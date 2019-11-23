"Это не труп, это моя жена": Пьяный дальнобойщик убил любовницу и вез ее тело рядом в кабине

Сюрприз в кабине водителя

18 мая на трассе М-5 в Самарской области сотрудники ГИБДД увидели фуру-нарушителя: большегруз прямо перед перекрестком опасно вильнул и выехал на встречку под возмущенные гудки других водителей. У него из-под колес чудом успела вылететь легковушка.

Полицейский дал водителю знак остановиться, но тот в прямом смысле махнул на него рукой и поддал газу. ГАИшники сели в патрульную машину, включили маячки и погнали за нарушителем. По громкоговорителю ему приказывали остановиться.

Погоня длилась недолго, фура все-таки съехала на обочину. Едва водитель опустил стекло, стало понятно, почему он не хотел общаться: от него спиртным пахло так, что можно было поджигать пары алкоголя. А когда мужчина вышел из машины, его слегка пошатывало.

- Я заметил кровь у него на лице и одежде, он объяснил этом тем, что его кто-то избил возле кафе на трассе, - вспоминает один из инспекторов ГИБДД. – Вместе с пакетом документов он случайно отдал паспорт какой-то женщины. По его словам, он подвозил землячку, и она забыла в его машине документы.

Пока один полицейский оформлял протокол о нарушении, его напарник осматривал фуру.

- На спальном месте водителя лежало окровавленное одеяло. Под ним лежала женщина, уже холодная, - рассказывал впоследствии коллегам из уголовного розыска ГАИшник. – Я вернулся к патрульной машине и говорю водителю: у вас в автомобиле труп. А он мне: «Это не труп, это Лена, жена моя. Она умерла и я везу ее, чтобы похоронить в Калмыкии»

«Убили моими руками»

Впоследствии Али С. несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил, что днем они остановились с Леной перед городом Октябрьский в Башкортостане, чтобы набрать воды в роднике. Он взял бутылки, но стоило отойти от машины, как услышал крик любимой и увидел, как из кабины выпрыгивает неизвестный мужчина. Незнакомец сел в темную иномарку с номерами Екатеринбурга и скрылся в неизвестном направлении. Он побежал к Лене, на земле возле фуры увидел свой нож, который до этого лежал внутри на приборной панели. Любимую он обнаружил на спальном месте, она была вся в крови. «Али, не бросай меня!» - попросила девушка. Они поехали по трассе искать помощь, но она умерла по дороге. Тогда он решил похоронить ее у себя на родине в Калмыкии.

Позже Али выдал другую версию событий. У родника ничего не случилось, она благополучно набрали воды и поехали дальше. Возле машины крутились незнакомые мускулистые парни, поэтому все это они постарались сделать побыстрее. Позже на трассе их догнал темный автомобиль с екатеринбургскими номерами, подрезал его и буквально заставил свернуть на обочину. Лена в это время лежала голая на спальном сидении. Он хотел выйти из кабины, чтобы разобраться с незнакомцами, но не успел. Его сразу ударили кулаком в грудь. В то же время в кабину через пассажирскую дверь залез другой парень.

- Вместе с первым они держали меня за шею. Потом дали в руки нож с приборной панели, развернули лицом к Лене, она кричала и плакала, - рассказывал следователям Али. – Они взяли мою руку и нанесли ей несколько ударов, куда, я не помню. Потом сказали: «Езжай до Сергиевска, там тебе помогут».

Он их послушался. В какой момент умерла Лена, Али вспомнить точно так и не смог.

Отелло из Калмыкии

Самарские следователи, которые взялись за это дело, потому что преступление было выявлено на нашей земле, не поверили ни малейшему слову Али. Оказалось, что он говорил неправду с самого начала. Али был женат, но не на Лене, в его семье трое детей, что не мешало ему заводить сомнительные знакомства.

Лена была проституткой с легкой формой психического расстройства, флирт и переписка интимного характера с мужчинами по соцсетям были чуть ли не смыслом ее жизни. Своим родственникам девушка рассказывала о престарелом ухажере, те не одобряли такую существенную разницу в возрасте: Али на момент убийства было 64 года, его жертве – 26.

- По версии следствия, убийство было совершено 18 мая на территории Татарстана, более точное место не было установлено. Мотивом убийства стала ревность, - рассказали в региональном Следственном комитете.

Али и Лена какое-то время жили вместе, потом ругались и расходились, потом, в мае, решили вместе отправить в путь и заодно заработать денег на доставке груза, но в пути девушка по интернету продолжала общение со старыми знакомыми, что, возможно, и вывело ее попутчика из себя. На теле погибшей эксперты насчитали 23 удара ножом по всему телу.

- Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ, - сообщили в прокуратуре Самарской области. - Санкции статьи предусматривают от 6 до 15 лет лишения свободы. Решать судьбу Али теперь предстоит Исаклинскому районному суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Да я её убью!": мать-одиночку избили шумные соседи, а потом заявили на неё в полицию

Женщина победила рак, а пострадала из-за того, что попросила выключить музыку в три часа ночи. Теперь ей пришлось уехать из родного города (подробности)

Она ругалась с мужем, а он пил: сирота из Сызрани прогулял все деньги подруги, пока ждал ее в ночном клубе

Теперь парня отправят в колонию, что сказал беспечной красотке ее супруг останется тайной (подробнее)

В Самаре таксист обокрал девушку и через неделю она умерла

Водителя недавно осудили, а причина смерти его клиентки так и остается загадкой (подробности)