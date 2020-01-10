Сбежал из клана попрошаек: цыгана, похитившего безногого инвалида в Тольятти, хотят отправить за решетку на 7 лет

Забрали на глазах любимой женщины

Детективная история о дерзком похищении 39-летнего Ильдуса Хаметова из Тольятти подходит к концу. 21 ноября 2018 года средь бела дня возле безногого мужчины остановился белый «Рено Логан». Из иномарки вышли двое цыган, подняли инвалида за руки и затолкали в салон, его коляску закинули в багажник и скрылись. Все случилось на глазах у возлюбленной Хаметова, женщина пыталась вмешаться, но ее оттолкнули.

Полицейские первым делом изучили личность жертвы. Оказалось, что сразу после потери ног он стал заниматься попрошайничеством.

— Это целый клан попрошаек, где существовала своя иерархия. Были люди, которые руководили процессом. Другие расставляли «рабов» по местам, собирали с них деньги, — рассказывали силовики. — Хаметов считал, что на нем наживаются, заставляют много работать, все деньги отбирают, кормят плохо и предоставляют ночлежку. Ему не хватало на спиртное и на этой почве он поругался с работодателями и решил уйти.

Сыщики стали «копать» в этом направлении, изучили камеры наблюдения и в ходе оперативной отработки установили, что «Логан» с замазанными грязью номерами принадлежит службе такси «Корона» из Новокуйбышевска. Директор организации вывел правоохранителей на водителя, который вспомнил, что в еще 20 ноября выполнял заказ своего постоянного клиента Романа — именно тот настоял, что 21 числа нужно съездить в Автоград.

Уговаривали вернуться с помощью алкоголя

По пути в авто посадили тех самых цыган, организовавших похищение. Таксисту объяснили, что ничего криминального не происходит и пообещали двойные гонорары.

Ильдуса отвезли в Чапаевск, где спрятали в частном доме. В дороге его напоили водкой, поэтому он не сопротивлялся — уснул.

Тем временем сотрудники ОБОП проводили спецоперацию и возле дома, где таксист забирал одного из цыган, организовали засаду. Там поймали одного из подозреваемых, указавшего на Романа. Тот в свою очередь заявил, что заказчиком похищения является гражданин Молдовы Георги Ибриан, у которого раньше работал Хаметов.

Как оказалось, инвалида из Чапаевска в итоге перевезли в Самару. Его освободили во время задержания Ибриана — 24 ноября. Потерпевший был пьян — его баловали алкоголем, уговаривая вернуться к попрошайничеству.

До приговора дожили не все

В ходе расследования Георги выбыл из числа обвиняемых. Там остались двое исполнителей похищения — цыгане Дойков и Иванов. Им вменили «похищение человека, организованное группой лиц».

Дело передали для рассмотрения в Автозаводской районный суд. Процесс шел долго, но 10 января по нему наконец-то стартовали прения. Дождались их, к сожалению, не все.

— Подсудимому Дойко мы запросили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. В отношении второго просили прекратить дело в связи с его смертью, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Автозаводского района, которая представляет на процессе сторону обвинения.

Адвокаты свою позицию должны озвучить 20 января. На 24 число намечен приговор. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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