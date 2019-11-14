Драку с болельщиками «Рубина» спровоцировал фан «Крыльев», а Мияйлович пропустит два матча: итоги заседания КДК для самарского клуба

Год без футбола и серьезные штрафы

В Москве прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривали, в том числе, драку болельщиков на «Самара Арене» во время матча «Крылья Советов» - «Рубин». В общей сложности из-за этого происшествия чиновники насчитали обоим волжским клубам 780 тысяч рублей штрафа.

- Сегодня КДК по материалам комиссии, которая работала в Самаре, установил факты необеспечения безопасности организаторами при проведении матча «Крылья Советов» - «Рубин». Кроме того, мы установили, что были неправомерные действия болельщиков со стороны обоих клубов. Эти действия были спровоцированы болельщиком «Крыльев Советов», - прокомментировал итоги заседания КДК его глава Артур Григорьянц.

Другие словами – драку спровоцировал фанат «Крыльев». За это самарский клуб получил крупный штраф – 300 тысяч рублей.

- За действия зрителей (драку и возбуждение вражды) «Крылья Советов» оштрафованы на 300 тысяч рублей. За такие же действия, но без возбуждения вражды «Рубин» оштрафован на 200 тысяч рублей, - сказал Григорьянц.

Кроме того, несколько самарских болельщиков получили административные аресты – до семи суток, также им запретили год посещать футбольные матчи. Досталось и фанату «Крыльев Советов», который сорвал баннер «Рубина» - его арестовали на трое суток и также запретили год ходить на футбол.

Помимо всего прочего, еще 20 тысяч в казну РФС «КС» заплатят за оскорбительные кричалки своих болельщиков.

«Крылья» и «Рубин» так и не смогли распечатать ворота друг друга в этом матче.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Самара Арену» условно дисквалифицировали

Но и это еще не все. За то, что «Крылья» не смогли обеспечить безопасность на стадионе и зато, что подвергли опасности болельщиков, самарский клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей, а «Самара Арену» дисквалифицировали на один матч. Правда, условно. Это значит, что «Крылья» должны сыграть одну домашнюю встречу РПЛ на нейтральном поле, но произойдет это только в том случае, если драка на стадионе повторится (или произойдет что-то еще, что не понравится РФС).

- Испытательный срок для «Крыльев Советов» установлен до конца сезона. В случае очередного подобного нарушения, к клубу применят более строгие санкции, - отмечается на официальном сайте РФС.

Игры волжского дерби всегда проходят напряженно.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Смерть стюарда не связана с дракой болельщиков

Запомнилось это волжское дерби и трагическим случаем. После матча скончался один из охранников – Михаил Орлов. Ранее в «Крыльях» сообщили, что с дракой это никак не связано.

- У 55-летнего мужчины отказало сердце. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования семье умершего, - написано на официальном сайте клуба.

В РФС подтвердили – к драке смерть охранника не имеет отношение. Согласно информации Российского футбольного союза, мужчина умер из-за болезни, медицинское заключение это подтверждает.

«Рубин» тоже наказали

Досталось и «Рубину». За скандирование казанскими болельщиками оскорблений клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей заплатит старший тренер «Рубина» Роман Шаронов – за то, что выбежал за границы технической зоны без разрешения арбитра.

Не обошли стороной в РФС и драку на «Самара Арене». Как было указано выше, за поведение болельщиков «Рубин» должен будет заплатить 200 тысяч рублей.

Было жарко не только на трибунах.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Мияйлович пропустит две игры

Только-только Анюков и Божович отбыть свои дисквалификации за потасовку в матче с «Оренбургом», как в стане «Крыльев» очередная потеря из-за поведения. Срджан Мияйлович пропустит две ближайшие игры «КС» - с ЦСКА и «Уфой».

В матче «Крыльев» против «Спартака» сербский полузащитник сфолил на форварде красно-белых Эсекьеле Понсе и после, лежа на газоне, задрал ногу и ударил соперника в бедро. За это судья показал Мияйловичу красную карточку.

По словам Артура Григорьянца, в действиях полузащитника «Крыльев» усмотрели агрессию.

Напомним, следующий матч в РПЛ «Крылья» проведут 24 ноября в Москве против ЦСКА. Ближайшая домашняя игра состоится 30 ноября – на «Самара Арене» КС» примут «Уфу».

В матче со «Спартаком» футболистам «Крыльев» показали две красные карточки.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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