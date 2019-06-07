36 лет «строгача» и 6 лет условно: в Самаре осудили банду налетчиков на местные банки

В Самарском областном суде огласили приговор по громкому делу о серии вооруженных ограблений самарских банков и убийстве охранника. Все трое фигурантов - Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев - признаны виновными в преступлениях, которые им вменяли. Поддержать троицу пришли их друзья и родственники. Впрочем, они уже ничего не могли изменить и едва скрывали волнение.

Самсонову досталось больше всех обвинений. Именно он, по версии следствия, организатор преступной группировки и тот человек в маске, который застрелил ЧОПовца из "Локо-Банка" Петра Стрельцова. Также мужчина участвовал во всех пяти разбойных нападениях и хранил у себя оружие. Свое участие в преступлениях подсудимый признал. В последнем слове он сообщил, что ему нечего добавить к озвученным ранее показаниям. Казалось, Виктор смирился со своим положением и просто хочет, чтобы все это поскорее закончилось.

- Назначить по совокупности преступлений 20 лет лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Наказание отбывать в исправительной колонии строгого режима, зачесть в срок время содержания под стражей, - зачитал федеральный судья Михаил Кондаков.

В отличие от своего давнего друга и соучастника Дмитрий Климов, которого считают участником 4-х из 5-ти налетов (его не было в "Локо-Банке" в эпизоде с убийством), все отрицает. Выступая перед вердиктом, он вспомнил день задержания.

- Около 8 утра 17 октября 2017 года я вышел выгуливать собаку бойцовской породы. Пройдя несколько метров, увидел бойцов СОБРа, - вспоминает Дмитрий. - Меня застегнули в наручники и увезли в отдел. Там привязали к потолку, заставляя признаться в убийстве, которого я не совершал.

Климов заявил о том, что писал многочисленные жалобы на силовиков, но все без ответа.

- Разочарован в судебном процессе и органах власти вообще. Хотя люблю свою страну и буду в дальнейшем искать правосудия, - заключили мужчина.

Ему дали 16 лет "строгача" и назначили 200 тысяч рублей штрафа.

Александр Шуваев, брат Самсонова, обвинялся в переделке оружия и в помощи родственнику в последнем случае, когда погиб Стрельцов. Шуваев приходил в финансовую организацию незадолго до происшествия и изучал камеры. Александр во всем раскаялся, последнее время он находился под домашним арестом и надеялся на условный срок. Кондаков назначил Александру 6 лет условного лишения свободы. Мера пресечения - подписка о невыезде. Также он должен выплатить "Локо-Банку" 2 миллиона рублей.

Кроме того, Самсонов и Климов должны выплатить потерпевшим - сотрудникам банков - заявленные моральные иски. Около 800 тысяч рублей на двоих. Виктору также предстоит заплатить миллион супруге убитого Петра Стрельцова. Плюс, друзья должны вернуть похищенные суммы в банки.

Вердикт, который судья зачитывал почти 2 часа, участники слушаний встретили по-разному. Близкие не смогли сдержать слез. Александр бросился в объятия жены. Его мама подошла к решетке обнять старшего сына - Виктора.

Напомним, что в течение чуть более одного года - с 2016 по 2017 - бандиты побывали: два раза в офисе "Безымянка" КБ "Локо-Банк", банках "Солидарность", "Невский" и "АКБ". Каждый приход - маленькое представление. Злодеи были в костюмах газовщиков, маске упыря и других. Они никогда не открывали лица. Всегда появлялись с оружием - гранатами и пистолетами. Украли они около 20 миллионов рублей. Деньги потратили на красивую жизнь, курорты и иномарки.

Судьбу подсудимых решали присяжные. Они сошлись на том, что все трое виновны. Приговор в законную силу еще не вступил. Почти наверняка обвиняемые попробуют его обжаловать.

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