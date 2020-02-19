Передача "скорой" на аутсорс в Самаре: ФАС не нашли нарушений, профсоюз обратился в прокуратуру

Работники самарской станции скорой помощи продолжают бороться против перевода автопарка на аутсорс. Вчера состоялось заседание коллегии Самарского УФАС, на котором эксперты антимонопольного ведомства рассмотрели жалобу ООО «РДМ». Компания пожаловалась, что аукцион по поиску подрядчика, который должен будет предоставить станции скорой 61 автомобиль на три года почти за миллиард рублей, проводится с нарушениями – в частности, в документах отсутствует требование о наличии лицензии. На заседании присутствовали и представители профсоюза работников скорой «Действие».

- Мы пытались доказать, что решение о переводе автопарка на аутсорс не только неэффективно, но и вредно, но нас даже слушать не пожелали, - сокрушается председатель самарского отделения профсоюза Татьяна Рыбина.

В результате антимонопольное ведомство вняло доводам представителей минздрава, которые заявили: автопарк скорой помощи изношен, а подрядчик будет оказывать только транспортные, а не медицинские услуги, поэтому специальная лицензия ему не нужна.

Тем не менее, профсоюз скорой помощи не намерен прекращать борьбу против решения, из-за которого могут потерять работу в госучреждении почти 300 водителей и механиков.

- Органы ФАС под административным, с нашей точки зрения, давлением отказались признать неправомерными торги по аутсорсингу автотранспортных услуг для городской станции скорой помощи, - написал в соцсети руководитель федерального профсоюза медиков Андрей Коновал. - Это несмотря на очевидные противоречия в конкурсной документации. Мы считаем, что решение УФАС в данной ситуации неправомерно.

Как рассказал Андрей Коновал «КП-Самара», 18 февраля он направил заявление от имени профсоюза в областную прокуратуру о незаконности конкурса и создании угрозы безопасности населению. Правда, в самой прокуратуре заявили, что пока никакого заявления к ним не поступало.

А Татьяна Рыбина сообщила, что работники скорой помощи намерены обратиться напрямую к губернатору.

- Это неправда, что мы согласны на перевод скорой на аутсорс, что согласны перейти на работу к частнику, - говорит она. – Такое решение нанесет вред и врачам, и больным, и городу в целом. Мы надеемся, что наша позиция все-таки будет услышана.

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