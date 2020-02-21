2020-02-21T08:56:23+03:00
Общество

"Могилы ветеранов не должны быть безымянными": юнармейцы предложили ставить "звезды памяти" там, где похоронены участники войны

С инициативой ставить звезды на могилах ветеранов Великой Отечественной войны выступили ребята из Самарской области. И теперь школьники рассчитывают, что их идею подхватят по всей России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Юнармейцы приводят в порядок могилки, а теперь хотят отметить их, чтобы о ветеранах всегда помнили. Фото: https://vk.com/club179395423Юнармейцы приводят в порядок могилки, а теперь хотят отметить их, чтобы о ветеранах всегда помнили. Фото: https://vk.com/club179395423Фото: Личный архив
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Ленточка для отца

Все меньше остается рядом с нами живых ветеранов Великой Отечественной войны. Все меньше людей в мундирах с медалями на трибунах во время Парада. В этом году Россия отмечает 75-летие Победы - но большинству героев, приблизивших этот светлый день, мы говорим "спасибо" уже посмертно. И все чаще волонтеры в преддверии Дня Победы отправляются не в гости к живым, а на могилы к тем, кто уже ушел из этого мира.

Как раз во время одной из таких волонтерских акций у юнармейцев из Безенчукского района Самарской области родилась удивительная идея. Ребята приводили в порядок памятник на братской могиле погибших летчиков военно-морского училища им. Леваневского. И вдруг кто-то из них увидел, как рядом могилку убирает пожилая женщина. Закончив приводить ее в порядок, она повязала на оградку Георгиевскую ленточку.

- Здесь мой папа похоронен, он в Великой Отечественной войне участвовал, под Берлином его радовали, но он вернулся домой. Я так каждый раз делаю, говорю ему "спасибо", отдаю долг памяти и как отцу, и как победителю в той войне, - рассказала женщина, увидев удивленные взгляды мальчишек и девчонок.

Дети ветеранов уже оценили инициативу. Вот такие звезды хотят ставить рядом с памятниками юнармейцы Фото: Кадр видео

Дети ветеранов уже оценили инициативу. Вот такие звезды хотят ставить рядом с памятниками юнармейцыФото: Кадр видео

Помнить надо не только живых

Уже вечером командиры отрядов на собрании обсуждали то, что услышали. В самом деле, не раз в России проводили акции, отмечая квартиры ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы люди знали: с ними рядом живут герои. Но ведь народ победителей достоин памяти и после своей смерти. И тогда юнармейцы придумали акцию "Звезды памяти". Они решили, что отметят специальной звездой каждую могилу ветерана на Безенчукском кладбище.

- Мы просто хотим, чтобы все посетители кладбища, а не только родственники этих людей, знали, что здесь похоронены настоящие Герои, люди, благодаря которым мы сегодня можем жить под мирным небом. Мы должны помнить их, - рассказали ребята.

Идею юнармейцев поддержали власти и Центр гражданской активности "Вместе". Сейчас проект уже запущен, средства на изготовление первых звезд нашли, список захоронений составили и весной, после того, как могилки приведут в порядок, на них будут ставить эти памятные знаки. Ребят поддерживают и жители поселка, в семьях которых были свои ветераны:

- Папа прошел войну от Москвы до Берлина и к счастью остался жив. Умер только в 2004 году и погребен на Безенчукском кладбище. За участие в Великой Отечественной войне папа был награжден за участие в битве под Москвой, за взятие Кеннигсберга. Папа с трудом и болью рассказывал, как ему пришлось служить, всегда говорил: я не хочу, чтобы вам пришлось испытать то, что пришлось испытать нам. Я рада, что юнармейцы придумали такое движение, призванное сохранить память наших предков, победителей. Я приветствую и одобряю это движение, очень хотелось бы пожелать, чтобы все было именно так, - говорит Любовь Чаркина, дочь участника Великой Отечественной войны Федора Васильевича Сытник.

- Я уверен, что этот проект поможет ребятам еще больше почувствовать свою причастность к истории, узнать больше о тех, кто многое сделал для Победы. Уже несколько проектов, которые придумывали самарские юнармейцы, разлетелись по стране. Именно в нашем регионе начали проводить мини-парады под окнами ветеранов. И я надеюсь, что и этот проект станет общероссийским и поможет не забыть тех людей, которые так много сделали для нас, своих потомков, - поделился руководитель штаба Юнармии Самарской области Алексей Родионов.

Узнать дополнительную информацию и поддержать проект можно на его сайте.

Звезды памяти: могилы ветеранов не должны быть безымянными.#звездыпамяти#герои#патриоты#вечнаяпамять#безенчук#юнармия#

ИСТОЧНИК KP.RU

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