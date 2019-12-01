"Мечтаю, чтобы люди перестали обижать друг друга": Всероссийский Дед Мороз приехал в Самару, чтоб встретиться с особенными семьями и детьми

В первый день зимы в Самару приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ. Этой его второй визит в наш город и четвертое большое путешествие по стране, во время которого он встречается с многодетными семьями, с особенными детьми, дарит подарки и устраивает чудесные праздники для ребят и взрослых. Самара стала одиннадцатым городом в его маршруте.

"Раньше дети просили патефоны, а сейчас гироскутеры"

- Очень рад снова вернуться в космическую столицу нашей родины. Красивая у вас набережная, уютный город. И добрые чудесные люди. Умные ребята. Вы какие книжки сейчас читаете? - спросил зимний волшебник сразу, как вошел в зал публичной библиотеки на улице Куйбышева в Самаре. На встречу с Дедом Морозом здесь собрались юнкоры из городского детского пресс-центра и журналисты.

фото: пресс-служба НТВ

- Комиксы! Сказки! Книги по развитию детей! - удивили дедушку ответами. Да и вопросы юнкоры приготовили интересные.

- Как вы узнаете, о чем мечтают дети, которые еще не умеют писать?

- Эти дети рисуют. Я умею угадывать желания по рисункам. Я вообще специалист по рисованию. Вот например узоры на окнах люблю рисовать.

- Без каких вещей вы не можете обойтись?

- Конечно, без моих волшебных посоха, саней, валенок-скороходов. Но еще у меня есть книга добрых дел. В конце года я сверяю ваши письма с записями в этой книге. Хорошо ли вы себя вели. Или надо вместо игрушки спортивные гантели положить под елку.

Фото: Илья Матийчук

- Что сейчас просят в письмах? Какая просьба была самой неожиданной?

- Самыми неожиданными были просьбы поплавать с дельфином, полететь в космос, получить крылья бабочки. Всегда просят технические новинки. Раньше просили патефоны, а сейчас гироскутеры, электросамокаты, квадрокоптер. Иногда я мне приходится у помощников спрашивать, что означают эти слова. Но больше всего меня радуют письма, когда просят не для себя, а для других.

- А сами вы о чем мечтаете?

- Я мечтаю, чтобы люди перестали обижать друг друга. Чтобы прекратились войны. Чтобы в мире было больше доброты. Ведь добрые люди и дела — это и есть настоящее чудо.

фото: пресс-служба НТВ

Мечты должны сбываться

У Деда Мороза в Самаре немало дел. После встречи с юными журналистами он отправится к многодетным семьям, в центры помощи детям.

- Два года назад мы побывали в детском доме "Волга", в санатории "Волжанка", побывали в семьях Подгорбунских, встречались с мальчиками и девочками, которым нужны особые подарки для реабилитации. А мальчик Витя Горелов, сирота, написал мне что мечтает стать лётчиком, и мы для него устроили полет в аэротрубе, - вспоминал Дед Мороз.

В этом году программа у Деда Мороза и его команды в Самаре не менее насыщенная. В 11.00 2 декабря зимний волшебник приедет в гости к воспитанникам центра "Семья" Октябрьского района на проспекте Масленникова.

В 13.00 для детей устроят большой праздник в парке имени Гагарина. А в 18.00 новогодние чудеса начнутся в интернате "Преодоление".

фото: пресс-служба НТВ

Но кроме больших и шумных праздников с концертами, песнями и хороводами, у Деда Мороза из Великого Устюга есть миссия встретиться с девочкой Женей, которая страдает ДЦП.

- Я узнал о ней из письма ее пятилетнего брата. Он написал, что его старшая сестра не умеет ходить и говорить, но очень всех любит. А вся семья верит, что чудеса случаются и очень хотят, чтобы я приехал к ней в гости, - говорит Дед Мороз.- А еще мы поедем в большую дружную семью Филипповых, там мама усыновила четверых детей. И, конечно, мы хотим навестить Антона Рубина, который с 2008 года помогает воспитанникам детских домов, занимается волонтерством. В 2012 году он узнал о трех братьях, которых раскидали по разным детским домам и разлучили с их сестренкой. Антон нашел всех, а когда узнал, что их отец умер, взял всех четверых под свою опеку. Сейчас у него четверо приемных детей. Я очень хочу познакомиться с ним и его приемными детьми и поздравить их с новым годом, вручить подарки.

фото: пресс-служба НТВ

Всего за четыре года команда НТВ с Дедом Морозов проехала 40 тысяч километров, посетила 360 соцучреждений, 220 семей и вручила 325 тон подарков. В том году акция проходит с участием благотворительного фонда "Ты Супер", а также при помощи волонтерского объединения Dobro in Russia (Дед Мороз снова станет гостем Международного фонда добровольцев в Сочи).

Кстати, самарские дети и взрослые, побывавшие на праздниках 1 и 2 декабря, могут увидеть себя в эфире телеканала НТВ в программе "Утро. Самое лучшее" ежедневно в 7.40.

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