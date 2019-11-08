Домик Клодта попал в Третьяковку: работы юных самарских художников выставили в знаменитой галерее

Это просто мечта!

- Мама, меня покажут в Третьяковке! - когда 14-летняя Софья Малышева узнала о своей победе в конкурсе "Поколение М", она и подумать не могла, какая награда ждет ее впереди. Отправить работу на конкурс ее - да и весь класс художественной школы - подбила педагог Оксана Степанова. Выполненные в оригинальном стиле картины, на которых появились известные самарские здания, оценили эксперты проекта. Но больше всего жюри привлек рисунок Софьи. На нем красовался сказочный пряничный домик - особняк Клодта знаком всем, кто хоть раз бывал в Самаре.

- Сейчас там находится картинная галерея, да и само здание очень интересное, красивое, необычное. Я полтора часа примерно рисовала его. И очень рада, что рисунок так высоко оценило жюри, - признается серьезная четырнадцатилетняя девочка. До этого дня Софья не могла похвастаться персональными выставками да и вообще размещением своих работ в стенах известных музеев. А сейчас вместе с мамой она стоит в одном из павильонов Третьяковки и любуется своим творением, которое красуется на большом стенде. Внизу - имя автора ,город, описание - на русском и английском. Все серьезно.

Софья не думала, что ее ждет такой подарок

Еще один юный художник из Самары Сергей Калягин уже учится в архитектурном университете в Москве. У него за спиной несколько выставок, но парень даже не мог вообразить такой ситуации, что его работа находится в Третьяковке.

- Когда уходишь в творчество, то утопаешь в нем с головой. Я уже давно занимаюсь живописью, лет с четырех начал рисовать, закончил художественную школу. Но побывать на мастер-классе специалистов Третьяковки и увидеть здесь свою картину - это мечта! - признается он.

Кстати, на картине Сергея изображен Карадаг - он нарисовал его во время путешествия по Крыму.

- Это место очень сильно вдохновляет. Коктебель, Феодосия - это такая Мекка для художников, - рассказывает он.

Сергей и Софья получили дипломы

И было волшебство

Чудо в жизни ребят начало случаться в тот момент, когда они узнали о всероссийском благотворительном проекте "Поколение М" компании МТС. Это некая онлайн-площадка, на которой каждый школьник из любого уголка огромной страны может продемонстрировать свой талант в одном из направлений. Каждый год здесь находят лучших танцоров и певцов, художников и дизайнеров, блогеров. Чтобы стать участником конкурса нужно всего лишь загрузить свою работу - тебя будут поддерживать ровесники лайками, а наставники обязательно обратят внимание на самых талантливых ребят и вот уже перед ними появится море возможностей. И Софья, и Сергей именно так и поступили - загрузили работу на конкурс и стали ждать результат.

- У меня мелькнула реклама в ленте ВК, я зашел, прочитал условия. Особенно оценил, что это благотворительный проект, я загружаю работу, за это начисляются баллы, они же потом обмениваются на рубли - и кому-то за счет МТС делают операцию, покупают лекарства. Простая и очень правильная схема, - говорит Сергей. Он уверяет, что даже не знал о каких-то призах. Просто хотел проявить себя.

Не думала о победе и Софья. Когда она и ее друзья стали лучшими в региональном этапе, им вручили грамоты в художественном музее. Девочка была уверена, что этим все и закончится. Но ребят ждал сюрприз: жюри назвало сразу двух человек из Самарской области абсолютными победителями. И талантливых художников позвали в Москву.

Это работа Сергея - потухший вулкан Карадаг

- Для Третьяковской галереи это уже третий год, когда мы сотрудничаем с МТС. Мы подготовили образовательные онлайн-программы, которые теперь доступны даже в самых удаленных уголках России. Это позволяет вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути, - отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она рассказала, что в этом году темой конкурса был пейзаж. А победители смогли побывать на выставке Василия Поленова - пейзажиста и мастера жанровой живописи. Благодаря картине «Московский дворик» Поленов стал родоначальником «интимной живописи». Узнать больше о его биографии и этапах творчества ребята смогли во время экскурсии. А потом их ждал мастер-класс педагогов музея, где ребята вместе с экспертами смогли доделать начатые ранее зарисовки.

- Мне все очень понравилось. Появилось новое вдохновение. Я думаю, что мне хочется творить и дальше, - признается Софья.

Полюбоваться работами ребят могут все посетители выставки

- Такая наша работа с ребятами и с галереей уже стала традицией. Это вторая выставка. И основная идея нашего проекта в том, чтобы дать ребятам с использованием современных технологий доступ к тому, чтобы показать свои работы и получить образовательную связь от педагогов Третьяковской галереи. Современные технологии на самом деле делают подобные конкурсы гораздо доступнее. Ненужно жить в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы выиграть, получить признание. Нужен только талант. Современные технологии позволяют не просто представлять свои работы, но и учиться, развивать свое мастерство в независимости от того, где вы живете. И я уверен, что проект "Поколение М" помогает ребятам найти себя. И мы продолжим это делать, - поделился задачами президент компании МТС Алексей Корня.

Из Третьяковки самарские юные художники уходили вдохновленными. Хочется верить, что у них обязательно все получится и впереди их ждет еще много творческих побед. Ну а у всех самарцев есть возможность стать победителями проекта в следующий раз. Для этого только нужно зайти на сайт Поколение М и выбрать категорию, в которой вы лучше всего можете проявить себя. Дерзайте!

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