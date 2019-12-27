"Хочется, чтобы сервисмены несли ответственность за свою работу": как самарец решил вдохнуть новую жизнь в свой автомобиль, но попал на крупный ремонт

Когда самарец Михаил Г. в 2012 году купил новенький KIA Sorento, он и его семья были просто рады огромному комфортному внедорожнику. Вряд ли тогда самарец думал, что машина надолго задержится в его руках. Но так сложились обстоятельства, что через несколько лет Михаил, привыкший менять автомобили раз в три года, этого делать больше не мог.

Нет, Sorento продолжал всех радовать и не расстраивал владельца поломками даже после истечения гарантии. Но возраст автомобиля все больше проявлял себя, особенно, в ездовых качествах.

"Лошади" устали

- Я не большой любитель тюнинга, всегда хотелось, чтобы машина была безотказной, удобной и динамичной, - говорит автомобилист. - Последнее особенно меня волновало, много по трассам ездить приходится. И стал я лет через шесть замечать, что машина как-то вяло реагирует на нажатие педали газа. Замерил разгон до ста и стало ясно, что первоначальные 175 “лошадей” устали.

Знакомый диагност обнадежил Михаила - с машиной все в порядке, но есть некоторые нюансы. Катализатор за семь лет эксплуатации оказался забитым, из-за чего и были проблемы с динамикой у Sorento.

- Ну самому-то мне с таким на прошлых машинах не приходилось встречаться, - вспоминает Михаил. - Диагност сказал, что варианта два: замена на новый, либо удаление с дальнейшей перепрошивкой. Новый катализатор даже без работы стоил неприлично дорого, поэтому я решился его вырезать, да простят меня экологи.

Быстрое "решение"

Оказалось, что в Самаре многие сервисы занимаются такими доработками. Автомобилист навел справки у друзей и коллег, гуглил, да и просто просматривал рекламу в соцсетях. И вот нашелся вроде бы авторитетный ремонт, который не первый год удалял катализаторы.

- Я в подробности сильно не вдавался, но знаю, что катализатор отрезали, пламегаситель в “банку” вварили. И какую-то оптимизированную прошивку в блок управления двигателя залили. За все с меня взяли 13 тысяч рублей.

На следующий день после того, как Михаил забрал свой Sorento из сервиса, самарец вместе с семьей отправился за город на зимний уикенд. Тут-то и начались проблемы.

Облако дыма

- Всю дорогу я наблюдал сизый дым на светофорах, а когда начинал трогаться, то за облаком дыма не было видно ничего. Вонь из трубы страшная, к тому же у всех машин из трубы пар не идет, а у меня прям паровоз. Поездил так еще неделю и все-таки заглянул под капот и обнаружил, что масло на конце щупа. Пришлось долить 2 литра.

“Масложор” даже не собирался прекращаться, хотя машина действительно поехала бодрее. А вот “авторитетный сервис” проявил себя не с лучшей стороны.

- Приехал к ним, а они - проблемы с двигателем не к нам, мы свою работу сделали. Может, сказали они, у вас движок мертвый был и вы за наш счет его откапиталить решили? В общем, послали меня куда подальше.

Наш герой поставил на зиму автомобиль в гараж, но весной собирается заняться выяснением причин огромного расхода масла. И морально готовится потратиться на новый нейтрализатор.

Как не попасть в такую ситуацию и должна ли быть гарантия на ремонт, мы спросили у экспертов сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".

С каждым годом появляются новые технические решения и разработки. Являясь технически сложным продуктом, каждый автомобиль требует к себе внимания со стороны владельца. Нередко хозяин транспортного средства считает, что чистый снаружи и внутри авто является ухоженным и больше ничего не требуется, ну может еще раз в 15 тысяч километров масло поменять. Такое отношение к своему железному коню совершенно не гарантирует долгую и безотказную работу. Автомобиль должен ежегодно проходить плановое техническое обслуживание у официального дилера с проверкой узлов и агрегатов, с полной диагностикой электроники. Только своевременная диагностика может выявить неисправность на ранней стадии. Если не предпринять действий по устранению дефекта неисправная деталь может спровоцировать поломку других, а то и целого агрегата.

В случае с Михаилом прослеживается целый ряд ошибочных действий:

1. Михаил обратился к знакомому диагносту, а не к официальному дилеру. Это практически то же самое, как человеку обратиться за лечением своих болезней к ветеринару.

2. Знакомый диагност не определил причины возникновения неисправности, более того, сказал, что автомобиль технически исправен.

3. Желая заработать на доверчивом клиенте диагност произвел удаление катализатора, тем самым практически сделав автомобиль не пригодным к эксплуатации согласно нормам ЕВРО. Такой автомобиль уже не может пройти «Техосмотр», который необходимо производить для продления ОСАГО.

4. Михаил согласился «залить» оптимизированную прошивку блока управления двигателем, которая не только убила возможность «электронного мозга» воспринимать информацию с датчика кислорода о выбросах вредных веществ в атмосферу, но и повысила динамику разгона автомобиля! Как вы думаете, разработчики не рассчитывали предельные нагрузки на данный двигатель? Почему они не смогли так хорошо «оптимизировать» работу мотора и задрать характеристики до предела? Ответ прост, в погоне за «лошадьми» можно сильно снизить ресурс двигателя. Новая прошивка для данного автомобиля была как плеть для раненой лошади – вроде бы побежала, но «почему-то» упала замертво.

5. Хозяин автомобиля не получил никаких официальных гарантий за выполненные работы.

Естественно, теперь Михаилу придется потратиться на дорогостоящий ремонт двигателя, покупку катализатора и восстановление прошивки на заводскую.

Работа сертифицированного специалиста состоит не только в устранении неисправности, но и в поиске проблем ее спровоцировавших. Нашим читателям и клиентам советую всегда обращаться к профессионалам своего дела и не доверять свой автомобиль гаражным сервисам и мастерам самоучкам!

Куда надо ехать на ремонт?

КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22

Телефон: (846) 977 77 00

КИА Центр на Московском шоссе 262А

Телефон (846) 205 99 99

Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00

+7 (846) 205-99-99

http://www.kia-samara.ru/

vk.com/kia.samara

instagram: @kiavsamare

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