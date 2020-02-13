2020-02-13T10:19:13+03:00
Спорт

Экс-игроку КС Соболеву не дали рабочую визу для перехода в английский клуб

Футболистом интересовались два клуба из АПЛ
Владислав КИРСАНОВ
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Игрок перешел в «Спартак» на правах аренды с правом выкупаИгрок перешел в «Спартак» на правах аренды с правом выкупаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий Александр Соболев, перешедший из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа, рассказал, что этой зимой мог оказаться в клубе из Англии. Переходу игрока в АПЛ помешало отсутствие у бомбардира игр за сборную России. По его словам, агентам не удалось доказать, что Соболев мог бы регулярно играть за национальную команду.

– Было два варианта: один клуб был изначально, но я даже не знаю, какой. Затем был «Кристал Пэлас». Их предложение появилось, когда я уже был на сборах с «Крыльями». Ждал рабочей визы, но не вышло. Хочу ли в будущем в Европу? Мне кажется, любой футболист хочет себя там попробовать. Моя мечта – играть в Англии, – цитирует Соболева sport24.ru.

На счету нападающего 10 забитых голов в 18 матчах. Совсем недавно игрок стал обладателем «Кубка Матч Премьер» в составе столичного «Спартака». Форвард также успел отметиться на турнире забитым мячом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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