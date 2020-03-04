«Где подмажем, где подляпаем, так и живем»: какие еще здания в центре могут развалиться, как дом на Арцыбушевской

3 марта на ул.Арцыбушевской в Самаре на жилой дом рухнула стена соседнего аварийного здания. Только чудом никто из находившихся внутри людей не погиб, а пострадавшие, в том числе маленькие дети, отделались относительно легко. Официально причины трагедии пока устанавливаются, но уже понятно, что виноват так называемый брандмауэр – противопожарная кирпичная стена между деревянными домами. В исторической части Самары таких видимо-невидимо.

Место ЧП закрыли ограждениямиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Насколько они безопасны и нет ли угрозы повторения трагедии? Чтобы выяснить это, журналист «Комсомольской правды-Самара» и эксперт, инженер-строитель, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев прогулялись по кварталам рядом с рухнувшим домом и оценили состояние находящихся здесь зданий.

Сгнившие балки потянули за собой стену

В доме на Арцыбушевской, 128, на который обрушилась кирпичная кладка, сейчас разбирают завалы. Вокруг установлены ограждения и дежурит пост ППС, чтобы предотвратить возможное мародерство. Эксперту достаточно нескольких минут, чтобы понять, что послужило причиной трагедии.

- Кирпичный брандмауэр соединен креплениями с основной деревянной стеной дома. Скорее всего, из-за сгнивших балок фундамента каркас дома просел и потянул за собой кирпичную стену. В результате получился серьезный крен, кирпич треснул и обрушился под силой тяжести, - объяснил Дмитрий Волобоев.

Соседние дома тоже не могут похвастаться хорошим состоянием брандмауэровФото: Альберт ДЗЕНЬ

Соседний, 124-й дом на первый взгляд выглядит лучше, но эксперт отмечает – это только оттого, что недавно он был покрашен. Краска подретушировала имеющиеся недостатки, но трещины от этого меньше не стали. Вывод – дом потенциально опасен, но нужно дополнительное обследование.

Трамвай едет – дом ходуном

Покосившиеся стены дома №118 тоже вызывают серьезные опасения специалиста.

- Иногда в возникновении такого крена виноваты сами хозяева, которые, например, выкапывают под домом подвал, - говорит Дмитрий Волобоев. – В результате фундамент теряет устойчивость, «проваливается» и тянет за собой все остальное.

Жильцы дома признаются – когда мимо проезжают трамваи, стены здания буквально ходуном ходят. Многие хозяева предпочитают уехать подальше из опасного места, а пустующее жилье сдать приезжим из южных республик.

- Мы здесь полтора года жилье снимаем, брат мне постоянно говорит – давай переедем, но у меня трое детей, у них здесь школа рядом, куда мы от нее, - разводит руками Руксора из Таджикистана.

Местные жители ждут переселения много летФото: Альберт ДЗЕНЬ

Дом убивает вода сверху и вода снизу

Дом на ул.Арцыбушевской, 120 – полный близнец здания с рухнувшей стеной. Его признали аварийным четыре года назад, но расселять жильцов и сносить ветхое строение пока даже не собираются. Сейчас здесь обитает три семьи.

- Соседка ходила, узнавала, ей в администрации сказали – денег нет, - рассказывает жительница дома Татьяна Липатова. – Конечно страшно тут жить! Тот дом, у которого стена рухнула, тоже аварийным был – вдруг у нас тоже что-нибудь упадет? Соседи сверху вот уже не могут здесь жить, у них потолок постоянно течет, съехали на съемную квартиру. В последний раз дом ремонтировали в 1976 году, когда моему сыну было 2 года. Сейчас ему 46. Сами, конечно, делаем, что можем – где подмажем, где подляпаем – да так и живем. С радостью бы переехали – невелика радость носить воду из колонки и ходить в туалет на улице!

Улочки бывших самарских окраин похожи одна на другуюФото: Альберт ДЗЕНЬ

Рядом с этой двухэтажкой недавно построили одноэтажный пристрой. Снег на его крыше сейчас активно тает. Вода течет по стене аварийного дома, заставляя и без того непрочные деревянные конструкции гнить еще более активно.

- В первую очередь любой дом убивает вода снизу, то есть у фундамента, и сверху, с крыш, - объясняет Дмитрий Волобоев. – Чтобы сохранить старый дом, нужно прежде всего защитить его от влаги – поменять крышу и максимально исключить возможность попадания влаги на стены.

Некоторые хозяева обшивают старые стены новым фасадом. Главное - правильно выбрать правильный материалФото: Альберт ДЗЕНЬ

Доски прогнили, стены в дырах

Со стороны властей нередко звучит упрек – дескать, мы и рады бы переселить людей из аварийного жилья, но они просто не хотят никуда уезжать. Многие обитатели бывшей окраины исторического центра с этим не согласны.

- Наш дом на Арцыбушевской 92-94 построен в конце 19 века. В этом году его признали аварийным, прислали письмо – мол, до 31 марта 2021 года расселим вас, - рассказывает Нина Абраменкова. – Но мы уже в это не верим. Соседний дом признали аварийным пять лет назад – доски стен подгнили, опилки высыпались, дырки насквозь… Помню, его хозяйка все ходила, просила, чтобы его отремонтировали, ей отвечали – нецелесообразно, подождите, дадим квартиру. Так ничего не дали, в этой развалюхе она и умерла. Конечно, жилье дают такое, в какое ехать не очень-то хочется - в квартале для сирот и малоимущих на окраине Волгаря, рядом с очистными сооружениями. Но лучше уж там, чем в доме с дырявыми стенами.

Люди как могут обустраивают быт в старых домахФото: Альберт ДЗЕНЬ

«Простоял сто лет, сгниет за 10»

Достаточно полуторачасовой прогулки по окрестным кварталам, чтобы понять – здесь, на бывшей окраине исторической части города, ветхих домов больше, чем крепких. Часть хозяев старается следить за зданиями – меняют крышу, укрепляют конструкции – некоторые даже заботливо прикрывают деревянные столбы ворот железными «шапочками», чтобы защитить от влаги. Хорошо чувствуют себя многие одноэтажные срубовые дома – например, на ул.Ульяновской, 65 или 69.

Эксперт ОНФ, инженер Дмитрий Волобоев оценил состояние домов в старом городеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Несмотря на солидный возраст, стоит крепко, - комментирует Дмитрий Волобоев. – Здесь просто нечему и некуда падать – даже если фундамент проседает, дом просто крепче садится в землю. Главное – не обшивать такие дома фасадом, который не пропускает влагу. К сожалению, мы сейчас увидели, что такие случаи нерегки. Если обшить таким невентилируемым фасадом, то деревянные конструкции очень быстро становятся жертвами влаги, и простоявший сто лет сруб может сгнить буквально за 10 лет.

Найти угрозу

Но на Арцыбушевской, Вилоновской, Буянова, Ульяновской и других соседних улицах хватает и ветхих двухэтажек, которые стоят вплотную с одноэтажных домам и отделены от них только кирпичным брандмауэром. Именно они, убежден эксперт, сейчас представляют наибольшую опасность.

Красивые старинные домики соседствуют с новостройкамиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Нужно благодарить судьбу, что во время ЧП 5 марта никто не погиб. Но из этой ситуации обязательно нужно сделать правильные выводы и не допустить повторения трагедии, - уверен Дмитрий Волобоев. – Все дома с аналогичными брандмауэрными стенками, стоящие рядом с одноэтажными зданиями, нужно обследовать и выяснить, насколько опасно они накренились. Кроме того, многие расселенные дома сейчас стоят с открытыми дверями, окнами, туда могут зайти дети, бомжи, поджигатели. Нужно закрыть доступ в расселенные здания. Но самое главное – нужна городская социальная программа по поддержанию ветхих домов в удовлетворительном техническом состоянии. Хозяева своими силами эту задачу не решат, не хватит опыта, денег, а иногда и мотивации. Им нужна юридическая, инженерная, строительная помощь со стороны властей. Да, это дорого, но дешевле, чем ликвидировать последствия ЧП.

Лучше всего себя в старом городе чувствуют кошкиФото: Альберт ДЗЕНЬ

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