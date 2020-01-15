Самарскому похоронному агенту пригрозили автоматом и сожгли машину после увольнения

«Одумайся, подумай»

На ритуальном рынке Самары снова неспокойно. Похоронный агент Дмитрий Тихонов (фамилия изменена) за последние несколько дней оказывался в ситуациях, которые привычнее видеть в фильмах про бандитские «девяностые». Сначала он подвергся нападению вооруженных людей, а затем наблюдал, как сжигают его авто.

Как поделился пострадавший с корреспондентом samara.kp.ru, началось все еще летом. 1 июля он покинул организацию «Дом Ангелов», на которую работал 2 года, и ушел в конкурирующую фирму.

— Мне сказали тогда — «одумайся, подумай». Но сильных заявлений не было, просто предупреждения, — вспоминает горожанин. — У нас какое-то время были с ними дела, связанные с ритуальными услугами. Но затем я ушел в другую организацию, стал приносить доход туда. От них, видимо, просто так не уходят, мне решили отомстить.

Избили на новом месте

30 декабря 2019 года к новому офису Дмитрия на улице Борской подъехала иномарка с крупными мужчинами в салоне. Агента на месте не оказалось, гости пошли к его директору и попросили срочно вызвать сотрудника.

— Как я понял, это сотрудники службы безопасности с моей бывшей работы. Они стали звать меня на улицу и провоцировать на конфликт, уверять, что я оскорбил их руководителя, переманивал сотрудников, — рассказывает ритуальщик. — Затем меня попытались ударить в живот, я увернулся, получил по лицу и упал.

Нынешние коллеги Дмитрия пытались вмешаться, разнять драку. Но сделать этого у них не получилось — по весьма объективным причинам:

В Самаре вооруженные люди избили похоронного агента .

— В этот момент один из них достал из машины автомат и сказал — «если кто-то подойдет, я начну стрелять». Потом с бывшей конторы мне стали пояснять, что я должен извиниться перед их начальником до 31 декабря. Если нет — будут принимать меры.

Извиняться Тихонов не хотел,так как не видел за собой никакой вины. По его словам, уволился он спокойно, всех заранее оповестив. Просто перешел туда, где предложили более выгодные условия. И почему теперь ему говорят, что «ты ушел из семьи», он не понимает.

Надежда на правоохранительные органы

Тогда обращаться в полицию, снимать побои Дмитрий не стал. Рассчитывал, что поговорит с бывшим боссом и все обсудит. Но не тут-то было.

— 9 января, часов в 11 вечера, я приехал домой с тренировки. Машину поставил напротив окна — это на Московском шоссе. Долго не мог уснуть, смотрел сериалы, — продолжает наш собеседник. — Без пяти три ночи выглянул в окно и увидел, что возле автомобиля двое незнакомых мужчин. Один сидел около переднего левого колеса, второй смотрел за происходящим, чтобы не спалиться.

Когда неизвестны стали отходить от KIA Sportage самарца, у иномарки вспыхнуло сначала колесо, а потом и капот. Машина загорелась. Владелец криками пытался остановить поджигателей, но те убежали, не став дожидаться полиции.

— Приехали пожарные, полиция, меня начали опрашивать, я заявление написал на неустановленных злоумышленников. Теперь надеюсь, что наши правоохранительные органы хорошо сработают, — поделился Дмитрий.

Силовики подтвердили, что сейчас занимаются этой скандальной ситуацией. Впрочем, пока никаких подозреваемых нет.

— По данному факту сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — объяснили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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