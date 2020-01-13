2020-01-13T16:56:50+03:00
Происшествия

Это все постановка? Эксперты нашли следы монтажа в видео, где полковник Дмитрий Сазонов получает взятку

Защита бывшего заместителя руководителя Росгвардии настаивает, что задержание высокопоставленного силовика могло быть провокацией
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Сазонов пытается доказать свою невиновностьДмитрий Сазонов пытается доказать свою невиновностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Кто написал про видео?

В понедельник, 13 января, в Ленинском районном суде Самары состоялось очередное заседание по делу Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в получении многомиллионных взяток. По версии следствия, экс-начальник ЦЛРР Росгвардии региона за деньги помогал так называемой ОПГ «Законовские» и фотографам в родильных домах избегать проблем с законом.

Сам полковник не признает претензий в свой адрес. Он считает, все происходящее провокацией и с помощью своих заступников всячески пытается это доказать. Так, сегодня адвокаты Сазонова выразили недоумение по поводу того, откуда в протоколе следователя о задержании бывшего силовика, которое состоялось 25 июля 2018 года, появилась запись о проведении видео съемки во время этого оперативного мероприятия.

— Я далек от мысли, что эта запись появилась за пределами Следственного комитета. Скорее всего, она появилась после ознакомления стороной защиты с материалами и до направления дела в суд. Если запись не была внесена до ознакомления нами с материалами, то это не может считаться доказательством, — заявил на процессе Дмитрий Тараборин, один из защитников подсудимого.

Есть монтаж

Юристы попросили вызвать следователя Семагина и оперуполномоченного Горбунова, которые причастны к составлению спорного документа. Обвинитель в свою очередь не стал отрицать, что факт дописки мог быть, но добавил — это не свидетельствует о фальсификации, ведь все участники следственных действий уже опрашивались в суде. Служители Фемиды также отказали в ходатайстве стороне защиты, тем расстроили адвокатов, отметивших, что это сделано в интересах стороны обвинения.

Качество на тех самых видео и фонограмм с них так же вызывают сомнения у защитников Сазонова. Они обратились к независимым экспертам по звуко- и видео- записям и попросили тех изучить съемки встреч Дмитрия Сазонова и Александра Орлова. Напомним, что именно последний, как считают правоохранители, передавал обвиняемому взятки от «Законовских». Некоторые встречи он записал на камеру, установленную в авторучке. Такую шпионскую технику мужчине передал ныне покойный лидер группировки Алексей Рыжов.

— Специалисты изучили предоставленные им на флэшке копии видео и пришли к выводам, что они не являются первоисточником. Время, когда были проводилась съемка, в 4 файлах невозможно определить. Нельзя определить и на что производилась запись, — объяснил адвокат Андрей Карномазов. — При этом 3 файла записаны на разные устройства, что опровергает версию о том, что все записывалось на один фиксатор. Часть файлов изменялась, монтаж есть и на видео от 25 июля 2018 года, когда Сазонова задержали.

Важный свидетель заболел

По словам независимых экспертов, выступавших на заседании, с записи задержания Сазонова от 25 июля при монтаже было вырезано несколько частей. Защита снова сошлась на том, что при таком положении имеющееся в материалах видео — весьма сомнительное доказательство.

Между тем свидетельские показания до сих пор не дал Артур Юсупов — руководитель студии «Арт-Инвест», который, как считают следователи, лично и через посредников получил от обвиняемого 2 миллиона 450 тысяч рублей за организацию беспрепятственной работы фотографов в родительных обвинениях. Как оказалось, Юсупов заболел и находится на реабилитации в Энгельсе.

Процесс сейчас продолжается. «Комсомолка» будет следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Весь город говорил, что он станет генералом»: лидер «законовских» дал показания по делу полковника Дмитрия Сазонова

Предприниматель Сергей Гафуров не считает себя главой преступного сообщества и уверяет, что только слышал о вопросах, которые его коллеги решали с высокопоставленным силовиком (подробности)

Крышевал фотографов в роддомах: на экс-замначальника Росгвардии по Самарской области завели еще одну "уголовку"

Дмитрий Сазонов за два года получил 420 тысяч рублей: он договаривался с руководством больниц о том, кому там можно работать, а кому не стоит (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

На этом задержания силовиков не закончатся: в Самаре полковника Дмитрия Сазонова уличили в связи с ОПГ

"Комсомолка" разбиралась в обстоятельствах задержания высокопоставленного стража порядка, которого уже сегодня могут арестовать (подробности)

"Я должен быть рядом с отцом и обжалую арест": Дмитрия Сазонова отправили в СИЗО на два месяца

Начальник ЦЛРР и ГК Росгвардии считает, что его подставили и планирует бороться за свое освобождение (подробности)

Не ждал визита ФСБ: появилось видео задержания полковника Дмитрия Сазонова в Самаре

По версии следствия, сотрудник Росгвардии незаконно получил 400 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Меня душили и избивали, а дела нет": курсант летного училища в Сызрани рвется в небо после тяжкого увечья
Молодого человека отчислили из-за травмы, полученной во время учебы. Официальная версия произошедшего - несчастный случай, но Владислав Мананников уверен: все было по-другому
Новости 24
В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования
В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе
Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе
Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду
Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы
В Самаре двое парней украли с отечественной легковушки аккумулятор и катали его по городу
Разметало по дороге: на трассе под Самарой лоб в лоб столкнулись две «Газели»
В Самаре открыли мемориальную доску прокурору Николаю Баженову
В Самарской области утвердили правила работы зооприютов
В Самаре 77 тысячам жителей придется передавать показания счетчиков тепла по-новому
В Самаре нашли компанию, которая будет контролировать строительство моста через реку Сок
Вратарь сборной Белоруссии отказал «Крыльям Советов» ради солигорского «Шахтера»
В Самаре полицейские разыскивают пропавшую женщину
Один из сильнейших бизнес-практиков России расскажет в Самаре, как проходить внешние и внутренние кризисы
В Тольятти пьяный водитель не смог уехать от полицейских на «Мерседесе» и попытался убежать
В Самаре пешеходам запретили ходить по Фрунзенскому мосту
В Пестравском районе мужчину подозревают в поджоге собственного дома после ссоры с бывшей женой
В Тольятти неизвестный водитель сбил в жилой зоне пешехода и уехал
В Самаре при ремонте улицы Авроры похитили более 26 млн бюджетных рублей
Переговоры между «Крыльями Советов» и «Динамо» по Соболеву находятся в продвинутой стадии
Под Тольятти пенсионер на «семерке» не заметил в тумане остановившуюся «пятерку»: пострадала женщина
В Самарской области к 2024 году уберут 4 крупнейшие нелегальные свалки
Даже коньяк не пощадили: в Самаре из квартиры предпринимателя вынесли все ценное
Купание на Крещение в Тольятти: для горожан организуют купели в парке
В Самаре любящие хозяева пристроили к многоэтажке лесенку для своей кошки