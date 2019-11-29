2019-11-29T17:54:03+03:00
Общество

Появились первые фото здания на месте бывшего 4-го ГПЗ на Московском шоссе

Стало известно, как будет выглядеть IT-парк напротив «Каравана»
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Владимир СверкаловФото: Владимир Сверкалов
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Фотографии внешнего вида и интерьеров нового здания опубликованы на портале taburent.ru. Напомним, здание строится на пересечении ул.Киевской и Московского шоссе. Корпус почти готов, ранее сообщалось, что сдать новостройку в эксплуатацию должны в середине следующего года. Предполагается, что на участке площадью в 25 тысяч квадратных метров будет возведен целый комплекс. Здесь найдется место IT-парку, смарт-центру, галерее ресторанов, апарт-отелю, паркингу на 800 машино-мест и рекреационным пространствам.

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

Ранее сообщалось, что на месте заводских цехов собираются построить новый жилой квартал. Предполагалось, что на территории бывшего ГПЗ-4, в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе до 2021 года построят новый жилой квартал площадью 500 тысяч квадратных метров, торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром, детской игровой зоной, кафе, ресторанами и магазинами, а также 4-звездочный отель на 200 номеров, школу, детский сад и поликлинику .Однако вместо этого здесь уже почти готов офисный центр. Его построила группа компаний «АНИОН», которая возводила бизнес-центры «Скала», «Скала Холл», а также «Зелёную Страну». Новый Смарт-центр получит название «МОНТЕ РОЗА» и станет продолжением офисного муравейника напротив «Каравана».

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

Судя по фотографиям, 13-этажное здание будет предназначено не для простых смертных. Оно будет поражать роскошью. Здесь разместятся многочисленные офисы, несколько конференц-залов, коворкинги, фитнес и спа-комплексы, рестораны, кафе, образовательный центр, а также главный участник - областной IT-парк.

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

В здании предусмотрена открытая терраса со смотровой площадкой, на которой предполагается открыть ресторан. А вместо стен здесь будут огромные витражные окна от пола до потолка с панорамными видами.

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

Строители обещают, что здание сможет похвастаться «эффективными планировочными решениями, располагающими к творческой и креативной атмосфере». Так, например, здесь предусмотрена свободная планировка с шагом колонн до 9 метров, высокие потолки - до 5,4 метра, 6 скоростных лифтов, зимний сад и дизайнерская входная зона.

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

Территорию рядом с офисным центром собираются благоустроить и превратить в небольшую городскую площадь. Напомним, резидентами парка должны стать IT-компании. В здании планируется разместить лобби и конференц-зал. А в непосредственной близости от бизнес-центра должны появиться паркинг на 800 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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