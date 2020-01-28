Детдомовец, которого хотели посадить за шоколадки, получил квартиру и планирует стать адвокатом

Самарский детдомовец Игорь Шамин, чья история прогремела на всю страну, хочет стать адвокатом. Об этом он рассказал депутату Госдумы Александру Хинштейну во время приема граждан в Самаре. Напомним, выпускник детского дома чуть не отправился на два с половиной года в места не столь отдаленные из-за того, что украл из магазина шоколадки.

- Сейчас Игорь нуждается в работе и хочет трудиться по своей специальности – пекарем в пекарне на стабильно работающем предприятии. Также он хочет продолжить свое образование. Видит своё будущее в профессии адвоката. Он любит читать и учиться, - говорится на сайте Хинштейна.

Кроме того, незадолго до встречи с депутатом стало известно, что Шамину дали квартиру. Ее Игорю выделили как сироте, воспитаннику детского дома.

Шамин со своим защитником Антон Рубиным на приеме у дупетата Хинштейна. Фото: hinshtein.ru.

Напомним, 20-летний выпускник детского дома попал на скамью подсудимых после того, как украл в магазине упаковку шоколадок на 1600 рублей. За это суд приговорил Игоря Шамина к двум годам и семи месяцам колонии общего режима. Эта история получила широкий резонанс – за детдомовца вступилась общественность, руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин, два депутата Госдумы Сергей Шаргунов и Александр Хинштейн, а также медийные личности, среди которых Маргарита Симоньян и рэпер Птаха. В итоге прокуратура опротестовала приговор Шамину и потребовала смягчить наказание. В декабре 2019 года суд вынес детдомовцу другой приговор – условный срок и 300 часов обязательных работ.

Однако в истории с шоколадками все было не так просто. Оказалось, что Шамин с приятелем угнали автомобиль и пытались украсть велосипед.

Теперь детдомовец собирается завязать с криминалом.

- Парень с головой, - написал Александр Хинштейн в своем твиттере после встречи с Шаминым. - Видно, что многое в жизни переосмыслил. Хочет стать адвокатом. Надеюсь, все у него получится. Скоро будем отмечать новоселье.

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