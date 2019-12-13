«Эти движения я бы станцевал по-другому»: Дима Билан рассказал, что произошла с ним в Самаре и с кем он пил в гримерке

Накануне в эфир вышел очередной выпуск программы Ирины Шихман «А поговорить?». Героем эфира на этот раз стал известный музыкант Дима Билан. Кроме откровенных вопросов о жизни и творчества, Ирина Шихман подробно расспросила певца о том, что произошло с ним в Самаре. Его провальный концерт на день города, обсуждали в сети еще несколько месяцев.

Дмитрий Билан назвал самарский концерт «венцом всех своих бед в этом году». До этого артист ломал ногу, болел, грустил и постригся на лысо. Кое-кто даже предположил, что певец может увлекаться запрещенными веществами, но сам Билан эти предположения отверг.

- По прилету в Самару меня пригласили, это было позднее утро, я посидел с хозяином отеля, у меня было какое-то ужасное настроение. Сидели, рассказывали. Синдром попутчика. Просидели до вечера, а потом в гримерке еще сидели с другими людьми, известными, в том числе и политиками. Потом просто был эффект «встань из-за стола». Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил, я говорю – почему меня выпустили на сцену? Не вышел бы и все, - смущенно рассказал в эфире Билан.

Музыкант рассказал, что никто из его команды даже не намекнул, что концерт получился провальным. Зато утром он нашел интересное видео.

- Сначала увидел нарезку, мне хотелось сквозь землю провалиться, но потом посмотрел целиком и понял, что очень даже ничего, - посмеялся Дима Билан. – Видно, что человек поет вживую. Это важно.

Ирины Шихман поинтересовалась, как чувствовал себе певец во время выступления: сексуальным и шикарным? Дмитрий с этим согласился и добавил, что ощущал себя «героем из вселенной Марвел».

Билан признался, что желание извиниться появилось у него сразу, как только он увидел, как его распинают.

- Я естественно всегда отшучивался. Ты не можешь дать концерт, если ты чувствуешь себя виноватым. Так и начинал: «Друзья, никакой Самары, сегодня, все будет по-другому или как вы думаете?», - улыбнулся музыкант. - И я просто не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Кроме подсознательного расчета, извиниться было просто желанием. А как ты будешь смотреть людям в глаза?

"А потом случилась Самара"

Эти чувства и подвигли Дмитрия Билана вернуться в Самару с бесплатным концертом.

- Собралось 35 тысяч человек, мне было очень приятно, - отметил артист.

Ведущая поинтересовалась, зачем артист приурочил открытие детской площадки к своим извинениям. Почему нельзя было сделать доброе дело «тихо».

- Я долго об этом думал, просто я понимал, что у меня другой возможности не будет. Площадку еще будут строить, это время. Мое собственное мнение говорило, что я хочу это сделать сейчас. И я не пошел на поводу и чужого мнения. Я приехал и подарил, потому что у меня была такая возможность. По-тихому я многое другое делаю, - отметил артист.

Напомним, Дима Билан подарил городу бесплатный концерт, детскую площадку, а детской больнице сертификат на покупку необходимого оборудования.