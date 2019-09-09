День города 2019 в Самаре: лучшие моменты трехдневного празднования

Самара масштабно отметила День города 2019. Празднования в честь этого события продолжались три дня. Кульминацией стали развлекательно-спортивные мероприятия в Струковском саду и на набережной, а также большой концерт с фейерверком на площади Куйбышева 8 сентября.

В Струковском саду для детей устроили шоу мыльных пузырейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Так, в Струковском саду для горожан организовали площадку по сдаче норм ГТО, которая пользовалась большой популярностью. Также в парке сделали зоны для отдыха и игр детей.

Многие самарцы решили продемонстрировать свою физподготовку и сдали нормы ГТОФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще одним местом притяжения самарцев стал летний театр. Там перед зрителями сначала выступали детские и студенческие музыкальные коллективы, а потом прошел КВН-марафон. Зал был переполнен.

в летнем театре Струковского сада весь день выступали молодые талантыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Также большое внимание гостей праздника привлекли соревнования по скейтбордингу. В нем приняли участие люди самых разных возрастов. Их трюки на досках запомнятся горожанам надолго.

Захватывающие трюки на турнире скейтбордистовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не менее весело было и на набережной реки Волги. Там от бассейна ЦСКА до Полевого спуска расположились самые разнообразные интерактивные площадки. Своя площадка была и у "Комсомолки". Там гостей праздника ждали выступления музыкантов, спортсменов, уличных артистов, а также увлекательные конкурсы и викторины, призы и вкусные угощения.

На площадке "Комсомолки" было много зажигательных танцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед гостями праздника выступали местные музыкальные коллективыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером горожане устремились на площадь имени В.В. Куйбышева. Там в честь Дня города устроили грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады.

Концерт на площади Куйбышева собрал более 50 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздравить самарцев с праздником в Самару приехали группа "Синяя птица", Зара, Александр Иванов, Денис Клявер, Дима Билан. Они исполнили всеми любимые хиты и получили много оваций от горожан. К слову, концерт на площадь пришли посмотреть более 50 тысяч человек.

Красавица Зара пленила всех своим голосомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Иванов исполнил перед самарцами свои хитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дима Билан заставил трепетать сердца своих поклонницФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился праздник красочным салютом. Он прогремел в небе над городом с небольшим опозданием, но все равно стал одним из самых ярких событий дня.

Красочный фейерверк завершил праздник на площади КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От красоты салюта захватывало духФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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