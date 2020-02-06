"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов

- Тьфу ты, опять курят или яичницу спалили, - Ольга Валентиновна только морщится, услышав вой сигнализации, который в одном из общежитий технического института раздается довольно часто. На посту Ольга Соколова уже больше 27 лет. На ее глазах выросло пять поколений студентов. Привратница их мира - она и строгий страж, и заботливая няня. Чем современные студенты отличаются от своих коллег конца прошлого века и как "романтика общаг" выглядит с другой стороны - в откровенном рассказе нашей героини.

"Цербер" 90-х

На работу в студенческое общежитие я пришла в 1992 году. До этого 17 лет - в системе исполнения наказаний. Сюрпризов для меня уже не было: работа одинаковая, что там люди, что здесь. Они разные, конечно, но еще не понятно, с кем легче. В первый же рабочий день у студентов была гулянка. Я понятно, не пускала, так они через окна. Ну, а там гитара песни, танцы. Пришла на шум. Стучу. Открыли через, 5 минут, и как не было никого, только дым такой, что топор вешать можно.

Главное, установить верные правилаФото: Олег РУКАВИЦЫН

Настойчивые посетители к молодым студенткам пытались пробраться всегда, но в 90-е какие-то особенно неприятные гости были. И хамили, и угрожали, и караулили студенток. Но я всегда аргументы находила, и не такое повидала в жизни. Меня даже студенты "Цербером" называли. А я не обижалась, зато в сохранности все.

А еще вахтер у нас в те годы была первой скорой помощью. Ребята и дрались часто, и падали, когда через окна лезли и по пожарным лестницам, и драки в общаге устраивали, ожоги от кулинарных экспериментов получали. Вот мы и помогали: рану обработать, в скорую позвонить - телефонов тогда не было. Нас три человека работали, сутки через двое. В конце каждой смены мы отчитываемся в вахтенных журналах. Если день прошел спокойно, так и писали, мне однажды даже запись от сменщицы досталась "Убитых и раненых нет. Скорую никому не вызывали".

Только тихо

Сейчас, конечно, многое изменилось. Век другой, телефоны все эти, компьютеры. Дети спокойнее стали. Стараются договариваться. Да и шансов обмануть нас у них теперь намного меньше. Везде камеры. Как полезет по пожарной лестнице, так сразу и слезет. Хотя одного поймала уже на этаже, вывела его из комнаты. Бедный, аж носок забыл надеть второй, или первый снять не успел.

Проскочить мимо вахтера в шумной толпе сейчас тоже не получится. Путь преграждает сканнер лиц. А пройти через него можно, только если ты есть в базе данных. Либо нужно договариваться с вахтером. Пропускаем родителей, иногда друзей, молодых людей и девушек, но с условием, что до 22.00 по домам.

В исключительных случаях "неместных" разместим в гостевых комнатах. Они есть на каждом этаже общежития. У нас много ребят из области. Если к ним родные приезжают, куда же их на ночь глядя отправлять?

В общежитие можно проникнуть через вход, или поискать обходные путиФото: Олег РУКАВИЦЫН

Ну и студентов, которые заселиться не успели, тоже жалко. Был у меня случай год назад. Заселение у нас до 17.00. Время уже шесть вечера, и тут прибегает парнишка первокурсник. Я ему и говорю, не успел, заведующая ушла уже, а без ее ведома мы не заселяем. А он весь простуженный, еле на ногах стоит. На свой риск пустила его в гостевую комнату, чистое постельное белье дала, чаем с медом напоила, лекарства, какие нашла. Жалко мальчишку было. Попросила его не шуметь. Потом мне, правда, выговор-то сделали, но я бы все равно так поступила. Нельзя в беде бросать.

Выговолров от начальства немало бывает, за всем не уследишь. Зато студенты тоже благодарными быть умеют, и не только шоколадки приносят. Раньше студенты из деревень и сел привозили целые баулы продуктов: соленья, варенья, сало, яблоки килограммами. И нас угощали. Не как в "Поле Чудес", но к чаю всегда, что-то было. Сейчас тоже, шоколадки, тортики.

Еда от курьера и "свинарник" в комнатах

И несмотря на все гуглы и яндексы, за советами студенты все равно ко мне приходят, особенно девочки. Спрашивают, как приготовить что-то сложное: отбивные, пироги, блины.

Мальчишки-то самое обычное готовят. Макароны, сосиски, пельмени или сосиски сварят, яичницу пожарят и достаточно. Сейчас вообще каждый день еду заказывать стали, тогда хоть плиты не сжигают. А то возьмутся готовить, уйдут, забудут и все спалят. Сигнализация орет, вся кухня в дыму. Потом вместе с ними все отмываешь, а то не проследишь, и кастрюля черная будет месяц стоять.

Простую яичницу можно и самим приготовить, но чаще еду просто заказывают с курьеромФото: Олег РУКАВИЦЫН

А вот убираться многие не любят. Неделями мусорные пакеты иногда в углах стоят. Вот так ходишь и постоянно напоминаешь, а они все "завтраками" кормят. Есть, конечно, и очень чистоплотные ребята. Если таких к грязнулям подселяют, смотришь, и те исправляются.

Самые неаккуратные - студенты-иностранцы. Сейчас в российских вузах их довольно много. Приезжают из стран Африки, из Индии. Наши-то хоть по-русски понимают. А эти первый год, только головой мотают. Только за руку брать отводить и на пальцах все объяснять приходится. Студенты "старички" с переводом помогают, лопочут что-то по-английски с ними, те кивают, поняли, а потом все равно грязюку разводят, и наши еще добавляют. А потом мы удивляемся откуда у нас толпы тараканов.

Могу магазин кальянов открыть

А еще сейчас мода пошла на электронные сигареты и кальяны. У каждого третьего студента имеется, а их у нас 400. И все курят и курят. В 90-е сигареты, сейчас вот эту отраву.

Ловлю за курением - отправляю кальян на склад. Это, конечно, личное имущества, поэтому все студентам возвращают, если они уезжают на каникулы домой или выезжают из общежития. Большинство проносят все назад в закрытых сумках. А обыскивать студентов вахтеры не имеют права. Могут заглянуть, только в том случае если им показалось, что там находится что-то подозрительное.

А вот электроприборы в общежитиии не в почетеФото: Алексей БУЛАТОВ

Там же, на складе, скапливаются микроволновки и мини-холодильники. Все это в студенческих общежитиях запрещено - слишком много казенного электричества на это надо. А ведь студенты его не оплачивают, а за само жилье платят копейки. Очникам бюджетникам оно обходится в 250 - 300 рублей. К тому же проводка в старых зданиях слабая и по правилам пожарной безопасности электроприборами в общежитиях пользоваться нельзя.

Но студенты за общежития держатся, ведь если будут постоянные выговоры - ищи съемную квартиру. А при стипендии в 5000 рублей (без надбавок) это очень сложно.

Альбом из прошлого

Самое приятное в моей работе - это наблюдать за романтическими историями, которые разворачиваются прямо на моих глазах. Молодые, счастливые, глаз радуется. Недавно парень приходил с букетом роз, два часа ждал студентку нашу. В итоге оставил мне цветы, попросил передать, а это вертихвостка через 5 минут спустилась. Как будто специально.

Бывают и такие сюжеты, хоть книгу пиши. Помогала я как-то раз в комнате убрать перед заселением. И нашла старый пожелтевший блокнот, а в нем сердечки, цветы засушенные и фотографии счастливой парочки. Смотрю а там фамилия нашего студента с магистратуры и на фотографиях вроде он, похож, а девочку не узнаю. Отдаю ему этот альбом, говорю, Паша, смотри, что нашла, как же ты так потерял. А он мне в ответ, так это же брат мой с женой. Они у нас 10 лет назад учились. Сейчас семья, дети. Вернул им Паша вот такой подарок из прошлого.

Так что мне почти все студенты родными становятся, а потом уезжают. И все по кругу снова. Редко-редко, если бывают в наших краях, заходят проведать. А я все тут их встречаю. Вот так и живем.

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