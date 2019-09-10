2019-09-10T19:35:56+03:00
Общество

А подворотни в туалеты тоже Билан превратил? Стоит ли осуждать проштрафившегося певца

Наш колумнист рассуждает, способны ли те, кто осуждает Билана, увидеть соринку или даже бревно в своем глазу и вспоминает тех, кто бухал на сцене еще при парткоме
Майя БРОД
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Дима Билан стал героем недели в СамареДима Билан стал героем недели в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще в конце 80-х тогда популярный Юрий Антонов пел бухой, и это при всех парткомах - горкомах и прочих лицемерных бездельниках. Кто-то из зала крикнул: "Халтура!" Обидевшийся певец и композитор ушел со сцены. По легенде или просто воспоминаниям, (я то-тогда еще в школе училась, только слышала рассказы бывалых) его чуть не лишили возможности выступать. Хотя, чуть - не считается. Не лишили. Антонов не подумал извиняться. Говорил в интервью, что провокация. Кому-то понадобилось подсадную утку сажать в первые ряды, чтобы ему, гению, жизнь испортить.

Потом "Звери" разносили здесь гостиничные номера, Патрисия Каас с музыкантами колотили посуду, даже полицию им вызывали. Не так давно странная история с Михаилом Ефремовым произошла. Сложно сказать, я там не была, это за "Поэта и гражданина" он огреб или действительно был поддат. На выходе же у него Самара оказалась неспособной понять Гарольда Пинтера.

Сразу оговорюсь, я - поклонница Ефремова, а вот Билана не слушала и мало что знаю о его творчестве. Но мужик же.!И пиарщики у него не зря хлеб едят. А вот люди, которые все, как один, осуждают, возмущены, меня удивляют.

Я правда не знаю, кто у нас по пятницам занимает все свободные места в барах и кафе. Может быть, все эти люди пьют исключительно свежевыжатые соки и смузи? От кого в пятницу примерно с 16.00 разит таким перегаром на станциях метро и в автобусах, что можно от одного запаха зашататься? Кто в супермаркетах уже с 19.00 сметает с полок все мало-мальски приличное пиво? А кто превращает в общественные уборные дворы центра города? После всех этих массовых празднований черт знает как воняет мочой, как в доме престарелых, где забыли утром сменить белье и памперсы.

Наверное, это все приглашенные звезды. Или только один Билан все это творит?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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