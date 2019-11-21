500 тысяч вместо 3 миллионов: в Самаре суд изменил иск к летчику-герою, обвиненному в начислении себе «левых» премий

Многомиллионные претензии к заслуженному работнику

Фамилия бывшего депутата гордумы Александра Палагичева в последнее время звучит все чаще. Мужчина, известный самарцам как летчик, героически посадивший самолет на реку три года назад, оказался замешан в скандале. Новое руководство завода «Электрощит» — Энерготехстрой», где Александр проработал 32 года, вменяет ему серьезные денежные растраты.

То, что на предприятии нарушения, выяснилось после аудиторских проверок. Надзиратели выявили ущерб в 4,332 млн рублей. Претензии предъявили Палагичеву, который с сентября 2017 года по август 2018-го предоставлял в бухгалтерию «ведомости-расчетки» за своей подписью. По документам ему и еще пяти сотрудникам предприятия начислялись премии за переработки в сумме от 25 до 115 тысяч рублей ежемесячно.

В СИЗО Александра отправить не получилось, но в июле 2019 года Волжский районный суд частично удовлетворил иск «Электрощита» к Палагичеву и постановил взыскать с него 3,125 млн рублей. Именно это решение заслуженный работник предприятия и обжалует в Самарском областном суде.

Александр Палагичев известен у горожан благодаря своему героическому поступкуФото: соцсети

— Суд, который рассматривал это дело раньше, допустил ряд грубых нарушений. Он оценивал подложные доказательства, подложные расчетные листки, которые предоставил им истец, — заявил в ходе состоявшегося 19 ноября заседания адвокат Палагичева Сергей Арзиани. — А после он дал им оценку и вернул истцу, не приняв наше ходатайство в части признания или не признания этих доказательств фальсифицированным.

Спросите генерального директора

Юрист добавляет, что в нарушение норм ГПК РФ Волжский районный суд, рассматривавший дело ранее, никак не мотивировал свое решение, хотя это обязательное требование к любому вердикту.

— На момент подписания этих платежных ведомостей, директором предприятия был Вячеслав Карпухин. Приказ на выплату сотрудникам этих премий бухгалтер Трубаева получила именно от Карпухина, — объясняет Арзиани. — Палагичев просто подписал ведомость-расчет. И его подпись не имеет решающего значения. Мы не понимаем, почему сторона истца скрывает приказ об этих выплатах. Ведь не имеет значение насколько обоснована сумма, полученная сотрудниками, играет роль, кто распоряжался этими деньгами.

Защитники летчика ходатайствовали о приглашении в суд в качестве свидетелей или третьих лиц всех задействованных в этой истории людей: бывшего директора Вячеслава Карпухина, нынешнего - Андрея Богданичка, а также собственника предприятия Евгения Макарова. Они, по мнению Арзиани и коллег, могли бы дать ответы на многие непонятные вопросы в этом деле. Фемида ответила отказом.

Возразила и адвокат ООО «Электрощит» - ЭТС» Елена Зимина. По ее словам, ни Карпухин, ни другие не могут дать показания:

— Приказа нет, нарушена сама процедура выплат, это и является основанием для нашего иска.

Коллегия из трех судей изменила иск, но оставила финансовые претензии к летчикуФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Решение меняем, иск остается

Александр Палагичев также, как и его защитники, удивлен предъявленными претензиям, если деньгами он по факту распоряжаться не мог. Имелось положение о зарплате по спецпроекту, Палагичев его подписал, но директор мог просто порвать этот документ, если его что-то не устраивало. Кроме того, в материалах дела нет документа, где сказано, что предприятие понесло материальный ущерб.

В то же время адвокат истца Зимина добавила: суммы, выплаченные Александру и другим сотрудникам — это не премии и оснований для их начисления не имелось.

Сторона защиты указала, что новые руководители «Электрощита» вышли к ним с предложением пойти на мировую. Они попросили дать время на урегулирование этого вопроса. Однако юристы истца заявили, что ничего подобного не слышали и уж их-то точно бы проинформировали. Посоветовавшись на месте, служители Фемиды решили пауз в процессе не делать.

В итоге коллегия из трех судей все-таки отменила решение Волжского районного суда. Вердикт неоднозначный: Палагичев больше не должен 3,125 млн рублей, но обязан выплатить предприятию 538 427 рублей.

— Мы не понимаем, откуда взялась именно эта сумма. Лично Палагичев ее не получал. Будем обжаловать решение в Кассационном суде, — прокомментировала вердикт еще одна защитница Палагичева — Агнесса Симановских.

Напомним, самарцам Александр Палагичев известен по событиям трехлетней давности: во время авиашоу на Параде Памяти у самолета ЯК-52, которым он с коллегой управлял, внезапно отказал один из двигателей. Случилось это в тот момент, когда он летел над колонной людей в окружении жилых домов. Пилоты смогли увести самолет в безлюдное место и «приводнить» на реку Татьянку. К счастью, обошлось без пострадавших.

На предприятии «Электрощит» Александр проработал 32 года. Там он прошел длинный путь от ученика электрослесаря до заместителя генерального директора. За заслуги перед заводом и государством мужчина награжден медалью и наградным знаком министерства обороны РФ. Палагичев признается, что обвинения от бывших коллег для него стали большой неожиданностью. Мужчина надеется, что эта история получит логичное и справедливое завершение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре летчика-героя, спасшего людей, хотят посадить за миллионные хищения

Сам Александр уверяет, что не мог распоряжаться деньгами предприятия и стал разменной картой в конфликтах руководства(подробности)

Летчик-герой Палагичев заявил о путанице в показаниях главного свидетеля по своему делу

Бывший депутат пытается оспорить свое увольнение с завода "Электрощит" и уверяет, что не совершал махинаций на предприятии (подробности)