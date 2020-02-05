2020-02-05T13:23:23+03:00
Происшествия

«Он привез киллера»: участника расстрела самарского борца Якудзы второй раз признали виновным

Мужчине по прозвищу Хан теперь грозит серьезный срок, а двое других обвиняемых в заказной расправе бесследно исчезли
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Владимир Попов был известным в городе бойцомВладимир Попов был известным в городе бойцомФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сцена из остросюжетного боевика

В Самарском областном суде заново рассматривают резонансное уголовное дело о заказном убийстве 45-летнего спортсмена Владимира Попова. Мужчину лишили жизни в 2017 году, за его смерть отвечали трое — Хуснидин Нуридинов, Игорь Гужин и Андрей Маклаев. Нуридинова осудили на 17 лет, а Гужина и Маклаева присяжные оправдали. В итоге все кончилось тем, что Верховный суд отменил вердикт из-за допущенных в ходе процесса нарушений.

Покушение на Попова — известного в Самаре борца по прозвищу Якудза — напоминают сцену из остросюжетного боевика. В праздничный день, 9 мая 2017-го, он вышел из своего дома на улице Калинина и встретил убийцу — парень в кепке расстрелял его в упор из пистолета с глушителем. Затем киллер убежал в «пятерку», где его ждали сообщники, и вместе с ними скрылся с места событий.

Попов, будучи в больнице, долго боролся за жизнь. Успел дать показания следователям, а в ноябре 2017 года все-таки умер от причиненных ему ран.

Ритуальные разборки

Правоохранители сразу связали произошедшее с личностью потерпевшего. Как оказалось, он не только сражался на ринге за клуб единоборств «Арес», но и участвовал в криминальной жизни. Он представлял интересы «Дома Ангелов», который имел разногласия в сфере копания могил со «Спецкомбинатом ритуальных услуг».

— Между организациями были конфликты, они мешали друг другу рыть могилы — заваривали ворота кладбища, избивали землекопов. Попов лично участвовал в конфликтах, сцеплялся с представителями «Спецкомбината» Игорем Гужиным и Андреем Маклаевым, — рассказывают правоохранители. — С Маклаевым у него еще был нерешенный вопрос по денежному долгу.

Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

Как считают следователи, именно Маклаев и Гужин задумали убрать Попова, который «постоянно мешал и не давал работать». Для реализации смертельного плана они передали один миллион рублей водителю Гужина Хуснидину Нуридинову по прозвищу Хан. Впоследствии Попов с больничной койки подтвердит, что видел его в машине, из которой вышел стрелок.

Киллера спрятали в Азии

На роль киллера и еще одного сообщника Хан привлек двух мигрантов. К слову, они так и остаются непойманными. После расправы исполнителя и его сообщника отвезли в Казахстан, где они успешно затерялись.

Никто из задержанных не подтвердил своего участия в преступлении. Нуридинов и вовсе заявил, что силовики над ним двое суток издевались, подвешивали и били. Тем не менее, именно Хану досталось больше всего — ему назначили 17 лет колонии строгого режима. Как уже говорилось выше, других обвиняемых оправдали.

Андрея Маклаева пока так и не нашли Фото: соцсети

Андрея Маклаева пока так и не нашлиФото: соцсети

Еще до того, как Верховный суд РФ отменил приговор, начали происходить странные события. Гужин и Маклаев бесследно исчезли. По иронии судьбы, Андрея последний раз видели как раз на кладбище «Рубежное», из-за земли на котором они часто ссорились с Поповым. Сейчас в связи с исчезновением предпринимателей возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» — стражи порядка не исключают, что их нет в живых.

Нуридинову, будучи в местах лишения свободы, исчезнуть было не суждено. В этот раз в суде он предстал один — без сообщников. Впрочем, это никак не повлияло на ситуацию. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе прокуратуры региона, 4 февраля присяжные снова признали Хана виновным.

Процесс продолжается. Через несколько дней Хуснидин снова должен будет выслушать приговор в свой адрес. «Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Уехал на кладбище и пропал»: в Самаре бесследно исчез бывший обвиняемый в организации убийства борца Якудзы

Родные пропавшего просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении бизнесмена Андрея Маклаева, и незамедлительно сообщить им об этом (подробности)

«Ни машины, ни человека, ни дела»: оправданного за убийство борца Якудзы бизнесмена не могут найти больше двух недель

Андрей Маклаев исчез в районе кладбища «Рубежное», после этого мужчину и его иномарку никто не видел (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат
Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
«Он ударил ее при участковом»: жертва жениха-тирана перед смертью написала четыре заявления в полицию
КП-Новосибирск публикует объяснительную Рустама, в которой он утверждает, что не трогал любимую даже пальцем. Совсем о другом говорит фотография Натальи с синяками на лице
Новости 24
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах
«Бездушный учетчик денежных знаков»: в Самаре уволят главврача 15-й поликлиники
Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах
В центре Самары появились четыре новых памятника архитектуры
Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе
"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании
"Теперь можно и за пятым!" Многодетные семьи Самарской области оценили новые меры поддержки
Самарский губернатор вместе с учеными и членами правительства РФ обсудит развитие образования и подготовку кадров
Фестиваль крафтовых сыров пройдет в самарском Агропарке
Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки
Стали известны подробности столкновения такси и трамвая на Ново-Вокзальной в Самаре
В самарском поселке Управленческий появится скейт-парк
На 3-ей просеке в Самаре построят дом на 200 квартир комфорт-класса
Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка
От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка
Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного