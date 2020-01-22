2020-01-22T11:01:36+03:00
Общество

Парень, угнавший машину с ребенком в Кинеле, объяснил, зачем он это сделал

Угнанную «десятку» полицейские нашли в дачном секторе пос.Черновский
Ольга НОВИКОВА
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Четырехлетнего малыша злоумышленник высадил одного на трассеЧетырехлетнего малыша злоумышленник высадил одного на трассеФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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Сотрудники кинельского уголовного розыска нашли «десятку», которую угнали с сидящим там четырехлетним ребенком от местной школы №9. Задержали и предполагаемого злоумышленника – им оказался 23-летний житель поселка Черновский.

Напомним, вопиющий случай произошел в Кинеле утром 20 января. Местная жительница Татьяна Т. провожала сыновей в школу и садик. Из-за гололеда она решила довести старшего – первоклассника Диму от ворот до крыльца школы. В это время младшего, четырехлетнего Максимку, оставила в припаркованной около школы старенькой «десятке» в детском кресле на переднем сидении. Двигатель заглушила, а вот ключи из замка зажигания в спешке вынуть забыла. За пару минут, пока мать отсутствовала, машину с ребенком успели угнать. Через час злоумышленник высадил мальчика на трассе на выезде из города у магазина сантехники. Ребенок сам зашел в магазин и спросил у продавца, где его мама. Продавец правильно оценил ситуацию и вызвал полицию.

Несмотря на то, что ребенку опасность уже не угрожала, на поиски машины и угонщика были брошены все силы кинельского уголовного розыска. Вскоре около заправки в районе пос. Черновский обнаружили выброшенные документы Татьяны – их нашел местный житель Алексей Карибов и выложил информацию в интернете. А вечером 21 января нашлась и машина – автомобиль спрятали в дачном массиве поселка Черновский. Почти сразу задержали и угонщика – им оказался 23-летний местный житель. Украденный автомобиль он припрятал не так далеко от собственного дома, где жил вдвоем с отцом. К слову, родителю о происшествии парень не сообщил.

- Его действительно зовут Андрей, как он представлялся моему сыну, - рассказала мать украденного с машиной Максима Татьяна Т. журналисту «Комсомольской правды - Самара». – Я его видела, его до сих пор допрашивают в полиции, но разговаривать с ним пока просто не могу. Он утверждает, что не заметил моего ребенка, когда угонял машину. Это на переднем-то сидении! Говорит, что взял машину, потому что ему «надо было только доехать». Но при этом документы из нее выкинул, а сам автомобиль не поленился спрятать.

Автомобиль уже вернули владелице. От происшествия он не пострадал, а из салона пропал только планшет – угонщик утверждает, что сдал его в ломбард.

- Я очень благодарна сотрудникам кинельского уголовного розыска и его начальнику Максиму Блинову, - просит обязательно написать Татьяна. - Они работали не покладая рук, сделали все очень профессионально и быстро, вернули мне и ребенка, и автомобиль и нашли преступника. Спасибо!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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