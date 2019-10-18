Отсыпали щебня на взятку: в суде рассказали, кто и зачем подкупал инспектора Тулина

Претензий нет

Молодой майор полиции Алексей Тулин еще недавно отвечал за безопасность дорожного движения в Самаре: именно он указывал чиновникам на наиболее опасные участки дорог и мог инициировать закрытие проезда по некоторым из них. Тогда он занимал пост начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по Самаре.

Теперь он отгорожен от зала суда решетками специальной клетки, куда заводят тех, кто во время следствия и суда содержится в СИЗО – как будто он особо опасный преступник.

Перед началом заседания в тесном коридоре суда толпятся как штатские, так и бывшие коллеги Тулина, в том числе экс-начальник городской ГИБДД Андрей Карпочев, который в январе этого года вышел на пенсию. Все они будут допрошены по делу в качестве свидетелей.

С самого начала все пошло не так: один из потерпевших, директор ООО ПСК «Нанс» Александр Носков, вдруг заявил, что претензий ни к Тулину, ни к ГИБДД не имеет, события двухлетней давности помнит плохо и вообще, это не сейчас, а тогда, в далеких 2016-2017 гг ущерб в 54 тысячи рублей был для него существенным, и то лишь потому, что деньги ему заказчики вовремя не платили. Согласно материалам дела, чистый доход его конторы в тот период, когда его отношения с полицией приняли неожиданный оборот, составлял 5 млн рублей, а общий оборот – 30 миллионов.

- Постойте, - возмутился гособвинитель. – Ранее вы говорили, что вам угрожали, канцтовары вымогали, а за несговорчивость штрафовали!

Александр Носков потупил взгляд и еще раз повторил свое «не помню».

Мужчине напомнили его предыдущие показания: там говорится, что Тулин обещал Носкова в бараний рог скрутить, а когда тот отказался оплачивать канцтовары для ГИБДД, составил на его контору протокол об отсутствии необходимых дорожных знаков при ремонте теплотрассы по подряду у ЗАО «ПТС».

Были ли знаки или нет, скрутило ли Носкова в итоге и почему же он написал заявление на Тулина, во время суда выяснить так и не удалось – коммерсант лишь повторял, что претензий у него ни к кому нет.

Отсыпали щебня щедрой рукой

Удивил сегодня прокурора и руководитель МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (ТТУ) Михаил Ефремов: по его словам, ревизии, которые проводились на предприятии в 2017 и 2018 году, не выявили недостатка щебенки – на складах ее было ровно столько, сколько должно быть.

- Так это потому что щебень числился за мной по накладным, а потом я за свой счет нашел и купил нужное количество по объявлениям на «Авито», - объяснил начальник службы пути ТТУ Сергей Коркин.

Он единственный, кто смог припомнить детали взаимоотношений с ГИБДД в лице Алексея Тулина. ГИБДД согласовывает схемы по организации дорожного движения при разных видах работ, в том числе при ремонте трамвайных путей – это и стало камнем преткновения. К ЧМ-2018 сотрудники ТТУ начали ремонт путей на ул.Галактионовской, схема расстановки дорожных знаков ночью была согласована с ГИБДД, но для того, чтобы проехал состав с рабочими, знаки немного сдвинули. По словам Коркина, тут же появился экипаж ДПС и составил протокол.

- Я лично ездил в горГИБДД, чтобы протокол оформили не на организацию, а на должностное лицо, тогда бы мы заплатили штраф не 300 тысяч рублей, а 20 тысяч, - рассказал Сергей Коркин. – После этого я дежурил ночами с рабочими, за нами наблюдали инспекторы ДПС, но при мне у них рука не поднималась какие-либо протоколы составлять, я же их бывший коллега. Неофициально мне сказали: было распоряжение от Тулина штрафовать нас за все. Мое руководство приказало мне уладить проблему. Я и уладил. Когда Тулин позвонил мне и сказал, что придет машина и надо заполнить ее щебнем, я это сделал. Всего было три грузовика: в два поместилось примерно по 8 тонн, в последний – около 20. Отсюда и цифра 36 тонн.

Защита Тулина пыталась Коркина всячески запутать многочисленными вопросами, однако он был непоколебим. По данным собственных источников «КП-Самара», именно с подачи Коркина инспектор Тулин был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Расследование вели сотрудники регионального Следственного комитета, из полиции он был уволен 2 ноября 2018 года. Сейчас ему вменяют три преступления: получение взятки, превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Самое тяжкое из них – взяточничество, за него экс-полицейскому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом. Разумеется, если его вина будет доказана в суде.

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