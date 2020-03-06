Маленький человек с большим сердцем: школьник отдал все деньги, которые ему подарили, неизлечимо больным детям из Самары

В Самаре отпраздновали год со дня образования благотворительного фонда «ЕВИТА». Среди гостей устроили аукцион, на котором продали 5 лотов: баскетбольный мяч с автографами знаменитостей, годовой абонемент в Самарский художественный музей, сертификат в медицинскую клинику, экскурсию на Сызранскую ГЭС и VIP-билет на первый концерт в рамках нового тура группы D’Black Blues Orchestra, который состоится в Самаре 19 апреля.

Первым лотом стал баскетбольный мяч, на котором свои подписи оставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, зампредседателя правления «Роснано» Владимир Аветисян, самая титулованная баскетболистка родом из Куйбышева Ольга Артешина, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов. Мяч за 100 тысяч рублей купил руководитель корпорации «Веха» Сергей Наумов.

В общей сложности с помощью аукциона «ЕВИТА» получила 440 тысяч рублей, эти деньги фонд обещал потратить на покупку специального питания для детей, которым установлены гастростомы – аппараты для кормления напрямую через желудок.

Мамы и бабушки, которым партнеры фонда подарили праздничные образы, окружили Владимира Аветисяна, чтобы выразить ему благодарность и сфотографироваться на памятьФото: Александра БУДАЕВА

Самым дорогим лотом аукциона стал билет на первый апрельский концерт группы D’Black Blues Orchestra. В этом году в составе группы играют вокалистка Мариам Мерабова - исполнительница одной из ведущих партий в мюзикле «We will rock you», Джоанна Коннор – звезда чикагского блюза и американский бас-гитарист Натан Ист - постоянный участник концертного коллектива Эрика Клэптона, который знаменит также своим сотрудничеством с такими звездами, как Элтон Джон, Майкл Джексон, Ринго Старр и др. Билет на двух персон позволит пройти за кулисы, чтобы пообщаться с музыкантами. За 125 тысяч рублей билеты приобрела семья Ирины Цветковой – председатель самарского Союза журналистов.

Свои взносы на нужды фонда делали и остальные гости мероприятия при помощи специального ящика для пожертвований. Первым туда попал конверт от с надписью: «Для папиного благотворительного фонда - от Вовы». Как рассказал основатель фонда Владимир Аветисян, «у одного маленького мальчика из благополучной семьи» недавно был день рождения, ему исполнилось 10 лет, и многие гости дарили ему деньги, чтобы он мог купить, что пожелает. Сумма в итоге получилась очень приличная, а мальчик пришел к папе и попросил отдать деньги тем, кому они нужнее. Руководитель БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест «рассекретила» эту историю: мальчиком был сын Аветисяна.

Мамы паллиативных детей в конце праздничного вечера получили в подарок собственные портретыФото: Александра БУДАЕВА

На первый день рождения фонда его руководители пригласили также мам и бабушек, которые воспитывают неизлечимо больных детей. Детей оставили на попечение профессионалов, а дамам в преддверии 8 марта при помощи партнеров фонда сделали прически, макияж, подобрали праздничную одежду, а в завершении вечера подарили картины, на которых они были изображены красивыми и счастливыми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

378 детей и взрослых получили помощь за год от «ЕВИТЫ»

118 детей сейчас находятся под опекой фонда

6 палат для паллиативных детей открыты на средства фонда в больницах Самары и Тольятти

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764992" frameborder="0"></iframe> D’Black Blues Orchestra играет на праздничном вечере БФ "ЕВИТА".Александра БУДАЕВА

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