Мини-парады и тимуровское движение: как юнармейцы из Самары стали лучшими в России

В 2019 году самарское региональное отделение Юнармии стало не только самым многочисленным, но и лучшим в стране. Начальник штаба Алексей Родионов рассказал, как получилось обогнать крупнейшие регионы, чем удивили ребята взрослых наставников и что уже придумали юнармейцы на 2020 год.

САМИ ПРИДУМАЛИ МИНИ-ПАРАДЫ

В развитие юнармейского движения включены абсолютно все департаменты и ведомства. Наше будущее зависит от детей, но кого мы воспитаем зависит от нас. И вот эта совместная работа дает свои плоды: наши ребята вошли в десятку лучших в военно-спортивной игре «Победа», в пятерку – в КВН. Наши ребята участвовали в юнармейских лагерных сменах, которые проводятся вместе с военными. Хорошо прошла акция, когда во время прибытия поезда-музея «Сирийский перелом» мальчишки из Безенчукского района приняли присягу и получили знамена из рук командиров.

Самарские юнармейцы стали лучшими в РоссииФото: СОЦСЕТИ

Но самое главное – то, что ребята самостоятельно выступают с инициативами. Например, в этом году именно школьники предложили провести мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, и их поддержали все 47 местных отделений. Только в Самаре прошли более 220 мини-парадов. И теперь каждый юнармеец знает адрес участника в шаговой доступности от своего дома или школы.

Мини-парады под окнами ветеранов в Самаре .

Исаклинские юнармейцы предложили вспомнить тимуровское движение и собираются взять шефство над участниками войны. И это – не веление свыше, это идеи самих ребят. Они понимают, что взрослые уважают их мнение. Я думаю, что занять первое место нам как раз и позволило то, что мы разбудили в ребятах самостоятельность и уверенность в себе.

У нас впервые прошел Марш Калашникова – это смотр, на который вышли представители всех муниципальных районов. И по итогам лучшие отряды уже маршировали по площади Куйбышева во время Парада Памяти 7 ноября, это было больше 3 тыс. человек. Когда несколько лет назад мы пытались вывести ребят торжественным расчетом, не смогли – то формы нет, то шаг держать не могут. А сейчас это было очень красиво. Работа не прошла напрасно.

Чапаевские юнармейцы своими руками делают подарки для ребят, которые поступили на службу в армию. А в Исаклинском районе начали снимать фильм «Герои моего села»: юнармейцы сами берут интервью у участников ВОВ и затем хотят смонтировать большой фильм.

Самарские юнармейцы в городе Севастополь.В период с 4 по 7 января с дружеским визитом юнармейцы города Самары школы 132, 99, 37 посетили город герой Севастополь. За время посещения города Севастополь они несли вахту возле вечного огня города Севастополь.

Девочек среди юнармейцев немалоФото: СОЦСЕТИ

"ДЕВОЧКИ ЛУЧШЕ РАЗБИРАЮТ АВТОМАТ, ЧЕМ ГОТОВЯТ БОРЩ"

Кроме строевой подготовки юнармейцы занимаются хореографией, и пением, и строевой подготовкой, и КВН. У нас действуют поисковые отряды, ребята в интернете ищут информацию о героях, чьими именами названы их школы, собирают данные для музеев. И узнают больше о родной истории.

Юнармейцы устроили мини-парады для ветерановФото: СОЦСЕТИ

Мы обязательно рекомендуем лучших, и мальчишки получают возможность поступить в тот род войск, о котором они мечтали. Юнармейский билет – это путевка в жизнь. И сейчас я выступил с предложением, чтобы членов Юнармии включали в кадровый резерв, в молодежное правительство, которое есть при каждой районной администрации. Потому что эти ребята – наше будущее. В этом году мы несколько человек отправили в президентский полк. Да и всех наших парней в военкомате разбирают как горячие пирожки.

Кстати, среди юнармейцев много девушек. В моем советском детстве мальчишки возились с автоматом, а девчонки шли готовить. Сейчас девочки лучше разбирают-собирают автомат, чем готовят борщ. Очень многие девушки мечтают стать военным, они идут в летное училище, в морфлот. Для меня это немного перекос, но это жизнь: девочки более активны, они быстрее взрослеют, быстрее понимают, что им в этой жизни нужно.

Парадный расчёт Промышленного района городского округа Самара. Парад памяти 2020.

У меня два сына, оба кандидаты в мастера спорта по дзюдо. Я их воспитывал в строгости, чтобы они чувствовали свою роль, как мужчин. Но я считаю, что девушки имеют полное право на самореализацию. Во многих странах девушки служат и хорошо.

Юнармейцы на Параде Памяти 2020Фото: СОЦСЕТИ

В КАЖДУЮ ШКОЛУ - ЮНАРМЕЙСКУЮ КОМНАТУ

У нас никто не получает деньги за занятия с ребятами, все общественники. Шефство над отрядами берут десантники, пограничники, МЧС-ники, военные. Для них – это палочка-выручалочка, когда в армию приходят уже не новички, а будущие командиры.

Сейчас у нас есть такая задумка, чтобы в каждой школе организовать юнармейскую комнату. Это класс, в котором есть макеты оружия, проводятся занятия, встречи с героями, работают мединструкторы. И к нему будет приписан офицер запаса, который будет преподавать начальную военную подготовку и просто воспитывать ребят. Сейчас в школе в основном женщины-педагоги и у мальчишек 13-14 лет, которые часто еще и растут в неполных семьях, просто нет мужского примера для подражания перед глазами. И пусть это будет герой РФ, бывший военный, чем человек в наколках.

Юнармейцы возложили цветы к могиле неизвестного солдатаФото: СОЦСЕТИ

Конечно, при этом не должно быть перегибов. Не стоит приходить в садик с винтовками. С детишками лучше почитать книги про Дядю Степу. В первом классе – устроить конкурс рисунков. А уже 10-классников пригласить на военно-спортивные игры.

Перед детьми должны быть примеры. У нас целое поколение выросло на фильмах «Бумер» и «Бригада», где им рассказывали, как быстро «срубить деньги». Юнармия – это попытка взять лучшее, что было, и реализовать это в современных условиях. И я всегда говорю, что сделаю все возможное, чтобы дети были хоть немного похожи на нас.

ЦИФРЫ

В Самарской области действуют 600 отрядов Юнармии, в них состоит больше 33 тыс. человек. Осталось 88 школ, где нет отрядов, но заявления от них уже поданы.