Пацаны просто дурачились? У укравшего шоколадки детдомовца возникли новые проблемы с законом

В Октябрьском районном суде начали рассматривать новое уголовное дело против 20-летнего выпускника детского дома Игоря Шамина, которого ранее осудили на 2,7 года за кражу шоколадок из магазина. За парня заступились два депутата Госдумы, рэпер Птаха, а горожане собрали около 75 тыс. подписей на петиции в защиту парня. После этого прокуратура Самары подала просьбу пересмотреть дело и освободить Игоря от наказания, а адвокат юноши подал апелляцию.

Но все оказалось не так просто: сейчас Игорь и его знакомый снова оказались на скамье подсудимых. Их подозревают в угоне автомобиля и краже велосипеда. Журналист «КП-Самара» побывала в суде, чтобы понять, в чем обвиняют детдомовца сейчас и насколько обосновано новое дело.

Машину угнали... и бросили?

В суде народу немного: вместе с Игорем его дополнительные защитники. В зале много прессы - дело уже получило серьезную огласку, за судьбой Игоря теперь следят федеральные каналы. Первое обвинение - угон. Еще весной 2019 года в полицию пришел Марат Османов - он приехал к другу, машина сломалась. Мужчина бросил ее во дворе, на стоянке около магазина, на следующий день «жигуленка» на месте не оказалось. Позже полиция нашла «девятку» в соседнем дворе.

- Не помню, закрыл ли я дверь авто вечером, - рассказывает на суде Марат. - Машина старая, цена ей тысяч пять, для меня это сумма несущественная, из салона ничего не пропало. Так что никаких претензий к обвиняемым у меня нет, я вообще не видел, чтобы это они угоняли машину. Даже если так - пацаны подурачились и ладно, не сажать же их за это!

«Не помню, кто первый кинул камень»

Второе обвинение существеннее: за помощью к полицейским обратились жители одного из самарских дворов. В пять утра один из обитателей многоэтажки услышал, как кто-то дергает ручку подъезда, потом услышал шум на лестнице. Выглянул, понял, что соседского велосипеда на месте нет, и бросился будить хозяев.

- Отец оделся и побежал искать пропажу, - рассказывает хозяин велосипеда Кирилл Демьянов. - Я выглянул в окно и увидел, что во дворе стоят двое. В руках у высокого (Кривошеев) был велосипед, второй (Шамин) стоял дальше. Я закричал, высокий бросил велосипед, потом они кого-то увидели и побежали. Я взял с балкона палку и побежал на помощь отцу. Но лиц этих двух я не разглядел – во-первых, они были в капюшонах, во-вторых, у меня не очень хорошее зрение. На опознании увидел их только через несколько недель, опознал только по одежде. Велосипеду уже несколько лет, примерная стоимость - 3 тысячи рублей.

Бывшему детдомовцу предъявили еще два обвиненияФото: Ольга НОВИКОВА

А вот отец Кирилла, Анатолий, уверен, что хорошо запомнил лица Кривошеева и Шамина. Правда, он не видел, чтобы ребята держали злополучный велик в руках. Игорь поднял его с земли после того, как преследователь начал на них кричать, и попытался на нем уехать. Но шины были спущены, и этого сделать не удалось.

- После этого мы начали перекидываться камнями, я не помню, кто первый начал это делать, - сообщил Анатолий суду. – В меня ни разу не попали, я тоже не попал. В результате ребята убежали, а я вернулся с велосипедом домой и написал заявление в полицию.

Представители защиты предложили Демьяновым заключить с Игорем Шаминым мировое соглашение, но пока те на это не согласились. Кстати, дополнительным защитником для Игоря суд назначил Антона Рубина - руководителя СРОО «Домик детства» помогающего выпускникам детдомов адаптироваться к жизни в социуме.

Все признания из них выбили?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737274" frameborder="0"></iframe> За кражу шоколадок выпускнику самарского детдома Игорю Шамину дали реальный срок.Ольга НОВИКОВА

Защитники ребят говорят: да, в составе действий их подзащитных есть хулиганство. Но судят то ребят по более тяжелой статье "грабеж". По мнению Антона Рубина, признания, которые помогли квалифицировать это дело именно так, у ребят выбили в полиции.

- Ребята не отпирались, что совершили эти кражи из хулиганских побуждений, но их заставили подписать формулировки, необходимые для квалификации преступлений по более тяжелой статье – грабеж. Для этого их били руками и ногами, издевались, - утверждает Антон Рубин. – Когда их привезли в СИЗО, работники следственного изолятора провели медосвидетельствование, зафиксировали побои. Сейчас мы ждем соответствующую справку из СИЗО, адвокат с понедельника ездит туда каждое утро, но пока ее не дали.

В ГУ МВД по Самарской области это утверждение комментировать отказались, ссылаясь на то, что не имеют права этого делать, пока дело рассматривается в суде. А в Следственном управлении Следственного комитета МВД РФ по Самарской области рассказали, что к ним поступило заявление от адвоката Шамина с жалобой на действия сотрудников полиции.

- По заявлению сейчас проводится проверка, - заявили в Следственном комитете.

Сам Игорь признает, что взял злополучные шоколадки – якобы потому, что был голоден.

- Сумма была маленькая, я хотел их украсть, но я не успел этого сделать, даже не прошел кассовую зону, так как меня вытолкнули из магазина. Меня заставили дать те показания, которые были нужны. Позже мне была вменена 161 статья, меня по ней осудили, и я подал на апелляцию, - сообщил он «Комсомольской правде – Самара». – А велосипед я не крал, свою вину не признаю. Сейчас надеюсь только на справедливость суда…

Лучше пусть улицы метут?

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Антон Рубин и другие защитники Игоря убеждены: преступления не должны оставаться безнаказанными, но наказание должно быть соразмерным нарушению и справедливым.

- Игорь уже сидит в СИЗО шесть месяцев – более чем достаточное наказание, - уверен Антон. – Идеальным вариантом для него были бы общественные работы – чем больше, тем лучше. Это позволило бы ему приучиться к труду, ведь в детских домах у ребят такой возможности нет, они выходят оттуда совершенно неприспособленными к реальной жизни.

Но с этим утверждением согласны далеко не все самарцы. В соцсетях горожане пишут, что наказание может пойти Шамину на пользу. Мол, в исправительном учреждении его приучат к труду, дисциплине и субординации.

Следующее заседание суда состоится через неделю. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

А вы что думаете об этой истории? Вор должен сидеть в тюрьме или нужно дать шанс на социализацию? Обсудим в комментариях и в группе ВК.

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