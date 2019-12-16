Неожиданный поворот: защита Дмитрия Сазонова обнаружила фальсификации в деле экс-силовика

В понедельник, 16 декабря, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Сазонова. После допроса свидетеля, оперуполномоченного УФСБ Константина Горбуноав, который обследовал помещения кафе «Прайм», где, по версии следствия, бывший росгвардеец получил взятку, вскрылись неожиданные подробности.

Все дело в протоколе осмотра кафе. Адвокаты подсудимого считают, что сейчас в деле фигурирует версия протокола, отличная от той, которая была составлена в июне 2018 года.

- Ситуация довольно банальна и встречается нередко, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» защитник Сазонова Дмитрий Тараборин. - Нами был выявлен факт фальсификации в части протокола обследования помещения, поскольку при его первичном составлении и представлении в суд, при избрании меры пресечения, в протоколе отсутствовало указание на производство видеосъемки при задержании. При ознакомлении моих коллег с материалами дела, указание о производстве видеосъемки также отсутствовало, а сегодня в суде мы с удивлением для себя обнаружили, что, оказывается, теперь в материалах такая запись есть.

Сотрудник ФСБ отрицает правки, а представители обвинения попросили суд не приобщать документы к материалам дела. Но ходатайство защитников Сазонова было удовлетворено служителями Фемиды.

- С нашей точки зрения, факт указывает на фальсификацию доказательств по делу. И мы собираемся это доказать в ближайшее время, - заметил Тараборин.

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