"Все ходуном ходит, мы спать боимся": в Самаре рухнувшая стена погребла под собой жилой дом с 4 детьми

- Мы даже спать ложиться теперь боимся. Вы думаете, тут что-то уникальное произошло? Да ничего подобного. Вы пройдите по нашей улице, посмотрите на дома. Это старый город, туалеты во дворах , разруха. Мы жалуемся и жалуемся, а толку? Я стою 35 лет в очереди на улучшение жилищных условий. И ничего, никаких сдвигов. Так и будет, старый город гореть и рушиться. А тут еще трамваи едут - все дома трясутся. Это должно было случиться, - жительница одного из домов на ул. Арцыбушевская в Самаре Татьяна Беляева в отчаянии машет рукой. Ей еще предстоит вернуться домой и провести ночь под крышей старой развалюхи. Ровно такой же как та, что сейчас лежит в руинах, погребенная под горой битого кирпича.

Кирпичная стена не являлась несущей конструкцией домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Женщин завалило на кухне, дети целы"

Месяц назад в дом №128 по ул. Арцыбушевская въехала семья из Ближнего Зарубежья. Здесь вообще живет очень много иноземцев: рядом Губернский рынок, многие работают на нем, торгуют фруктами, специями и жилье ищут неподалеку. Одноэтажный старый дом владелец сдал недорого: комфорта никакого, но и квартиросъемщики нетребовательные. 3 марта новоселы отмечали день рождение годовалого сынишки "хозяев" дома. В гости пришли друзья, родственники - всего человек десять. Около восьми вечера женщины хлопотали на кухне, дети играли в гостиной, мужчины вели разговоры в соседней комнате. И вдруг раздался хлопок.

На место ЧП сразу приехали сотрудники МЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Моя мама пошла в гости к брату и снохе. У племянника день рождения - годик ему исполнился. В тот момент, когда все случилось, мама с сестрой (обеим чуть больше 40 лет) были на кухне, она как раз находится под соседним домом. И тут все с потолка начало падать. Сестру мамы сильнее привалило, маму немного. Но у нее шок, она очень напугана, - рассказывает родственник пострадавшей семьи.

Оказалось, что как раз в этот момент на крышу маленького домика обрушилась кирпичная стена соседнего строения. Удар оказался такой мощности, что потолок начал буквально падать на стену присутствующим. Детям повезло - они были в гостиной и не попали под обстрел. Под завалами на кухне как раз и оказались погребены двое женщин. Задело еще пожилого дедушку, но ему помочь врачей не понадобилась. А вот одну из пострадавших доставили в больницу им. Пирогова.

- В доме находились четверо детей, двое мальчиков 2019 года рождения, девочка 8 лет и еще один мальчик чуть старше двух лет. Грудничков доставили в больницу им. Середавина, на этом настояли терапевты, - рассказала глава города Елена Лапушкина.

Кирпичная стена не являлась несущей конструкцией домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Дом признали ветхим еще в 2011 году"

Двухэтажное деревянное здание, от которого отвалилась стена, было уже расселено, но съехали из него не все жильцы. Достоверно известно о пожилой паре, которая занимала квартиру на первом этаже. По данным ГУ МЧС РФ по Самарской области, в этом доме на момент отделения стены находились четыре человека. Все завалы обследованы, никаких дополнительных пострадавших, кроме тех двух женщин, о которых сообщали заранее, не найдено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764410" frameborder="0"></iframe> Глава Самары о ЧП с рухнувшей стеной дома.

- Здание по номером 126 аварийное, было признано таким в 2011 году, оно подлежит сносу. Здесь было три частные квартиры в собственности и одна квартира муниципальная. Ее жители уже получили квартиры в "Волгаре", готовились к переезду. Жители частных квартир отказались переезжать и мы готовим решение по закону, - объяснила глава города. Она также отметила, что с собственником пострадавшего дома №128 уже связались, с ним вопрос будут решать уже в среду, когда он лично приедет на место. Мужчина получит компенсацию. А вот какова будет судьба семьи - неизвестно, непонятно, был ли заключен с ними договор на аренду дома или же они присутствовали там по сути незаконно?

Дом №126 был практически нежилойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас жители дома, на который рухнула стена, отправились к родственникам, они тоже снимают жилье неподалеку. В квартире сейчас находятся и муж с женой, которые затеяли в этот день праздник, и сестра с двумя детьми. Самые маленькие все еще в больнице.

- Если будет такая необходимость, мы всем предоставим маневренное жилье, но пока за этим никто не обращался, - рассказала Елена Лапушкина.

"Главное, чтобы не начали сносить нормальные здания"

Хлопок, кстати, слышали все соседи. Наверное, именно поэтому первая версия причины, по которой произошло ЧП, было - взрыв газа. Но позже специалисты подкорректировали информацию: ничего подобного, просто от двухэтажного деревянного ветхого дома по соседству отвалилась кирпичная стена и рухнула прямо на одноэтажный домишко.

У старых домов должны быть заботливые хозяеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это противопожарная кирпичная стена, которая разделяет деревянные дома, чтобы если в одном доме случился пожар, он не перекинулся на соседний дом, - объясняет архитектор Дмитрий Орлов. - Безусловно, со временем все изнашивается, надо проводить ревизию фундаментов. Обычно, дом слабо связан с такой стеной, там могут быть деревянные связки, металлические связки. С годами все гниет, ржавеет. Следить, конечно, надо. Как со всеми старыми домами, обвалиться может в любой момент, так что нужно мониторить, в каком состоянии конструкции и проводить ремонт.

А идеолог самарского "Том Сойер Феста" Андрей Кочетков обращает внимание, что подобная судьба постигает дома, у которых нет заботливых хозяев.

- Оторвалась стена сеней, где сруба нет, она обшита доской. Усугубляло ситуацию то, что у дома с брандмауэром, видимо, ещё очень давно сломана система водоотведения с крыши. И это тоже, судя по всему, никого не волновало. Не хотелось бы, чтобы как обычно в таком "пожарном режиме" снесли пару десятков нормальных исторических зданий для успокоения общественности. Лучше бы выявить подобные реальные угрозы и пути их решения, - считает он.

Жители же соседних домов на ул. Арцыбушевского очень надеются, что теперь на условия их жизни обратят внимание. И, возможно, займутся и их ветхими домами, которых на этой центральной улице более, чем достаточно. А следователям пока предстоит разобраться со всеми деталями происшедшего и выяснить, почему же рухнула стена дома и насколько в этом виновата администрация города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764407" frameborder="0"></iframe> В Самаре кирпичная стена рухнула на жилой дом.

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