Это все постановка? Эксперты нашли следы монтажа в видео, где полковник Дмитрий Сазонов получает взятку

Кто написал про видео?

В понедельник, 13 января, в Ленинском районном суде Самары состоялось очередное заседание по делу Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в получении многомиллионных взяток. По версии следствия, экс-начальник ЦЛРР Росгвардии региона за деньги помогал так называемой ОПГ «Законовские» и фотографам в родильных домах избегать проблем с законом.

Сам полковник не признает претензий в свой адрес. Он считает, все происходящее провокацией и с помощью своих заступников всячески пытается это доказать. Так, сегодня адвокаты Сазонова выразили недоумение по поводу того, откуда в протоколе следователя о задержании бывшего силовика, которое состоялось 25 июля 2018 года, появилась запись о проведении видео съемки во время этого оперативного мероприятия.

— Я далек от мысли, что эта запись появилась за пределами Следственного комитета. Скорее всего, она появилась после ознакомления стороной защиты с материалами и до направления дела в суд. Если запись не была внесена до ознакомления нами с материалами, то это не может считаться доказательством, — заявил на процессе Дмитрий Тараборин, один из защитников подсудимого.

Есть монтаж

Юристы попросили вызвать следователя Семагина и оперуполномоченного Горбунова, которые причастны к составлению спорного документа. Обвинитель в свою очередь не стал отрицать, что факт дописки мог быть, но добавил — это не свидетельствует о фальсификации, ведь все участники следственных действий уже опрашивались в суде. Служители Фемиды также отказали в ходатайстве стороне защиты, тем расстроили адвокатов, отметивших, что это сделано в интересах стороны обвинения.

Качество на тех самых видео и фонограмм с них так же вызывают сомнения у защитников Сазонова. Они обратились к независимым экспертам по звуко- и видео- записям и попросили тех изучить съемки встреч Дмитрия Сазонова и Александра Орлова. Напомним, что именно последний, как считают правоохранители, передавал обвиняемому взятки от «Законовских». Некоторые встречи он записал на камеру, установленную в авторучке. Такую шпионскую технику мужчине передал ныне покойный лидер группировки Алексей Рыжов.

— Специалисты изучили предоставленные им на флэшке копии видео и пришли к выводам, что они не являются первоисточником. Время, когда были проводилась съемка, в 4 файлах невозможно определить. Нельзя определить и на что производилась запись, — объяснил адвокат Андрей Карномазов. — При этом 3 файла записаны на разные устройства, что опровергает версию о том, что все записывалось на один фиксатор. Часть файлов изменялась, монтаж есть и на видео от 25 июля 2018 года, когда Сазонова задержали.

Важный свидетель заболел

По словам независимых экспертов, выступавших на заседании, с записи задержания Сазонова от 25 июля при монтаже было вырезано несколько частей. Защита снова сошлась на том, что при таком положении имеющееся в материалах видео — весьма сомнительное доказательство.

Между тем свидетельские показания до сих пор не дал Артур Юсупов — руководитель студии «Арт-Инвест», который, как считают следователи, лично и через посредников получил от обвиняемого 2 миллиона 450 тысяч рублей за организацию беспрепятственной работы фотографов в родительных обвинениях. Как оказалось, Юсупов заболел и находится на реабилитации в Энгельсе.

Процесс сейчас продолжается. «Комсомолка» будет следит за развитием событий.

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