День города 2019 в Самаре: лучшие моменты трехдневного празднования
Самара масштабно отметила День города 2019. Празднования в честь этого события продолжались три дня. Кульминацией стали развлекательно-спортивные мероприятия в Струковском саду и на набережной, а также большой концерт с фейерверком на площади Куйбышева 8 сентября.
В Струковском саду для детей устроили шоу мыльных пузырейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Так, в Струковском саду для горожан организовали площадку по сдаче норм ГТО, которая пользовалась большой популярностью. Также в парке сделали зоны для отдыха и игр детей.
Многие самарцы решили продемонстрировать свою физподготовку и сдали нормы ГТОФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Еще одним местом притяжения самарцев стал летний театр. Там перед зрителями сначала выступали детские и студенческие музыкальные коллективы, а потом прошел КВН-марафон. Зал был переполнен.
в летнем театре Струковского сада весь день выступали молодые талантыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Также большое внимание гостей праздника привлекли соревнования по скейтбордингу. В нем приняли участие люди самых разных возрастов. Их трюки на досках запомнятся горожанам надолго.
Захватывающие трюки на турнире скейтбордистовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Не менее весело было и на набережной реки Волги. Там от бассейна ЦСКА до Полевого спуска расположились самые разнообразные интерактивные площадки. Своя площадка была и у "Комсомолки". Там гостей праздника ждали выступления музыкантов, спортсменов, уличных артистов, а также увлекательные конкурсы и викторины, призы и вкусные угощения.
На площадке "Комсомолки" было много зажигательных танцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Перед гостями праздника выступали местные музыкальные коллективыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером горожане устремились на площадь имени В.В. Куйбышева. Там в честь Дня города устроили грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады.
Концерт на площади Куйбышева собрал более 50 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поздравить самарцев с праздником в Самару приехали группа "Синяя птица", Зара, Александр Иванов, Денис Клявер, Дима Билан. Они исполнили всеми любимые хиты и получили много оваций от горожан. К слову, концерт на площадь пришли посмотреть более 50 тысяч человек.
Красавица Зара пленила всех своим голосомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Александр Иванов исполнил перед самарцами свои хитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дима Билан заставил трепетать сердца своих поклонницФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завершился праздник красочным салютом. Он прогремел в небе над городом с небольшим опозданием, но все равно стал одним из самых ярких событий дня.
Красочный фейерверк завершил праздник на площади КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
От красоты салюта захватывало духФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU