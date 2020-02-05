«Он привез киллера»: участника расстрела самарского борца Якудзы второй раз признали виновным

Сцена из остросюжетного боевика

В Самарском областном суде заново рассматривают резонансное уголовное дело о заказном убийстве 45-летнего спортсмена Владимира Попова. Мужчину лишили жизни в 2017 году, за его смерть отвечали трое — Хуснидин Нуридинов, Игорь Гужин и Андрей Маклаев. Нуридинова осудили на 17 лет, а Гужина и Маклаева присяжные оправдали. В итоге все кончилось тем, что Верховный суд отменил вердикт из-за допущенных в ходе процесса нарушений.

Покушение на Попова — известного в Самаре борца по прозвищу Якудза — напоминают сцену из остросюжетного боевика. В праздничный день, 9 мая 2017-го, он вышел из своего дома на улице Калинина и встретил убийцу — парень в кепке расстрелял его в упор из пистолета с глушителем. Затем киллер убежал в «пятерку», где его ждали сообщники, и вместе с ними скрылся с места событий.

Попов, будучи в больнице, долго боролся за жизнь. Успел дать показания следователям, а в ноябре 2017 года все-таки умер от причиненных ему ран.

Ритуальные разборки

Правоохранители сразу связали произошедшее с личностью потерпевшего. Как оказалось, он не только сражался на ринге за клуб единоборств «Арес», но и участвовал в криминальной жизни. Он представлял интересы «Дома Ангелов», который имел разногласия в сфере копания могил со «Спецкомбинатом ритуальных услуг».

— Между организациями были конфликты, они мешали друг другу рыть могилы — заваривали ворота кладбища, избивали землекопов. Попов лично участвовал в конфликтах, сцеплялся с представителями «Спецкомбината» Игорем Гужиным и Андреем Маклаевым, — рассказывают правоохранители. — С Маклаевым у него еще был нерешенный вопрос по денежному долгу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/680994" frameborder="0"></iframe> Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

Как считают следователи, именно Маклаев и Гужин задумали убрать Попова, который «постоянно мешал и не давал работать». Для реализации смертельного плана они передали один миллион рублей водителю Гужина Хуснидину Нуридинову по прозвищу Хан. Впоследствии Попов с больничной койки подтвердит, что видел его в машине, из которой вышел стрелок.

Киллера спрятали в Азии

На роль киллера и еще одного сообщника Хан привлек двух мигрантов. К слову, они так и остаются непойманными. После расправы исполнителя и его сообщника отвезли в Казахстан, где они успешно затерялись.

Никто из задержанных не подтвердил своего участия в преступлении. Нуридинов и вовсе заявил, что силовики над ним двое суток издевались, подвешивали и били. Тем не менее, именно Хану досталось больше всего — ему назначили 17 лет колонии строгого режима. Как уже говорилось выше, других обвиняемых оправдали.

Андрея Маклаева пока так и не нашлиФото: соцсети

Еще до того, как Верховный суд РФ отменил приговор, начали происходить странные события. Гужин и Маклаев бесследно исчезли. По иронии судьбы, Андрея последний раз видели как раз на кладбище «Рубежное», из-за земли на котором они часто ссорились с Поповым. Сейчас в связи с исчезновением предпринимателей возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» — стражи порядка не исключают, что их нет в живых.

Нуридинову, будучи в местах лишения свободы, исчезнуть было не суждено. В этот раз в суде он предстал один — без сообщников. Впрочем, это никак не повлияло на ситуацию. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе прокуратуры региона, 4 февраля присяжные снова признали Хана виновным.

Процесс продолжается. Через несколько дней Хуснидин снова должен будет выслушать приговор в свой адрес. «Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

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