2019-12-04T15:29:00+03:00
Происшествия

«Ей выгоднее сдаться»: силовики советуют найтись самарской «сбежавшей невесте», исчезнувшей пять месяцев назад

Участница ОПГ наркоторговцев Ксения Аносова пропала аккурат перед своей свадьбой, правоохранители предполагают, где она находится
Михаил ГОРЮНОВ
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До сих пор неизвестно, где находится Ксения АносоваДо сих пор неизвестно, где находится Ксения АносоваФото: соцсети
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За ее жизнь было страшно

28-летнюю Ксению Аносову из Безенчука не могут найти уже почти 5 месяцев. 6 июля из родного поселка она уехала в Самару за свадебным платьем и исчезла. «Курила у остановки на вокзале, губки красила» — последнее, что известно о девушке.

Близкие Аносовой, которую в обществе прозвали «сбежавшей невестой», забили тревогу. «Куда? Зачем? Как? А вдруг убили?» Жаловались они и на полицию.

— Не изучен список ее звонков, не получено видео с камер на вокзале и в других местах. Ксюши нет уже, и мы ничего о ней не знаем. Нам всем страшно за ее жизнь, нельзя так медлить! — негодовала в разговоре с «КП-Самара» мама пропавшей Вера.

— Мы собирались пожениться 24 августа. Последний раз я был с ней на связи 5 июля, не ругались, общались хорошо. 6-го июля с утра ее соседка видела — она водичку покупала и шоколадку. В полиции говорили, что она прогуляет деньги на платье и вернется. Но она верующая и такие вещи в нашей вере не допустимы, — делился жених Ксении — Андрей Пилюгин, бизнесмен из Рязани.

«Ее облили грязью»

Но все оказалось не так просто. Ксения на период исчезновения, собственно, как и сейчас, проходила обвиняемой по делу банды наркоторговцев, которая с 2015 по 2017 годы благодаря своей криминальной деятельности извлекла выгоду на сумму более 5 миллионов рублей. Она, по версии следствия, выполняла там функции «оператора» — по интернету сообщала, где спрятаны закладки с крупными партиями запрещенных веществ.

Правоохранители советуют Ксении вернуться Фото: соцсети

Правоохранители советуют Ксении вернутьсяФото: соцсети

— Она координировала действия «закладчиков», доносила до них сведения о необходимости организации других тайников с наркотиками уже для потребителей. Покупателям она тоже давала адреса, когда получала подтверждение о зачислении ими денег на специально созданные счета Киви-кошельков, — объяснял «Комсомолке» прокурор Новокуйбышевска Алексей Волков.

8 и 10 июля Ксения, находившаяся под подпиской о невыезде, не явилась на судебные заседания. Правоохранители заподозрили неладное, решили, что девушка скрылась от правосудия и заочно изменили ей меру пресечения на заключение под стражей. Правда, осуществить это получится лишь тогда, когда Аносову найдут.

Мать разыскиваемой, Вера Александровна, уверяла, что ничего не знала о преступных делах дочери. Сейчас она и вовсе отказывается что-либо комментировать:

— Я никому ничего не буду говорить. Хватит с меня проблем. Спасибо, что все «помогли», облили, как могли, грязью и столько вынесли всего, чего не надо. Больше со всеми я разговаривать не хочу.

«Если бегать, срок вырастет»

Неизвестно, получала ли женщина хоть одну весточку от Ксении за все это время. Сыщики такой вариант не исключают.

— Она в федеральном розыске. Мы изначально считали, что ее нужно заключить под стражу, потому что был риск побега, но суд решил иначе. Сейчас она скрывается, но мы предполагаем где. Не исключаем, что она связывалась с близкими, — делится с samara.kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

Силовики не раскрывают своих догадок. Возможно, речь идет о Рязани — именно там несостоявшийся супруг Аносовой живет и руководит Центром по реабилитации наркоманов. Впрочем, Андрей также утверждал, что не знает, где его возлюбленная.

Девушка пропала за полтора месяца до свадьбы Фото: соцсети

Девушка пропала за полтора месяца до свадьбыФото: соцсети

Стражи порядка в свою очередь советуют «сбежавшей невесте» и тем, кто знает о ее местонахождении, одуматься:

— Девушка поставила себя в очень плохое положение. Ей выгоднее прийти и добровольно сдаться, тогда можно будет рассчитывать на более мягкое наказание. Если бегать, срок вырастет — это еще одна статья.

За участие в торговле наркотиками Аносовой грозит до 10 лет лишения свободы. Некоторые ее подельники уже получили серьезные сроки. Поиски Ксении продолжаются. Всех, кто знает, где она находится, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Написать можно и на почту kpsamara@phkp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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