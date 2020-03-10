2020-03-10T15:32:02+03:00
Общество

Праздников не проводить, пешком ходить, больным дома сидеть: в Самаре превышен эпидемпорог по гриппу и ОРВИ

Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть, порекомендовали не проводить массовые мероприятия и обеспечить "утренние фильтры" в школах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Весна началась, но врачам проще не сталоВесна началась, но врачам проще не сталоФото: Артем КИЛЬКИН
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Гриппа все больше!

В Самарской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 28,6%. Такие показатели Роспотребнадзор зафиксировал на прошлой неделе с 2 по 8 марта. Только в Самаре заболели 5050 человек. Чаще всего "одолевают" самарцев вирусы гриппозной этиологии: больше всего вируса гриппа А и В. Среди негрипозных вирусов 23,3% приходится на парагрипп. Коронавирус пока не выявили ни у кого из горожан и жителей области.

Чаще стали болеть в Безенчукском районе, Жигулевске, Новокуйбышевске и Октябрьске. В Самаре количество выявленных случаев выросло на 4,3%.

Для того, чтобы не допустить распространение инфекции, главный санитарный врач Светлана Архипова издала рекомендации. Главам городов и сел посоветовали не проводить массовые спортивные и культурные мероприятия особенно среди детей. А минздраву посоветовали не допускать посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, напирмер, дома ребенка и интернаты.

"Лекарствами обеспечить, боксы открыть"

В больницах Самарской области должны появиться специальные палаты для изолированного содержания тех, у кого нашли внебольничную пневмонию. При этом таких пациентов незамедлительно должны доставлять именно в медучреждения, оснащенные такими боксами.

Более того, теперь минздраву придется особенно позаботиться, чтобы в аптеках и больницах был неснижаемый остаток противовирусных препаратов, в том числе и тех, что рекомендуют для лечения коронавирусной инфекции.

Один из пунктов предписания - обязательно обеспечить для пациентов возможность обследоваться в лаборатории на ГРИПП, ОРВИ и на новую коронавирусную инфекцию, на такой анализ будут отправлять тех, у кого зарегистрируют пневмонию.

Главврачам нужно позаботиться, чтобы лихорадящим больным на дому в первую очередь могли оказать помощь. Прием для лиц с признаками ОРВИ И внебольничной пневмонии нужно обеспечить через специальные боксы.

В школы - утренние фильтры

Также особенно позаботиться о здоровье школьников и студентов велено руководителям образовательных учреждений. Так, они должны утром проверять, не пришли ли ребята на занятия с признаками ОРВИ, а если так случилось - отправить их домой. Также стоит не проводить массовые мероприятия и рекомендовать всем носить маски.

А еще в школы может вернуться карантин, если заболеют более 20% детей.

Кстати, носить маски рекомендуют и кондукторам, и продавцам и всем, кто в своей работе имеет дело с людьми

"Роспотребнадзор рекомендует:

- Избегайте общения с людьми, если они кашляют, чихают или у них повышена температура,

- Мойте руки после каждого выхода из дома. Пользуйтесь антибактериальным гелем.

- Соблюдайте респираторный этикет: здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки;

- проветривайте помещения и проводите влажную уборку,

- чаще гуляйте и меньше пользуйтесь общественным транспортом,

- делайте физические упражнения,

- правильно питайтесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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