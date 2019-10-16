«Вернитесь, вам ничего не будет!»: родные современных «Ромео и Джульетты» обратились к пропавшим детям

Третий месяц нет никаких вестей о 17-летнем Илье Любасе из Самары и 14-летней Ангелине Щербик из Турции. Пара сбежала от близких 23 июля и до сих пор не выходит на связь. Сегодня историю, подробности которой «Комсомолка» описывала раньше, обсудили на «Первом канале» в программе «Пусть говорят».

«Думали, их общение безопасно»

Как рассказала ведущему Дмитрию Борисову мама пропавшей девочки Ксения Понтус, сначала знакомство Гели с Ильей в социальных сетях не вызывало опасений:

— Они переписывались. Мы думали, что Самара — это далеко, это безопасно. Плюс у нее был тот период, когда детям нужно быть любимыми, понимать, что они кому-то нужны. В этом плане Илья для нас был определенным выходом. Для меня было спокойно, что они переписываются, потому что у нас есть пароли от ее телефона. Мы ее контролировали. Я также разговаривала с ним по телефону — нормальный мальчик.

Но исчезновение подростков после второго приезда Ильи в белорусский Новолукомль — там его возлюбленная гостила у отца — стал для всех полной неожиданностью. У Гели были хорошие условия дома, в новом браке матери она не чувствовала себя лишней, с папой виделась постоянно.

Подкармливала его перед исчезновением

Сначала, как заметил Алексей Щербик, его дочь куда-то носила еду. Мужчина проследил и узнал — в заброшенный дом, где жил Илья. Узнав об этом, ее перестали отпускать к нему, а спустя несколько суток Геля и ее нежданный кавалер испарились.

— Для кого-то свойственно путешествовать самостоятельно, Ангелина никогда не путешествовала без родителей. Она ушла без документов. Свидетельство о рождении в Турции, паспорт заграничный у отца, белорусский также, — рассказала Ксения Понтус.

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— Мы были против их отношений в таком возрасте, сказали, что рановато. Боязнь разлуки — вот это, думаю, и стало причиной приключений. Ангелина ушла в летних вещах. Я люблю свою дочь и хочу, чтобы она вернулась, — заявил Алексей.

Няня Ангелины, Марьям является настоящей подругой школьницы и призналась, что девочка была влюблена:

— Никакого плана не было. Он имел контроль над ней, не разрешал надевать юбки, она не надевала. Но она говорила, что сильно любит его, что они хотят создать семью.

— Он доминировал над ней, поставил ей условия, запретил общаться с большинством друзей. Но он справедливый — и сам не общался с друзьями. Последний год у него не было вообще друзей, — добавляет бывший одноклассник Ильи — Кирилл.

Мама из Самары готова приютить пару

Мама разыскиваемого парня выразила надежду, что родители спутницы сына не будут искать «кровавой мести», о которой они ей однажды сказали, и чинить препятствия любовной истории подростков.

— Надеюсь, что для них счастье дочери важнее, чем все остальное. Решать как-то надо, дети рано или поздно найдутся, найдутся живые и здоровые, что-то надо делать. Когда Илья поехал туда второй раз, он говорил, что хочет жить и работать там, снять квартиру, чтобы быть ближе к ней, — поделилась Марина Любас. — Молюсь, что это так, что они живут в тепле, что у них есть еда. Я готова принять их обоих, совершенно не против их великой любви, готова обеспечить их и сделать все, чтобы они были счастливы.

Психологи отметили, что у пары, очевидно, синдром Ромео и Джульетты. Молодой человек решил увести подругу, несмотря ни на что, даже на запрет ее отца.

Их видели в доме на продажу

Официально пропавших последний раз видели в Смоленске. Как поделился с «Комсомолкой» собственный источник, там они попали на камеру наблюдения на вокзале.

Пара последний раз была замечена на вокзалах: сначала в Лиозно, потом в СмоленскеФото: из личного архива

В гости на передачу Дмитрия Борисова пришла Юлия, которая видела современных Ромео и Джульетту в деревне Солонец Смоленской области в частном доме, выставленном на продажу.

— Девочка стояла одна, увидела меня и позвала его. Я спросила: «Что вы здесь делаете?» Он ответил, что «лазием по заброшенным домам». Я сказала, что дом не заброшенный, он взял ее за руку, и они ушли в конец деревни, где на дороге свернули, — вспомнила гостья.

Дедушка Ильи Любаса Вячеслав Мамаев сообщил, что видел его вместе со спутницей возле своей дачи в Красном Яру под Самарой. Тогда подростков кто-то спугнул, как считает Вячеслав — полицейские.

Волонтеры признались, что ребята всегда на шаг впереди них. И в тяжелых условиях они справляться тоже способны.

— Наши коллеги в России выяснили, что Илья сталкер. Он выживает в лесу на раз-два. У него два спальных мешка в сумке, — поделилась поисковик Надежда из Республики Беларусь.

Найдитесь, чтобы избежать проблем

Общественник Антон Цветков, в свою очередь, выразил мнение, что кто-то из знакомых — либо Любаса, либо Щербик — знает, где они скрываются. Также он посоветовал Илье выйти на связь, чтобы избежать проблем с законом. Ведь следователи уже возбудили дело по статье «Убийство», в связи с чем и у юноши, и его пассии могут возникнуть серьезные проблемы.

В завершении эфира Ксения Понтус, не сдерживая слез, обратилась к детям и всем неравнодушным жителям России и стран ближнего зарубежья:

— Пожалуйста, вернитесь, вам ничего не будет! Мы готовы к диалогу. Не будем иметь никаких претензий к Илье. В мире очень много зла, их незащищенностью могут воспользоваться те люди, которые не помогут им вернуться! Также хочу обратиться ко всем людям — посмотрите вокруг, если вы увидите их, сообщите об этом! Нам важно знать, что с детьми все хорошо.

Пусть говорят - пропажа Ильи Любаса и Ангелины Щербик.vk.com/KinoHitHD Всегда есть, что посмотреть :) Подпишись! ЗАХОДИ! HDgalaktik.com Новинки кино

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8 (800) 777 90 67, +375295939083, 112, 102 или в ближайший отдел полиции. Также можно написать на почту kpsamara@phkp.ru.

Приметы Ангелины: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, голубые глаза и шрам на левой ноге выше колена 2-3 см. В день исчезновения была одета в черные штаны, розовую майку с принтом «белый заяц», черную байку с «ушами» и «хвостом», черную кожаную косуху и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Отличительная черта: ожоги на руках. На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны и черные берцы.

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