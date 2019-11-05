2019-11-05T15:58:11+03:00
Спорт

«Крылья Советов»: смерть охранника во время матча с «Рубином» не связана с дракой фанатов

В футбольном клубе выразили соболезнования семье погибшего, а также рассказали подробности случившегося
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Трагедия произошла на «Самара Арене» 4 ноября.Трагедия произошла на «Самара Арене» 4 ноября.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В «Крыльях Советов» выступили с официальным заявлением в связи со смертью охранника во время матча 15 тура РПЛ против «Рубина» на стадионе «Самара Арена». В клубе выразили соболезнования семье погибшего, а также рассказали подробности трагедии.

- 4 ноября по окончании матча «Крылья Советов» – «Рубин» случился несчастный случай. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и реанимацию, трагически оборвалась жизнь одного из охранников частного предприятия – Михаила Орлова. У 55-летнего мужчины отказало сердце. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования семье умершего, - говорится на сайте самарцев.

При этом в «Крыльях» отметили, что случившееся не связано с дракой между болельщиками команд.

Напомним, встреча «КС» - «Рубин» закончилась со счетом 0:0. Массовая драка фанатов волжских клубов произошла в начале второго тайма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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