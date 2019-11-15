Планируют дойти до Премьер-лиги и создают пирамиду в детском спорте: в «Крыльях Советов» презентовали женскую команду

Самара небольшими шажками движется к возрождению женского профессионального футбола в городе. На высшем уровне команды в столице 63 региона не было с начала нулевых, сейчас, похоже, Самара встала на путь к возвращению в Премьер-лигу.

Инициатором создания женской футбольной команды стали «Крылья Советов». Собственно, на базе клуба женские «КС» и функционируют. Впервые заговорили об этом еще летом 2019 года, а официально представили новую команду через несколько месяцев - в ноябре.

- Мы, возможно, идем на опережение. В Европе во многих клубах есть женские команды. И это правильно, - считает глава Самарской федерации футбола и куратор молодежного футбола «КС» Сергей Марушко.

В отличие от Старого Света, женский футбол в России развит слабо. В высшем дивизионе выступают всего 8 команд. Четыре из них – самостоятельные, четыре созданы в структуре мужских клубов. В последних многие эксперты видят развитие женского футбола в нашей стране – по примеру Европы. Примечательно, что женские футбольные клубы ЦСКА и «Локомотив», созданные в структуре мужских клубов, в этом сезоне взяли золотые и серебряные медали соответственно.

14 ноября команда провела первую открытую тренировку.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока команда любительская

Правда, до Премьер-лиги женским «Крыльям» пока далековато. Команда полностью любительская, зарплату в ней получают только два тренера. Все футболистки играют за идею.

- Все девочки в команде – любители. Контрактная система пока не предусмотрена, но в процессе развития женского клуба мы рассчитываем начать платить игрокам. Но сначала нам надо добраться до женской Премьер-лиги, тогда будем о чем-то говорить, - прокомментировал Сергей Марушко.

Женские «Крылья» - команда совсем молодая – самым старшим игрокам по 25 лет. Всего же в Центре подготовки футболистов «КС» числятся 40 девочек разных трех возрастных групп.

Женские «Крылья» - молодая команда. Самым старшим футболисткам по 25 лет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Многие футболистки еще учатся в школе, так что у них есть все шансы дождаться момента, когда они получат свою первую зарплату, как профессионалы. Правда, до этого нужно еще пробиться на самый верх российского женского футбола и доказать, что они достойны там играть.

Пока же «Крылья» будут выступать в третьем по силе дивизионе страны. За один сезон они планируют подняться на ступень выше.

- Я сейчас не буду говорить о том, что мы должны стать чемпионами страны. Мы должны развиваться. В следующем году мы хотим попасть во второй дивизион, - рассказал о задачах команды на предстоящий сезон Сергей Марушко. – Подчеркну, сейчас самое главное – объединить самарских футболисток и дать возможность полноценно тренироваться.

«Крылья» должны стать вершиной пирамиды детского футбола

Возглавили женские «КС» Галина Комарова и Андрей Дементьев. Они пока тоже осторожны с озвучиванием целей новой команды, однако отмечают – в будущем Самаре нужна команда в Премьер-лиге. Кроме того, сейчас уже ясно – задерживаться в третьем по силе дивизионе страны «Крылья» не планируют.

Пока же в «КС» проводят обкатку новой команды. Постепенно в регионе должна сформироваться пирамида женского футбола, вершиной которой и станут «Крылья Советов». Талантливых футболисток будут собирать со всех городов и районов региона. Детских клубов по области, кстати, не так уж и мало, так что выбор будет.

- Мы столкнулись с тем, что девочки, которые занимаются футболом и хотят продолжать это, вынуждены уезжать из Самарской области в 12 лет, чтобы расти. Создание новой команды должно решить эту проблему, - отметила Галина Комарова.

Постепенно в регионе должна сформироваться пирамида женского футбола, вершиной которой и станут «Крылья Советов».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Девчонки никогда не будут вымаливать унести их с поля»

Зачем вообще смотреть женский футбол, если есть мужской? По словам председателя комитета по женскому футболу федерации футбола Самарской области Марины Мамаевой, из-за самоотдачи и искренних эмоций.

- Возможно, в женском футболе не те скорости, не то техническое оснащение, но желания и стремления у девчонок значительно больше. Они более эмоциональны, больше отдаются на поле. Вы никогда не увидите, что футболистка, получив травму, лежит и вымаливает, чтобы ее унесли с поля, - отметила Мамаева.

Причем за последние годы женский футбол серьезно прибавил. Стал более эстетичным.

- Когда я играла, мы пришли из других видов спорта. Была физическая подготовка, было желание, но вот технический аспект оставлял желать лучшего, - вспоминает Марина Мамаева. - Сегодня девочки начинают заниматься с 8-9 лет и постепенно приобретают хорошие тактическую и техническую подготовки. Сегодня прорыв очень большой. Не совсем у нас в России, но в Европе и мире – очень большой.

Знакомьтесь, первые игроки женских «Крыльев Советов».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Не будет денег, не будет развития

Женский футбол в Самаре может возродиться. Однако создание команды в «Крыльях Советов» - это только самое начало. Нужно, чтобы в клуб начали вкладывать не только тренеры, но и чиновники. Женскому футболу нужны деньги. Об этом говорили и в министерстве спорта Самарской области, когда речь заходила о профессиональном женском клубе. Нет спонсора – нет клуба.

Пока новая команда почти никак не давит на полуторамиллиардный бюджет «Крыльев», однако в дальнейшем финансирование понадобится. Если, конечно, в Самаре хотят развивать этот вид спорта.

- Без поддержки администрации, клуба, без финансовой поддержки не обойдется. Если будет заинтересованность вышестоящих структур, то женский футбол будет развиваться, - считает Мамаева.

Когда-то на матчи женской футбольной команды на «Металлург» приходили болельщики, когда-то в Самаре играли чемпионки высшей лиги. Хочется надеяться, что большие традиции этого вида спорта послужат фундаментом для новой команды.

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