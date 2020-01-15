«Он только хуже сделал»: директор фотостудии рассказал, зачем давал деньги и дарил вино полковнику Дмитрию Сазонову

Жесты доброй воли

На очередном заседании по делу бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова выступил экс-руководитель компании «Арт-Инвест» Артур Юсупов. По версии следствия, он лично и через посредников передал обвиняемому 2 миллиона 450 рублей за помощь в организации беспрепятственной работы фотографов фирмы в родильных домах Самары.

Выступал свидетель по видеосвязи, находясь в суде в родном для себя Энгельсе. Вообще, он проживает в Москве, но заболел и уехал в Саратовскую область на реабилитацию.

— С конца в 2012 по 2019 год я сначала являлся представителем, а потом коммерческим директором «Арт-Инвеста». Мы оказывали фото и видео услуги — занимались съемкой выписки рожениц в больницах Середавина, Пирогова и Семашко, — сообщил Юсупов.

С Сазоновым Артур познакомился на одном из ужинов. Посодействовал в этом Дмитрий Полулях, тогда возглавлявшего департамент транспорта города. Мужчины сдружились, стали общаться, дарить друг другу подарки. Так, из показаний взяткодателя следует, что он презентовал товарищу дорогие авторучки, сигары, коньяк, вино, поклонником которого, как говорят, тот является. Но это были жесты доброй воли, о взятках речи не шло.

— Он не имел к нашей деятельности никакого отношения, не было никаких договоренностей. Было предложение от меня — перечислять ему деньги в размере 50 тысяч рублей. Потом, после возвращения из Таиланда, где я жил в 2016 году по моей инициативе сумма была изменена на 70 тысяч, — рассказал выступающий. — Преимущественно хотелось сблизиться с человеком через это предложение. Ну и просто, перечислять за беспокойство. Раз-два лично я передавал, семь-восемь фотограф Тарабрин, в остальных случаях деньги перечислялись на карту. Не могу сказать, что деньги отправлял каждый месяц.

Не упоминал Сазонова-старшего по этическим соображениям

Артур рассчитывал, что новый приятель с большими связями может оказать помощь в их решении проблем, который время от времени возникали у «Арт-Инвеста».

— Инцидент был в больнице Семашко. Там сменился главврач, я не явился на встречу с ним и на почве этого, думаю, нам запретили работать. Это спровоцировало наше предложение Сазонову, — вспомнил временно безработный бизнесмен. — Был 2015 год, по-моему, мы встретились в ресторане «Бакко». Я описал ситуацию, сказал, что мы работали хорошо. Он ответил, что решим этот вопрос.

По словам Юсупова, ситуация так и не разрешалась. Были еще встречи, но и они ни к чему не привели:

— Дело стояло на месте, пока не вмешался Виктор Федорович. Полагаю, он помог через министра. К Виктору Федоровичу обратился мой отец, Юсупов Леонид, они были знакомы.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И защитники Сазонова, и обвинитель поинтересовались, почему же во время следствия Артур говорил иначе и уверял, что помог именно полковник полиции.

— Я давал показания через несколько дней после того, как Виктор Федорович ушел. Я не хотел его упоминать по морально-этическим соображениям и не хотел впутывать своего отца. Вообще, отец подтвердил, что лично обращался к Виктору Федоровичу уже после того, как я принимал участие в очной ставке, — объяснил Артур Юсупов.

Мужчина также добавил, что еще один спорный момент был в 2012 году в больнице Пирогова, когда их компания только начала функционировать:

— Главврач Кириллов нас вызвал и сказал, что о вас плохие отзывы в прессе, зачем вы нужны. Я думал нас собираются выгнать, проконсультировался с Дмитрием Викторовичем. Он сказал, если будут проблемы, будем решать. Но ситуация сошла на нет сама.

В 2018 году возникла еще одна трудность — по поводу аренды кардиологическом диспансере, где фото-агентство хотел возобновить аренду:

— Я обратился к Дмитрию Викторовичу. Он при мне позвонил Ткачеву, сказал прими человека. Я пришел на встречу, там были министры, но мы раза три переделывали документы. В итоге договор делали не 2 месяца, а около 7. Арендная плата составляла 17 тысяч в месяц. Это немыслимо. Лучше бы не обращались к Сазонову. Только хуже сделал.

Расчет на полковника не оправдался

Юсупов признался, что после анализа всего произошедшего пришел к выводу, что Дмитрия Сазонов ему ни в чем не помог. Впрочем, и деньги, судя по показаниям, он ему давал не за решение сложностей, а за «желание сблизится с влиятельным человеком»:

— К сожалению, мы делали расчет на него. Человек говорил, что будет помогать, а мы никакой помощи не получили. Ничего не делалось, особенно стало понятно после ситуации с Ткачевым.

После выступления свидетеля у сторон возникли вопросы. Почему в суде он говорит другие вещи, не то, что раньше, когда уверял, что силовик ему помогал, в том числе и в ситуации с криминалитетом, представители которого хотели свою долю в бизнесе Юсупова.

— Были ребята, которые нам звонили, мы с ними встретились и они сами отсеялись. И тогда, и сейчас я говорю правду. На тот момент я думал, что было так, но потом начал анализировать и понял, что ситуации решались сами по себе, — ответил Юсупов. — С Сазоновым я консультировался как с другом. Не просил его обращаться к отцу, а на момент спорной ситуации в Пирогова я ему ничего не платил. Сейчас между нами никаких отношений нет, как и неприязни.

Разбирательства по громкому уголовному делу в Ленинском районном суде продолжаются. Напомним, сам Дмитрий Сазонов отрицает свои вину. Помимо эпизода с «Арт-Инвестом», ему вменяют получение более 30 миллионов рублей от ОПГ «Законовские». «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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