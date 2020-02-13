"Как с космонавтами говорим": адвокаты просят отпустить Шатило и Навасардяна из СИЗО хотя бы на время судов

Встанет подсудимый - полголовы не видно, сядет - вместо внятной речи то и дело "кваканье" какое-то раздается. Рассмотрение апелляционных жалоб по громкому делу о картельном сговоре вчера не задалось.

В Самарском областном суде собралась целая толпа: осужденные, их адвокаты (у одного из фигурантов их - 9 человек), плюс родственники, друзья, близкие. Все переживают, волнуются.

- Как думаете, отпустят их? - спрашивают друг друга благообразные старички - видимо, родня медиков да коммерсантов, которых следствие обвинило в хитром сговоре.

Напомним, по версии следствия, в совершении преступления участвовали 7 человек, в том числе сотрудники регионального минздрава и коммерческих структур. Альберт Навасардян на тот момент занимал пост замминистра здравоохранения, Максим Колобов до сих пор числится руководителем управления организации обеспечения медицинской техникой минздрава. Силовики считают, что о выгодной сделке с ними договаривались представители ООО "Современные медицинские технологии" (директор Сергей Шатило, его заместитель Алексей Санкеев, инженер Алексей Бондаренок) и сотрудники ООО «ДжиИ» (General Electric) - Наталья Середавина и Елена Львова.

Сергей Шатило подписывал инвестиционный меморандум с прошлым губернатором Николаем Меркушкиным

По версии правоохранительных органов, вместе они создали видимость конкуренции на торгах, определивших поставщика запчастей к медицинскому оборудованию, и фирму, которая будет проводить техническое обслуживание аппаратуры. Следователи считают, что аукцион мог бы быть более выгодным для бюджета, если бы в нем участвовали реальные конкуренты, а так понижение первоначальной суммы контракта было минимальным. В итоге ООО «СМТ» получило контракт на сумму 768 млн рублей.

31 июля прошлого года в Самарском районном суде вынесли обвинительный приговор для всех семерых фигурантов, но реальные сроки получили лишь Шатило (3 с половиной года) и Навасардян (три года).

С таким приговором не согласны все, некоторые осужденные при помощи адвокатов подали сразу по несколько жалоб.

Сегодня Шатило и Навасардян просили суд разрешить им лично присутствовать на заседаниях, потому что видеоконференцсвязь (ВКС) не позволяет работать быстро и эффективно.

Сергея Шатило и Альберта Навасардяна можно было видеть лишь по ВКСФото: Александра БУДАЕВА

- Мы как с космонавтами разговариваем, - поддержал Навасардяна его адвокат Андрей Карномазов. - Налицо задержки передачи звука и изображения и перебои, которые могут помешать справедливому судопроизводству.

Суд, впрочем, посчитал, что все будет нормально, а настроить связь - не проблема.

Тогда заключенные пошли ва-банк и попросили изменить.им меру пресечения: в СИЗО они провели уже полгода, а поскольку в приговоре районного суда не было указано, где они могут находиться то время, пока приговор не вступит в законную силу, то неплохо было бы разрешить им находиться дома.

Решение по этому ходатайству выслушать сегодня не удалось: в отличие от адвокатов, журналистов и судей сотрудники СИЗО, обеспечивающие ВКС, работают строго до 18.00, поэтому всем собравшимся обсуждение насущных вопросов рекомендовали перенести на четверг, 13 февраля. Что ж, с СИЗО поспорить не может даже суд, поэтому заседание перенесли, а Шатило и Навасардян останутся под арестом еще как минимум на сутки.

Сегодня в деле участвовали более десятка адвокатов - и это еще не все собрались!Фото: Александра БУДАЕВА

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