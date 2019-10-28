Экс-следователь Рабинович, попавшаяся на взятке, в суде хочет отвечать за мошенничество, а не за коррупцию

Интересное предложение

Высокий пост и непререкаемый авторитет – прокуратура намерена доказать, что бывший следователь Вера Рабинович могла повлиять и повлияла бы на ход расследования уголовного дела, за которое ей должны были передать взятку.

Это дело расследовали в отделе полиции Ставропольского района – речь шла о мошенничестве на 4,75 млн долларов: один предприниматель взял у другого деньги в долг и не вернул. Не получив валюту обратно, Зелимхан Темирханов написал заявление в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности Андрея Кичаева. Расследование шло весьма неторопливо, полиция сомневалась что расписка в получении денег написана действительно Кичаевым, потому что в тот день он был в другом городе. Назначались несколько экспертиз на определение подлинности подписи, Темирханов нервничал и как-то пожаловался на нерасторопность полицейских своему знакомому Виталию Прокофьеву.

Последний очень кстати вспомнил о Вере Рабинович, которая на тот момент занимала пост начальника отдела по преступлениям в сфере экономики Главного следственного управления областного МВД. При каких обстоятельствах познакомились эти двое, история умалчивает, но когда высокопоставленному следователю от Прокофьева поступило интересное предложение, она на него согласилась, указав, что за свои услуги хочет 15 млн рублей.

Виталий Прокофьев и тут не сплоховал и решил подзаработать на крупной сделке – Темирханову он заявил, что Рабинович просит 20 млн рублей. Пять из них он решил оставить себе за беспокойство.

Обе стороны пришли к соглашению, деньги должны были передаваться частями, после получения последнего «платежа» Рабинович обещала вмешаться в расследование.

Часть денег была муляжом

Где деньги, Карл?

17 декабря в аэропорту «Курумоч» Темирханов передал Прокофьеву 10 млн рублей. Большая часть из них, 7,5 млн рублей сразу осела в кармане посредника, который решил, видимо, что с Рабинович хватит и четверти заранее оговоренной суммы.

Однако едва Прокофьев вышел на парковку, как попал в руки сотрудников УФСБ России по Самарской области. Оказалось, что Темирханов посчитал, что 20 млн рублей за нормальное расследование – это слишком много, и «сдал» всю цепочку чекистам.

В умелых руках силовиков Прокофьев осознал свою вину, глубоко раскаялся и согласился сотрудничать. Так с оставшимися 2,5 млн рублей он отправился домой к Жанне Назаровой – подруге Веры Рабинович.

Назарова деньги взяла и вечером в целости и сохранности (не присвоив ни рубля) передала их Рабинович. Когда следователь вышла из подъезда дома своей подруги, было уже темно. Вдруг словно из ниоткуда появились ФСБшники с невежливым вопросом, нет ли случайно у офицера полиции при себе взятки в особо крупном размере.

Взятка нашлась, руки Рабинович, как и положено, светились в специальном свете, поэтому от подруги она поехала не домой, а к следователю, а потом в СИЗО, где пребывает до сих пор.

Часть денег до Веры Рабинович не дошла

Не коррупция, а афера?

После задержания высокопоставленного офицера полиции в регионе разразился скандал, и расследование из Самары забрали в Нижний Новгород.

На протяжении всего следствия говорили, что Веру Рабинович привлекать будут за мошенничество, но в итоге ей вменили весьма тяжкую статью – получение взятки в особо крупном размере, Назаровой - посредничество во взяточничестве, а Прокофьеву – покушение на посредничество во взяточничестве.

- Вера Рабинович знала, кто такой Темирханов, каково его финансовое положение и на каком этапе находится расследование, потому что до этого неоднократно истребовала его уголовное дело из района для изучения, - объяснила позицию следствия государственный обвинитель Дина Исмагилова. – Благодаря занимаемой должности и своему авторитету Рабинович могла способствовать доведению этого дела до суда и повлиять на следователя, а также на руководство следственного отдела Ставропольского района. Более того, она входила в состав аттестационной комиссии ГСУ и участвовала в голосовании при принятии решения о соответствия того или иного сотрудника занимаемой должности.

- Обвинение голословно и не подтверждается материалами дела, - не согласилась с этим заявлением Вера Рабинович. – Я не согласна с квалификацией и считаю, что правильнее было бы говорить о мошенничестве.

Той же позиции придерживается и Жанна Назарова.

- Обвинение в посредничестве во взяточничестве высосано из пальца, потому что те доказательства, на которые собирается опираться сторона обвинения, мягко говоря, на самом деле не слишком весомые, - заявил адвокат Назаровой Максим Ткач. - Позиция моей подзащитной заключается в том, что она себя признает виновной в покушении на мошенничество, и эту позицию она занимала с самого начала, она полностью подтверждается материалами дела.

Полностью вину признает лишь Виталий Прокофьев, он со всем согласен и готов рассказать суду все, что знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре

Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала (подробности)

Боролась с коррупцией и попалась на взятке: в Самаре силовики ФСБ задержали женщину-следователя из ГСУ

Вера Рабинович больше 10 лет работала в полиции и характеризовалась исключительно хорошо (подробности)

Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки

Деньги до Веры Рабинович должны были дойти через двух посредников (подробности)