных соревнованиях, о международной лиге с привлечением команд из других стран были. Это вопрос достаточно сложный, мы всегда ведем диалог с нашими международными партнерами, - приводит слова Сергея Шамрая корреспондент «КП-Самара».

- Восемь команд для Суперфили – это не мало?

- Хотелось бы больше, но пока реалии таковы, - отметил начальник отдела пляжного футбола РФС. - Что есть, то есть. Увеличение количества участников зависит не только от нас. Возможно, есть разговоры на уровне слухов, но чтобы участвовать в Суперлиге команда должна быть готова, в первую очередь, с точки зрения финансов. Должна быть финансово стабильной. Может быть, в мире сейчас есть команды, у которых есть желание играть в российской Суперлиге, но если, условно говоря, португальская «Брага» захочет играть в нашем чемпионате, то от чемпионата Португалии ничего практически не останется. В федерации футбола Португалии очень трепетно относятся к тому, что имеют, и мы также очень трепетно относимся к тому, что имеем.

Напомним, 28 августа в Самаре на набережной Волги стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. В нем примут участие 6 клубов. Финал пройдет 1 сентября.

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