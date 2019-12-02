Это страхи и подавленная агрессия? Почему людей привлекают новости про живодеров, истерзанных собак и мучения котят

Все чаще в новостных лентах попадаются истории про расчлененных собак, расстрелянных замученных кошечек. Иногда - это и в самом деле прегрешения живодеров, иногда - жестокость людей, в остальном совершенно нормальных. Кого-то выбросили на улицу, других заперли в подвале, третьих бьют и не кормят... Казалось бы, даже читать такие истории страшно И не хочется лишний раз нажимать на подобные заголовки, чтобы не искупаться в чужой боли и агрессии. Но вот сюрприз - такие тексты бьют все рекорды по посещаемости, ими делятся в соцсетях, активно обсуждают в комментариях. Почему так происходит? Об этом журналистам «КП-Самара» рассказала психолог Анна Косова.

Анна Косова считает, что есть несколько поводов читать новости про животныхФото: Предоставлено "Комсомолке"

Виновата жизненная неустроенность

Если говорить коротко, то есть два варианта: один у здоровых людей, другой — у невротиков. Здоровый человек имеет тягу к великодушию. Здоровую тягу помогать нуждающемуся, малому, старому, больному, животным, природе, миру. Это человечность. Она не нуждается в трактовке.

Но есть, конечно, больной вариант. Когда из-за подавленной жизненной неустроенности, и как говорят психологи, латентной агрессии на ситуации в личной или профессиональной жизни, многие публикуют на своих страничках шокирующий материал. Подчеркиваю, не полезный: «пристройте кошечку, помогите взять на передержку собаку», а шокирующий. Как говорится, знаешь мучителя животных — иди и добивайся его заключения или наказания. Действуй! А не порти нервы окружающим. Если достигнут результат, можно и написать, а сотрясать воздух — это удел людей, испытывающих чувство обиды. Вполне возможно, вовсе на другие ситуации, то есть нужно душу лечить у специалиста.

Вообще, знать об опасностях и интересоваться судьбой братьев наших меньших — нормальное и естественное явление. Заботиться о природе, волонтерить в разных в приютах, развивать эко-тему. Это говорит о психологическом здоровье, желании взять ответственность не только за себя или свою семью, но еще и поделиться неким благотворительным импульсом с другими, кто слаб и беззащитен. А мы знаем, что и дикая природа первая нуждается в восстановлении.

Часто бедные животные остаются совсем одниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я все же думаю, что читателей больше волнуют бесконечные фото травмированных, обездоленных кошек и собак, которыми пестрит лента новостей. И, подчас, от хороших ваших знакомых «прилетает» столь противоречивая весточка, на которую не знаешь как реагировать: кинуться и пристроить собаку, выехать и избить обидчика, приехать в приют или анонимно перечислить деньги на поддержку животного.

Хотела стать матерью, но пристраивает кошечек?

Новости про издевательства над кошками, собаками и другими пользуются популярностью, потому что в людях много подавленной агрессии и страхов, которые, на самом деле, внутренне направлены на начальника, партнера по отношениям, собственным детям, из-за страхов по поводу старости родителей, собственных болезней или болезни родственников (настоящих или возможных).

Люди редко признаются в собственных глубинных чувствах и мотивах, поэтому у многих, чья жизнь связана с низкой физической и социальной активностью, подобные новости канализируют эмоции, то есть им как бы находится настоящий адресат. А на самом деле глубинный личностный конфликт остается невостребованным, нерешенным.

Допустим, у молодой женщины было много провальных попыток вступить в отношения или стать матерью (может быть, это ее истинный мотив). Но признаться в собственном кризисе она не может, поэтому спасает зверюшек. По факту, это замечательный мотив к социальной помощи. Вопрос в том, ее посты и репосты являются ли эффективными в этом деле или нет. Может быть, если бы она пошла к психологу и решила свое глубинное неудовольствие там, ее помощь стала бы более здоровой и полезной, чем метания по клиникам или слезы у подруги. Проблему с животными ведь нужно решать. А так просто накапливается критическая масса возмущений, которая по идее должна вылиться в полезное поведение.

Давайте ориентироваться на более цивилизованные практики в данном случае. Стерилизовать животных, работать в приютах, может быть, как раньше были студенческие отряды и тому подобное — распределять нагрузку по волонтерам и вообще подключать волонтерское движение в массы. У людей на самом деле очень много высоких и искренних порывов к взаимопомощи и альтруизму, которые, к сожалению, гасятся эпохой потребления и эгоизма. А шмотничество и тщеславие поддаются профилактике через конкретные акции, которые можно проводить среди молодежи и вообще. Важна инициатива.

Одна из героинь таких публикаций - бедняга Найда. Ее расстреляли.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме того, многое зависит от неразвитости эмоционального интеллекта. Нас не учили распознавать личные эмоции, что мы чувствуем, почему и как с этим справляться. Обучение эмоциональному интеллекту раскрывает истинные мотивы, которые невозможно реализовать через компьютерные игры или шоппинг, через бесконечные пластические улучшения при отсутствии реальных показаний к операциям. Все это маскирует в нас истинные чувства, истинные страхи — старения, смерти, финансового неблагополучия, страхи перед судьбой детей, общий человеческий инфантилизм, связанный со стремительным техническим прогрессом в ущерб экологическим нуждам.

Потребность любить

Часто говорят «зоошиза» и прочее — есть такие люди, которые привязаны очень к животным, которые уже слишком активно реагируют на бездомных собачек, кошек? Откуда у них такое поведение?

Но скажу честно, такого термина нет. Есть шизофрения, которая может быть в некоторых случаях опасна для животных. Результатом может быть то, что у человека в квартире появляется пара десятков кошек. Такое может случиться с пожилыми людьми, страдающими деменцией, например. 100 кошек дома — это патология. Даже 10, если это не приют или профессиональное разведение животных.

А вот мучают зверушек чаще всего опасные психопаты. Асоциальный тип, у которых серьезные моральные дефекты, собственно так и выставляется этот диагноз чаще всего. Иногда эпилептоиды (не те, кто страдает эпилепсией). Они тоже психопаты и могут мучить животных из-за подавленной агрессии или собственных «праведных» убеждений. Это больные люди. Их нужно и лечить и судить по закону. В Америке с этим вообще разбираются федералы. В РФ это уголовная ответственность

Вот недавний случай с запертыми в подвале кошками, это эпилептоидная тема. Сталкиваясь с таким поведением, мы чувствуем недоумение. Думаем, что раз человек ведет себя так уверенно, то он прав. А это на самом деле один из признаков психического расстройства.

Психолог считает, что животных нужно любить, но в меруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В человеке заложена глубинная потребность любить, а уж какие извращенные формы она порой принимает, это второй момент. Поэтому любить себя, любить людей, себе подобных, любить природу, детей, животных — это нормально. И это нужно разрешать себе в любом возрасте. У людей сильно заблокирована потребность любить, поэтому она принимает извращенные формы. Многие боятся, что их чистые альтруистичные порывы будут высмеяны, будут нелепы... Это не так! Даже крупица вашего осознанного сострадания меняет мир. Поверьте!

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