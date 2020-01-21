2020-01-21T10:53:37+03:00
Общество

Мини-парады и тимуровское движение: как юнармейцы из Самары стали лучшими в России

Зачем современные девчонки и мальчишки приходят в Юнармию, чем юнармейцы отличаются от пионеров и чему они сегодня могут научить уже своих родителей [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарские юнармейцы прошли в Параде ПамятиСамарские юнармейцы прошли в Параде ПамятиФото: СОЦСЕТИ
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В 2019 году самарское региональное отделение Юнармии стало не только самым многочисленным, но и лучшим в стране. Начальник штаба Алексей Родионов рассказал, как получилось обогнать крупнейшие регионы, чем удивили ребята взрослых наставников и что уже придумали юнармейцы на 2020 год.

САМИ ПРИДУМАЛИ МИНИ-ПАРАДЫ

В развитие юнармейского движения включены абсолютно все департаменты и ведомства. Наше будущее зависит от детей, но кого мы воспитаем зависит от нас. И вот эта совместная работа дает свои плоды: наши ребята вошли в десятку лучших в военно-спортивной игре «Победа», в пятерку – в КВН. Наши ребята участвовали в юнармейских лагерных сменах, которые проводятся вместе с военными. Хорошо прошла акция, когда во время прибытия поезда-музея «Сирийский перелом» мальчишки из Безенчукского района приняли присягу и получили знамена из рук командиров.

Самарские юнармейцы стали лучшими в России Фото: СОЦСЕТИ

Самарские юнармейцы стали лучшими в РоссииФото: СОЦСЕТИ

Но самое главное – то, что ребята самостоятельно выступают с инициативами. Например, в этом году именно школьники предложили провести мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, и их поддержали все 47 местных отделений. Только в Самаре прошли более 220 мини-парадов. И теперь каждый юнармеец знает адрес участника в шаговой доступности от своего дома или школы.

Мини-парады под окнами ветеранов в Самаре .

Исаклинские юнармейцы предложили вспомнить тимуровское движение и собираются взять шефство над участниками войны. И это – не веление свыше, это идеи самих ребят. Они понимают, что взрослые уважают их мнение. Я думаю, что занять первое место нам как раз и позволило то, что мы разбудили в ребятах самостоятельность и уверенность в себе.

У нас впервые прошел Марш Калашникова – это смотр, на который вышли представители всех муниципальных районов. И по итогам лучшие отряды уже маршировали по площади Куйбышева во время Парада Памяти 7 ноября, это было больше 3 тыс. человек. Когда несколько лет назад мы пытались вывести ребят торжественным расчетом, не смогли – то формы нет, то шаг держать не могут. А сейчас это было очень красиво. Работа не прошла напрасно.

Чапаевские юнармейцы своими руками делают подарки для ребят, которые поступили на службу в армию. А в Исаклинском районе начали снимать фильм «Герои моего села»: юнармейцы сами берут интервью у участников ВОВ и затем хотят смонтировать большой фильм.

Самарские юнармейцы в городе Севастополь.В период с 4 по 7 января с дружеским визитом юнармейцы города Самары школы 132, 99, 37 посетили город герой Севастополь. За время посещения города Севастополь они несли вахту возле вечного огня города Севастополь.

Девочек среди юнармейцев немало Фото: СОЦСЕТИ

Девочек среди юнармейцев немалоФото: СОЦСЕТИ

"ДЕВОЧКИ ЛУЧШЕ РАЗБИРАЮТ АВТОМАТ, ЧЕМ ГОТОВЯТ БОРЩ"

Кроме строевой подготовки юнармейцы занимаются хореографией, и пением, и строевой подготовкой, и КВН. У нас действуют поисковые отряды, ребята в интернете ищут информацию о героях, чьими именами названы их школы, собирают данные для музеев. И узнают больше о родной истории.

Юнармейцы устроили мини-парады для ветеранов Фото: СОЦСЕТИ

Юнармейцы устроили мини-парады для ветерановФото: СОЦСЕТИ

Мы обязательно рекомендуем лучших, и мальчишки получают возможность поступить в тот род войск, о котором они мечтали. Юнармейский билет – это путевка в жизнь. И сейчас я выступил с предложением, чтобы членов Юнармии включали в кадровый резерв, в молодежное правительство, которое есть при каждой районной администрации. Потому что эти ребята – наше будущее. В этом году мы несколько человек отправили в президентский полк. Да и всех наших парней в военкомате разбирают как горячие пирожки.

Кстати, среди юнармейцев много девушек. В моем советском детстве мальчишки возились с автоматом, а девчонки шли готовить. Сейчас девочки лучше разбирают-собирают автомат, чем готовят борщ. Очень многие девушки мечтают стать военным, они идут в летное училище, в морфлот. Для меня это немного перекос, но это жизнь: девочки более активны, они быстрее взрослеют, быстрее понимают, что им в этой жизни нужно.

Парадный расчёт Промышленного района городского округа Самара. Парад памяти 2020.

У меня два сына, оба кандидаты в мастера спорта по дзюдо. Я их воспитывал в строгости, чтобы они чувствовали свою роль, как мужчин. Но я считаю, что девушки имеют полное право на самореализацию. Во многих странах девушки служат и хорошо.

Юнармейцы на Параде Памяти 2020 Фото: СОЦСЕТИ

Юнармейцы на Параде Памяти 2020Фото: СОЦСЕТИ

В КАЖДУЮ ШКОЛУ - ЮНАРМЕЙСКУЮ КОМНАТУ

У нас никто не получает деньги за занятия с ребятами, все общественники. Шефство над отрядами берут десантники, пограничники, МЧС-ники, военные. Для них – это палочка-выручалочка, когда в армию приходят уже не новички, а будущие командиры.

Сейчас у нас есть такая задумка, чтобы в каждой школе организовать юнармейскую комнату. Это класс, в котором есть макеты оружия, проводятся занятия, встречи с героями, работают мединструкторы. И к нему будет приписан офицер запаса, который будет преподавать начальную военную подготовку и просто воспитывать ребят. Сейчас в школе в основном женщины-педагоги и у мальчишек 13-14 лет, которые часто еще и растут в неполных семьях, просто нет мужского примера для подражания перед глазами. И пусть это будет герой РФ, бывший военный, чем человек в наколках.

Юнармейцы возложили цветы к могиле неизвестного солдата Фото: СОЦСЕТИ

Юнармейцы возложили цветы к могиле неизвестного солдатаФото: СОЦСЕТИ

Конечно, при этом не должно быть перегибов. Не стоит приходить в садик с винтовками. С детишками лучше почитать книги про Дядю Степу. В первом классе – устроить конкурс рисунков. А уже 10-классников пригласить на военно-спортивные игры.

Перед детьми должны быть примеры. У нас целое поколение выросло на фильмах «Бумер» и «Бригада», где им рассказывали, как быстро «срубить деньги». Юнармия – это попытка взять лучшее, что было, и реализовать это в современных условиях. И я всегда говорю, что сделаю все возможное, чтобы дети были хоть немного похожи на нас.

ЦИФРЫ

В Самарской области действуют 600 отрядов Юнармии, в них состоит больше 33 тыс. человек. Осталось 88 школ, где нет отрядов, но заявления от них уже поданы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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