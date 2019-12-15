2019-12-15T11:55:13+03:00
Дом. Семья

«В отчаянии звал на помощь»: в Самаре спасли пса, который несколько дней был заперт в квартире с умершей хозяйкой

Теперь Бакс излечился от душевных ран и готов полюбить нового владельца
Александра БУДАЕВА
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Пес Бакс потерял уже двух хозяевПес Бакс потерял уже двух хозяев
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Страшно подступиться

В сентябре жители дома №121 на Московском шоссе забили тревогу: в доме, не переставая, выла собака, а от одной из квартир стало странно пахнуть.

Полицейские, которые приехали туда, сразу поняли: внутри кто-то умер. Вызвали сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь, и кинологов на случай, если за дверями окажется агрессивное животное.

Помощь кинологов пригодилась: пес ринулся на незваных гостей с громким рыком, как только приоткрылась дверь. Его заперли в соседней комнате, потом обследовали квартиру и обнаружили тело женщины, умершей несколько дней назад. Ее увезли, а пес остался.

Участковый уполномоченный Ринат Алиев пожалел пса и помог волонтерам его спасти

Участковый уполномоченный Ринат Алиев пожалел пса и помог волонтерам его спасти

Проявил участие

- Мне информация по этой квартире поступила 10 сентября, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» участковый уполномоченный полиции Ринат Алиев. – Родственников погибшей найти не удалось. Квартира стояла открытая, а внутри в одной из комнат, как мне сказали, был заперт огромный агрессивный пес. Когда я попытался зайти к нему, он начал рычать и бросаться. Так что я не решился «знакомиться» с ним ближе.

Алиев с коллегами врезали во входную дверь этой квартиры новый замок и стали думать, что делать с единственным обитателем. Перво-наперво было решено его накормить и напоить – сколько времени пес пробыл без еды и воды, доподлинно не известно до сих пор.

- Я купил мяса и стал понемногу приоткрывать дверь и бросать кусочки ему на пол, - вспоминает участковый. – Он ел быстро и с удовольствием, видно было, что долго голодал. Потом я нашел небольшую миску в квартире. Дверь, честно говоря, открыть так и не решился. Миску в комнату к собаке бочком протолкнул, потом из бутылки туда осторожно воды налил.

После этого полицейский связался с местной администрацией, они вывели его на организацию, которая занимается отловом животных. А те уже вывели Алиева на приют «Надежда». У волонтеров не было подходящего транспорта, и участковый при помощи кинологов смог обеспечить им подходящую машину.

Хотя он выглядит очень серьезно, по поведению – это большой ребенок

Хотя он выглядит очень серьезно, по поведению – это большой ребенок

Пес-охранник

- У страха глаза велики, на самом деле животное оказалось средних размеров, - говорит волонтер приюта «Надежда» Алексей Богданов. – Он не был агрессивен, просто защищал свою территорию. Взглядом пес постоянно искал хозяйку, а когда не находил ее, включал «режим охраны». Мы его при помощи поводка и кинологической петли вывели из квартиры, а на улице он успокоился, размялся, потом сам сел в машину.

В приюте Бакс сразу любимцем окружающих:

- Он контактен, добродушен, не озлоблен и не забит, не смотря на все беды, которые пережил, - рассказали волонтеры корреспондентам «Комсомолки». – Он выглядит очень серьезно, но по поведению – это большой ребенок. Всю свою жизнь жил в квартире, спал на своем диванчике. Как мы выяснили, его когда-то принес в дом сын погибшей Натальи. Три года назад он умер, а Бакс стал единственным и любимым существом у этой женщины. Он привык к заботе и отвечает настоящей преданностью.

Сейчас Бакс оправился от утраты, успокоился и готов к знакомству с новыми будущими хозяевами.

- В идеале мы бы хотели пристроить его в квартиру, - говорит руководитель приюта «Надежда» Амаль Баева. - Правда, сейчас живет в вольере, так что вариант частного дома с вольером и тёплой будкой тоже рассматриваем, но в холода такого пса обязательно нужно забираться в теплый дом.

Тем, кто хочет забрать себе доброго, ласкового и общительного друга, можно связаться с волонтерами приюта «Надежда» по телефонам +7-937-992-43-10 или 231-41-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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