«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня

Пальцем ее не трогал

В Нижнем Новгороде разгорелся громкий скандал, связанный с изнасилованием 12-летней школьницы Марины (имя изменено) в гараже. За надругательство над ней уже посадили двух парней, только вот вину свою они не признают.

В поддержку одного из осужденных 19-летнего Дмитрия Монаха — парню вменили, что он принуждал потерпевшую к оральным ласкам — создана петиция. Сам он пытается добиться оправдания и уверяет — Марину пальцем не трогал.

К разбирательствам в ситуации с «Новой Шурыгиной», как СМИ уже окрестили пострадавшую, подключился Сергей Семенов, год отсидевший за изнасилование настоящей Дианы Шурыгиной. Парень после освобождения переехал в Самару и занимается тут правозащитной деятельностью. Близкие Дмитрия Монаха — одни из тех, кто обратился к Сергею за помощью.

Хочет замуж за насильника

— Неоднозначное дело. Насколько мне известно, на момент преступления у Марины уже был парень. А спустя год после того случая она стала встречаться еще с кем-то, и мама узнала, что она «не девочка», — делится своими наблюдениями с корреспондентом samara.kp.ru Семенов. — Я слышал, что сейчас она пишет этому Сереже, признается ему в любви, шлет фотографии, говорит, что допустила ошибку и чуть ли не замуж за него хочет выйти.

Сергей Семенов считает ситуацию с изнасилованием Марины - типичнойФото: Михаил ГОРЮНОВ

По словам нашего собеседника — ситуация типичная. Такое развитие событий вполне можно было предположить.

— Девочки хотят быть взрослыми, делать взрослые поступки, но когда приходится отвечать — перед родителями, еще кем-то — они начинают что-то выдумывать, стараются себя обелить и более выгодно выйти из положения, не понимая сами, что делают, — продолжает правозащитник. — Она обвинила парня, а теперь заявляет: «Слушай, не хотела тебя сажать». Но ему дали 12 лет, за такое время человек может вообще не выдержать. Отсидеть 12 лет — что после этого от тебя останется, как от человека? Взрослый и умный это поймет.

У Монаха есть шансы

Как Дмитрий оказался замешан во всем этом скандале, Семенов не понимает. Его привлекли к ответственности только на основании показаний девочки и ее матери. Самарец считает, что у Монаха есть перспектива быть оправданным.

— У Сергея лазейка есть только в том случае, если она скажет, что не было изнасилования, что обманула парня, сказав, что ей уже 14 — до достижения этого возраста любая связь считается изнасилованием. Тогда ему могут снизит срок, — объясняет Семенов. — У Дмитрия, если правильно защищаться и доказать свою невиновность, есть все шансы выйти на волю.

Дмитрия Монаха друзья называют порядочным и верующим парнемФото: соцсети

Легшие в основу судебных разбирательств события произошли 1 сентября 2017 года. Пьяная Марина пришла в гараж к своим знакомым — совершеннолетним Диме и Сереже — принесла три литра спиртного и предложила выпить. Посиделки закончились тем, что Дмитрий ушел, а школьница переспала с его другом. Была связь с ним у нее и потом. Спустя год о произошедшем узнала мама девочки — Сергея посадили на 12 лет. Его товарища вызвали из армии как свидетеля, а в итоге отправили в колонию на 6 лет.

Сергей Семенов продолжает собственное расследование. Для выяснения всех обстоятельств дела он даже выезжал в Нижний Новгород — узнать подробности на месте. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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