Совсем его не знал, но очень боялся: свидетель по делу Дмитрия Сазонова, обвиняемого во взятках, запутался в показаниях

В Ленинском районном суде Самары продолжаются разбирательства по делу экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток от так называемой ОПГ «Законовские» и не только. В пятницу 22 ноября там дали показания очередные свидетели.

Не принимали решения по просьбам Сазонова

Первым выступил руководитель управления в министерстве имущества региона Александр Ткачев. Он сообщил, что лет пять уже знаком с Сазоновым-младшим, положительно к нему относится и уважает его отца — Виктора Сазонова, который умер в 2018 году.

Александр объяснил участникам процесса, что консультировал по поводу аренды помещений в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере руководителя ООО «Арт-Инвест» Артура Юсупова. Последний, как считают правоохранители, за три года лично и через посредников передал обвиняемому 2 миллиона 450 тысяч рублей — за то, чтобы тот помог в установлении монополии на фотосъемку в родильных домах города.

— «Арт-Инвест» обращались к нам обращались по поводу договора аренды в 2018 году. Первый раз мы вернули их обращение, там были неточности, 19 июня 2018-го они обратились повторно — хотели арендовать меньше 10 квадратных метров, для организации фото и видеосъемки — объяснил Ткачев. — Арендная плата составила 207 тысяч с копейками — в соответствии с рыночной оценкой.

С Юсуповым выступающий практически не знаком. Только однажды тот был у него на приеме:

— Дмитрий Сазонов обращался ко мне, просил принять его на консультацию по договору аренды. Это было еще до первой передачи документов министерство. Но если бы Сазонов не позвонил, я бы принял Юсупова — он обратился с заявкой через сайт, пришел в день приема граждан. Решения по просьбам Сазонова мы не принимали.

На встрече Артур интересовался правильным оформлением аренды. Договор о сотрудничестве между его организацией и центром был заключен 24 июля 2018 года. Никаких нарушений в этом взаимодействии выявлено не было.

Минутные встречи

Одним из тех, кто трудился в компании у Юсупова, был Роман Тарабрин. Сейчас он снимает для ООО «Первое фото» — бывший «Арт-Инвест». Роман сегодня — один из важных свидетелей, тех, кто передавал взятки. Такой статус, видимо, сильно давит на мужчину и сегодня он растерялся, иногда даже не отвечал на вопросы обвинителя, адвокатов и прокурора.

— Я снимал в родильном доме Середавина. Юсупов был моим руководителем, до него был Быковский, называлась организация ИП «Быковский», — начал Роман. — Артур дал мне телефон человека, которому я должен был отвезти 70 тысяч рублей. Кажется, его звали Андрей. Номер в Viber скидывал, ничего не объяснял. Я помню, что отвозил деньги в апреле и июле 2018-го.

По словам Тарабрина, он не запоминал лиц тех, кто брал у него валюту. Встречи занимали не больше минуты. Так, в апреле он подъехал к ТЦ «Аквариум» во время обеда, открыл заднюю дверцу «Форда», положил конверт на заднее сиденье и все — до свидания:

— Я сказал, там 70 тысяч. А он: «мне все равно».

Примерно то же самое было и в июле. Созвонились — приехал на парковку в БМВ-центр, зашел человек, забрал конверт и ушел.

Во время опроса Роман заявил, что не знал человека, которому отдавал по 70 тысяч рублей. Всего он в ролик «курьера» выступал 9-10 раз, точную цифру фотограф также не смог назвать.

Тарабрин также добавил, что не знал Сазонова, не понимал, что тот как-то замешан в этом. Тем не менее, после задержания Силовика он написал явку с повинной, чего-то испугался. Чего? Этот вопрос как раз из тех, что сегодня свидетель оставил без ответа.

— Первый раз вижу подсудимого. Из СМИ узнал его, до публикаций в прессе — не знал, — заверил Тарабрин. — Явку мне посоветовал написать юрист. Юрист знакомый моего друга Геннадия, мы с ним общались по телефону, я не могу сказать, как его зовут.

Сочиняет на ходу?

Показания свидетеля оказались такими расплывчатыми, что адвокаты Сазонова даже предположили, что он сочиняет на ходу. Заступники полковника пытались выяснить, почему Роман утверждает, что об их подзащитном он ничего не слышал до его поимки, но в то же время указал его имя в соей явке.

— Меня опрашивали следователь и сотрудники ФСБ. Именно они мне сказали, что Андрей — это водитель Сазонова. Они называли фамилию Сазонова, я нет. О покровительстве я ничего не знал, Артур со мной не делился, — рассказал Тарабрин.

Слушания проходят в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судья в связи с наличием существенных противоречий попросила прокурора зачитать показания фотографа, данные им на следствии. Из последних следует, что Роман знал о «монополии на съему в родильных домах», благодаря ей они с коллегами приносили в общую кассу 50-70 тысяч рублей в неделю. В курсе мужчина был и того, что возил денежные конверты именно водителю Дмитрия Сазонова. По крайней мере, так указано в протоколе его допроса, подписанным, как неуверенно сказал свидетель — без давления. В то же время он признал, что боялся следователей и привлечения к ответственности за свое участие в коррупционной схеме.

— Сазонов разрешил конфликт с больницей Семашко. Я после этого убедился, что он влиятельный человек, — озвучивал ранее Роман. — Не менее раз передавал деньги его водителю, всего не менее 700 тысяч рублей. Юсупов говорил мне про Дмитрия Сазонова.

Боязнь физического устранения

Стороны логично поинтересовались — почему такая разница в показаниях, каким верить?

— Наверное тем, которые огласили. Прошло много времени (меньше двух лет), я забыл многое, — ответил выступающий.

— В обсуждали свою явку с ФСБ и следователем? — поинтересовались адвокаты обвиняемого.

— Возможно, мне что-то рассказывали, сейчас не помню.

— Вы говорите покровительство, в чем оно?

— Не знаю, мне так объяснили на следствии. При чем тут Сазонов — не знаю, другие лица его фамилию назвали.

В ранних показаниях Романа звучали даже такие фразы, что «он боится мести Сазонова, что тот окажет давление или даже физически устранит его вместе с семьей».

— Вы прям так и говорили — «боюсь физического устранения»?

— Не знаю, если так написано, значит говорил.

— Давление было?

— Нет.

— А почему опасались?

— Предполагал, что против Сазонова даю показания.

На этом скандальный опрос завершился. Кажется, он оставил в смятении как обвинителей, так и защитников. Иногда участники слушаний даже не скрывали улыбок от абсурдности происходящего.

Между тем уже в понедельник ожидаются новые свидетели. Среди прочих в суде должен выступить бывший министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов и тот самый Артур Юсупов. Их вызывали уже сегодня, но на заседание они не явились. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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