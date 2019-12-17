«Посадила, а теперь хочет за него замуж!»: Сергей Семенов уличил во лжи 12-летнюю жертву изнасилования

«Она никогда не гуляла в нашей компании»

Сергей Семенов, отсидевший год за изнасилование Дианы Шурыгиной, занялся расследованием похожей истории из нижегородского поселка Каменки. Там за надругательство на 12-летней Мариной (имя изменено) осудили двух парней — Сергея Щенникова и Дмитрия Монаха. Однако родные и друзья молодых людей не верят в их виновность. Дмитрий, получивший 6 лет колонии, и вовсе отрицает какую-либо связь с девочкой.

— Ко мне обратились друзья Димы и я решил разобраться в этой истории. Есть вероятность, что он действительно был не при делах и мы попробуем доказать это, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» Семенов, который теперь занимается правозащитной деятельностью и живет в Самаре.

Историю с изнасилованием Марины до сих пор активно обсуждаютФото: Из личного архива

Сергей выехал на место событий и пообщался с близкими Монаха. Начинающий общественник в период судебного следствия даже сделал специальный ролик, посвященный этому преступлению. Видео он предоставил «КП-Самара».

— Это произошло в 2017 году, 1 сентября. В гараже, где собирается местная молодежь. Ребята от 18 лет. Такой девочки, как Марина здесь делать было нечего. Она никогда раньше не гуляла в нашей компании, — рассказывает знакомая Дмитрия Виктория.

По словам девушки, Марина зашла, села на диван рядом с Димой и Сергеем и предложила выпить им «блейзер». Дмитрий отказался и отсел на край. В какой-то момент, часов восемь вечера, Марина легла на диван — «отсыпаться».

Интересовались деньгами Димы

— Судя по всему, ее не искали родители в такое позднее время. Сейчас она говорит, что Дима, сидя на другом диване, открыл ей рот и засунул свой половой орган, когда она лежала на другом диване, — продолжает Виктория. — Это в принципе невозможно физически так дотянуться. Она говорит, что спала в это время, но если спала — как запомнила?

Сергей Семенов активно занимается правозащитной деятельностьюФото: Михаил ГОРЮНОВ

Заявление об изнасиловании на Сергея было написано лишь летом 2018 года. Товарищи осужденного предполагают, что, возможно, Марина испугалась мамы и захотела выгородить кавалера, который у нее был тогда.

— Первого парня посадили на 12 лет, Диму, который проходил по делу свидетелем и был для этого вызван из армии — на 6. Перед новым годом семья Марины интересовалась продажей Диминой квартиры. Наверное, хотели узнать о его финансовом положении. Думаю, иск на 500 тысяч, который предъявили Монаху — идея ее родителей, — предполагает собеседница Сергея Семенова.

Родители Дмитрия видят судебную систему. По их мнению, в этом случае она показа себя не с самой адекватной стороны.

Присылала свои интимные фото

— Ну не мог он этого сделать, не такой он мальчишка, поговорите с народом! Девочка живет у нас, улыбается, так она говорит, что он ее за руку-то боится взять, — говорит бабушка Дмитрия Монаха — Галина Антоновна. — Они хотят денег. Мы делали независимую экспертизу и по ее итогам сказали, что Марина могла оговорить любого, чтобы обелить себя. А Монах не врет. Но следствие не берет это во внимание. Прокурор так и сказала, что боится увольнения в случае оправдательного вердикта. Не суд, а клоунада какая-то!

Дмитрий Монах не признает своей виныФото: соцсети

Еще одна странность — нынешнее поведение Марины. Друг Щенникова, который получил 12 лет колонии за изнасилование школьницы, зарегистрировался «Вконтакте» под его именем и начал с ней общаться. В переписке жертва не только призналась, что оговорила парня, но и отправляла ему свои откровенные фото, а также просилась за него замуж.

— Они после того 1 сентября общались нормально. Были друзья, даже чуточку больше, — объясняет Виктория.

Сейчас сидельцы пытаются добиться смягчения приговора. А Дмитрий Монах настаивает на своей невиновности и рассчитывает на полное оправдание. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Расследование № 1 поселок Каменки, изнасилование 12-летней девочки.Двое молодых парней из поселка Каменки Нижегородской области , едва закончив школу, оказались на скамье подсудимых за изнасилование.Получив 12 и 6.6 лет колонии строгого режима. Парень, который получил 12 лет ( Сергей) не отрицает связь с девушкой , но утверждает, что все был по обоюдному согласию. Второй парень (Дмитрий Монах) говорит, что никакой близости между ними не было , что это способ "потерпевшей" обелить себя или заработать денег . Решать Вам.

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