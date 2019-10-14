«Моей фамилией просто пользовались»: полковник Дмитрий Сазонов отрицает обвинения во взятках и думает вести блог из СИЗО

Соскучился по маме и жене

Уважаемый полицейский, сын заслуженного политика, примерный семьянин... Именно так характеризовали полковника Дмитрия Сазонова до задержания. Сейчас мужчину обвиняют в многомиллионном мошенничестве и связях с грозной ОПГ «Законовские». Дело экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы областной Росгвардии сегодня начали рассматривать в Ленинском районном суде, на первом слушании побывали и корреспонденты «КП-Самара».

В зале заседания Сазонов — кажется, немного похудевший с момента попадания в СИЗО в июле прошлого года — появился в весьма неплохом настроении. Неудивительно, поддержать его пришли родные, бывшие коллеги, друзья и люди, которые просто знали правоохранителя и его отца и им неравнодушна его судьба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737732" frameborder="0"></iframe> В Самаре судят заместителя начальника - руководителя ЦЛРР Росгвардии Дмитрия Сазонова.Михаил ГОРЮНОВ

По близким Дмитрий так соскучился, что, когда конвойные моргали и отворачивались, не упускал возможности поцеловать маму и жену. Как признался подсудимый, в изоляторе видеться с родственниками практически не удается.

Начался процесс с того, что обвиняемому продлили срок содержания под стражей еще на полгода. Мотивировали тем, что может оказаться давление на свидетелей, скрыться и прочее. Стандартная процедура, хотя сам фигурант был против и просил отпустить его под домашний арест.

Обвиняемый признался, что в СИЗО много занимается спортомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я больше года езжу на продления меры пресечения, никогда не собирался ни на кого давить, да и не на кого. Следователи всегда аргументируют, что могу скрыться, в деле есть сфальсифицированные моменты, что я куда-то ездил. Этого не было никогда и не произойдет. На дело я тоже не могу повлиять. Не собирался и не собираюсь предпринимать противоправных действий, — заявил он.

В сталинские времена оправдывали чаще

Судья была непреклонна, хотя решение обдумывала полчаса. Во время паузы Сазонов успел пообщаться со своими сегодняшними гостями. Так, Дмитрий признался, что в СИЗО постоянно занимается спортом. Похвалил тамошние тренажеры, которых, правда всего два.

К столовой претензий тоже нет.

— Не скажу, что очень вкусно. Обычно. Макароны, такие — с сахаром, жареная рыба — селедка, картошка, курица. Похоже на то, что у нас было военном училище, — признался мужчина.

За время, проведенное в неволе, у него появилось три новых друга. Все сидели с ним в одной камере.

А еще Сазонов думает завести что-то вроде блога о своей жизни в изоляторе и много читает: какие-то книги приносит библиотекарь, другие передает мама:

— Стал много читать философию, какие-то церковные вещи. Успокаивает, заставляет задуматься. Знаете сборник «Несвятые святые»? Вот, ее читаю.

Мужчина надеется на оправдательный приговор, но не очень в него веритФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На журналистский вопрос, верит ли в оправдание, Дмитрий ответил скептически:

— В сталинские времена было больше оправдательных приговоров, чем сейчас.

Началось с часов от «Законовских»

Обвинения экс-силовику предъявлены действительно серьезные. Из слов прокурора следует, что его преступная деятельность началась еще в 2008 году — тогда Дмитрий Сазонов возглавлял Волжский РОВД.

По версии следствия, 16 октября 2008-го, в свой День рождения, высокопоставленный милиционер в ресторане «Баба Люба» встретился с ныне покойным лидером ОПГ «Законовские» Рыжовым. Они договорились о том, что Сазонов и его коллеги не будут мешать работе аффилированных группировке ЧОО «Восток-Лада» и торговых площадок, расположенным в Самаре. За это ему полагается вознаграждение 300 тысяч рублей в месяц. Также Рыжов в тот день вручил собеседнику в качестве подарка часы за почти 40 тысяч рублей.

Первое заседание вызвало большой интересФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Каждый месяц, в разных местах он получал от Рыжова указанную сумму. Всего, до мая 2013 года было выплачено 16 миллионов 500 тысяч рублей, — зачитал гособвинитель Михайловский.

С июня 2013-го по сентябрь 2016 — Сазонов был уже руководителем Управления вневедомственной охраны областного ГУ МВД — деньги по той же схеме ему передавал бывший коллега и их общий с Рыжовым знакомый Орлов. Всего было выплачено 12 миллионов рублей. С октября 2016 по июль 2018-го сумма взятки снизилась до 100 тысяч рублей. Подсудимый в тот период уже перешел в ЦЛРР Росгвардии. Встречи проходили в том числе и на рабочем месте обвиняемого.

— В январе 2018 Орлов выплатил ему 50 тысяч рублей. Сазонов высказал недовольство и организовал проверку в ЧОО «Восток-Лада». У них в феврале 2018-го нашли оружие и оштрафовали компанию на 25 тысяч рублей, — продолжил прокурор.

В июле 2018 в ресторане Vacuum Орлов действовал в рамках оперативного эксперимента. Именно тогда замначальника Росгвардии и задержали. Общая сумма взяток, включая часы, составила 30 миллионов 789 тысяч рублей.

В ходе расследования удалось выяснить, что в феврале 2015 года в ресторане «Бакко» он договорился с директором ООО «Арт-Инвест» Юсуповым о том, что за 50 тысяч рублей в месяц, не будет замечать нарушения в работе этой организации. Занимается она, к слову, фото и видеосъемкой рожениц в медицинских учреждениях областной столицы. Взятка передавалась лично, через посредника и бесконтактным путем — на карту. В какой-то момент ее повысили до 70 тысяч рублей в месяц, а общая сумма составила за 3 года 2 миллиона 450 тысяч.

«Надеюсь, суд поможет восстановить имя моей семьи»

— Заверяю, что никогда не совершал противоправных и незаконных действий. Это провокация против меня и моей семьи, — парировал все обвинения Дмитрий Сазонов. — Я о названии «Восток-Лада» узнал только в 2017 году, когда уже работал в ЦЛРР. Это ЧОО находится в Тольятти. Я в 2008 году работал в Волжском районе, не мог влиять никак на этот объект. За что деньги получать?

Сазонова защищают два адвокатаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он также отметил, что во времена УВО в его обязанности входили охрана квартир и различных объектов. Это далеко от функций ЧОО. С 2016 на 2017 Сазонов занимался переводом личного состава МВД в Росгвардию и уверяет, что не мог влиять на что-то. Не до этого было.

— Моя фамилия благодаря отцу и моей многолетней службе хорошо известна. Многие пользовались этим. Под нашей фамилией кто-то что-то решал, я к этому отношения не имел, — считает задержанный. — Все знают мое честное и принципиально отношение к своим обязанностям. За год в ЦЛРР мы занимались наведением порядка в части контроля за оборотом оружия и работ ЧОО. Любой порядок связан с выявлением нарушений.

Сазонов заверил, что на встречу охранным организациям он и его сотрудники шли только в рамках закона. Самым важным было устранение недостатков и погашение задолженностей. Порядок наводился в том числе и в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Он подтвердил, что у «Восток-Лады» действительно были проблемы:

— Но говорить, что мне дали 50 тысяч вместо 100 и я оштрафовал их? Мы оружие изъяли у них. Наши тольяттинские подразделения их штрафовали и в 2017. Если бы еще подождали, мы бы вообще их закрыли. Это все провокация с целью скомпрометировать меня. Надеюсь на суд, который разберется и сделает все, чтобы восстановить мое имя и имя моей семьи.

Продолжение на День рождения

Защищают Сазонова два адвоката — Пыряев и Карномазов. Первый заявил, что следствием допущены нарушения УПК — не указаны время, место, мотивы и обстоятельства содеянного. Все обвинения носят общий характер, не имеют конкретных дат и времени, что недопустимо. В таких обстоятельствах невозможно даже проверить алиби.

— Все это напоминают известное выражение: пойду туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, — поддержал коллегу Андрей Карномазов. — Следствием нарисована эпичная картина, кажется, они перестарались. Много непонятных вещей. Сазонов начал работать в ЦЛРР, получил возможность контролировать ЧОП и сумму взятки снизилась. Алогично. Хочу обратить внимание суда на то, что дело вызывает большой интерес общественности, к нему приковано много внимания. Прошу вас доказать, что правосудие возможно.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процесс продолжится в ближайшую среду, 16 октября. В этот день, в которой Дмитрию Сазонов исполнится 48 лет, планируют допросить свидетелей обвинения. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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