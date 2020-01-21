"Где моя мама?": под Самарой ребенка украли вместе с машиной и бросили на трассе

«Металась на дороге и искала машину»

Мама 4-летнего Максима из Кинеля рассказала журналисту «КП - Самара» подробности кошмарного похищения «десятки» с малышом на переднем сиденье. Напомним, вопиющий случай произошел в Кинеле – злоумышленник угнал припаркованный около школы №9 автомобиль с ребенком. Мама, которая отлучилась буквально на пару минут и не нашла на парковке своего "железного коня", чуть не получила инфаркт.

- У меня двое детей, семилетний Дима и четырехлетний Максим. Каждое утро я развожу их в школу и детский сад. Диму первого – так удобнее по пути. Обычно я высаживаю его у ворот школы и сразу еду дальше, но в этот раз утром подморозило, около школы был гололед, и я решила проводить своего первоклашку до крыльца, помочь ему донести портфель, - рассказывает мама мальчика Татьяна Т. – Максим сидел на переднем сиденье в детском кресле. Я не стала его отстегивать – около школы очень оживленное движение, не захотела высаживать ребенка на проезжую часть. Тем более что до школы от ворот рукой подать, да и отлучилась я буквально на пару минут!

Машину женщина заглушила, но вот ключ забыла в замке – торопилась успеть отвести старшего ребенка на занятия. Через две минуты вернулась назад, а автомобиля с младшим сыном на месте уже не оказалось.

- Я сначала подумала, что перепутала место, где припарковалась, бегала по дороге, металась, искала машину, - с содроганием в голосе вспоминает Татьяна. - Никто не хотел мне помочь, все отворачивались и шли мимо. Наконец какой-то мужчина сжалился и набрал «112». Смутно помню, что было в отделе полиции, я кричала, плакала, думала, уже никогда не увижу сына…

Сейчас автомобиль находится в розыскеФото: Личный архив

«Где моя мама?»

Узнав, что в машине был ребенок, стражи порядка, по словам женщины, сразу объявили план «Перехват». Но успехов он до сих пор не принес, угнанный автомобиль пока не нашли. Зато через час обнаружился ребенок, к счастью – целый и невредимый. Злоумышленник высадил Максимку на трассе на выезде из города. Удивительно, но четырехлетний малыш, который еще толком и разговаривать не умеет, не растерялся, сам дошел до ближайшего магазина сантехники, поднялся по высоким ступенькам и требовательно спросил у продавца: «Где моя мама?». Продавец правильно оценил ситуацию и вызвал полицию. В результате малыш благополучно вернулся домой.

Татьяна до сих пор недоумевает, как злоумышленник мог угнать автомобиль, в котором сидел ребенок.

- Максим сидел впереди, то есть угонщик явно видел, что в машине ребенок! Когда я выходила из машины, рядом никого не было, - вспоминает женщина. - На улице было еще темно, не представляю, как за две минуты, пока меня не было, можно было увидеть, что в машине в замке остались ключи…

В соцсетях тут же появилась ориентировкаФото: СОЦСЕТИ

«Сказал, что поедем кататься»

О своем похитителе 4-летний ребенок смог рассказать немного.

- Сказал, что его зовут дядя Андрей, что ему 29 лет, и что мы сейчас покатаемся. Он очень быстро ехал, - поведал малыш матери и полицейским. Одет угонщик, скорее всего, был в черную куртку и черную шапку.

Поиски угнанной машины до сих пор продолжаются. Если вы видели светло-серебристую «десятку» с госномером К 203 РА 63 – звоните в полицию.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что похитители не тронули ребенка, автомобиль разыскивают все службы. А полиция сейчас проводит проверку.

А кинельский следственный отдел СК РФ начал доследственную проверку.

- Мы изучаем видеозаписи с камер наблюдения, - сообщили в следственном комитете. – В результате проведенного судебно-медицинского освидетельствования на теле ребенка телесных повреждений не обнаружено. Сейчас устанавливаем личность угонщика.

По предварительным данным, документы, бывшие в угнанном автомобиле, нашли недалеко от Смышляевки. Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Виновата мать?

Впрочем, одного виновного похоже, уже нашли. Вчера сотрудники отдела по делам несовершеннолетних уже составили протокол на мать мальчика. Сегодня протокол на нее составляют уже гаишники. Женщину обвиняют в том, что она оставила ребенка в магазине. Татьяна до сих пор в шоковом состоянии и даже не протестует. Только просит журналиста «КП» сказать: она не оставляла машину заведенной.

- Главное, что мой ребенок со мной, я так боялась, что больше его не увижу, - твердит она. - Максим – спокойный мальчик, он не плакал и спокойно отреагировал на это жуткое происшествие. Старший сын и то больше испугался, когда я ему про похищение братика рассказала. А я сегодня всю ночь не спала, все бегала проверять ребенка, убедиться, что он снова с нами…

А что вы думаете об этом вопиющем случае?

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