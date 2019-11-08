2019-11-08T12:27:37+03:00
Общество

Самарский блогер Дмитрий Бегун может выйти из колонии по УДО

Скоро ходатайство рассмотрит Новокуйбышевский городской суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дмитрий Бегун отбывает наказание в ИК-3 в НовокуйбышевскеДмитрий Бегун отбывает наказание в ИК-3 в НовокуйбышевскеФото: Архив "КП"
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Известный самарский блогер Дмитрий Бегун, который сейчас отбывает наказание в колонии № 3 в Новокуйбышевске, намерен выйти на свободу. От администрации исправительного учреждения в прокуратуру поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Рассматривать ходатайство будет Новокуйбышевский городской суд. Дата заседания пока не назначена, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Самарской области.

Напомним, что ранее Дмитрия Бегуна и еще двоих блогеров Наталью Миронову (Умярову) и Олега Иванца признали виновными в вымогательстве 3 млн рублей у владельца ООО «Современные медицинские технологии», бизнесмена Сергея Шатило. Дмитрий Бегун получил 6 лет колонии, Олег Иванец — 7 лет, а Наталья Умярова — 5 лет лишения свободы. Последнюю в декабре прошлого года освободили по УДО. Отметим, что потерпевший по делу — Сергей Шатило — сейчас тоже находится в колонии. Его осудили за картельный сговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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