Пока вы пялитесь на ее грудь, она запускает руку в ваш карман: как самарские девушки «разводят» парней в клубах

Подвыпивший человек – легкая добыча, особенно если он при деньгах, осознает собственную значимость и падок на женскую красоту. Если вас просто развели на дорогие коктейли и закуски, а потом оставили без «десерта» - радуйтесь, история могла закончиться гораздо хуже. Правоохранительные органы знают немало историй, когда красотки наводили своих сообщников на подвыпившего ухажера, его обирали до нитки, а порой и жестоко избивали.

Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. На скамью подсудимых в этом году попала Настя П., которая в январе прошлого года умудрилась украсть смартфон у своего кавалера… прямо под прицелом видеокамер.

Красотки с изъяном

Дима и Леня в «Метелицу» приехали 15 января прошлого года уже подвыпившие. Прошли в красный зал, сели за столик, начали «культурно отдыхать». Познакомились с девчонками: миниатюрные блондиночки с правильными чертами лица представились Настей и Любой. Парни пригласили их к себе за столик, заказали еще виски, кальяна и решили, что вечер удался и перспективы у них самые радужные.

Но не тут-то было: под утро со столика вдруг исчез iPhone 7 Plus, а потом и девчонки резко сорвались и уехали домой. Дмитрий, который остался без «продолжения банкета» и одновременно без мобильника, обратился к администраторам ночного клуба, которые пригласили его на следующий день (заодно, клиент протрезвеет, может, и сам вспомнит, где телефон посеял) приехать и посмотреть записи с камер видеонаблюдения..

16 января Дмитрий вернулся, ему включили видео – и бинго! – там было ясно видно, как чудо-девочка Настенька берет со стола его черный iPhone и свой беленький Samsung, вертит их в руках, убирает оба мобильника на уровень своих коленок, после чего передает iPhone своей подруге. А та его прячет.

Пораженный таким вероломством Дмитрий написал заявление в полицию, стажи порядка быстро установили личность обеих девушек, и вскоре домой к Анастасии приехали люди в погонах. Та телефон вернула, но с ходу заявила: я не при чем, это все Любка – она украла «мобилу» и подставила меня!

Заклятая подруга

По версии Анастасии, это Люба попросила ее взять со стола iPhone, потому что у нее никакого телефона не было вообще. Люба, мол, прятала смартфон к себе в сапог, а потом вышла в туалет. Она, Настя, пошла за ней, чтобы убедить ее вернуть iPhone на место, потому что все равно его крайне сложно перепрошить. Но та настояла на своем. Когда за ними приехал муж Насти, они сели в машину, и там Люба вновь достала злополучный мобильник. Как он оказался у нее, ни в чем не виноватой Насти, дома, она может лишь предполагать – Люба к ним заходила и могла спрятать свою добычу до поры до времени.

Люба, естественно, излагала иную версию: тусили себе с парнями, вечер отличный был, вдруг Настя протягивает ей какой-то предмет и просит быстро убрать его в сапог. А потом зовет ее с собою в туалет. По словам Любы, только в туалете она вытащила предмет из сапога, и поняла, что это iPhone Димы. По ее словам, она убеждала Настю вернуть телефон хозяину, но та отказалась. Они вернулись за столик, еще какое-то время поболтали с парнями, потом за девушками приехал муж Насти. Уже у него в машине она достала телефон, начала им хвастаться и говорить о том, что всегда о таком мечтала.

- Обвинение в краже в итоге было предъявлено Анастасии, поскольку именно она взяла со стола телефон, плюс похищенное хранилось у нее, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» помощник прокурора Железнодорожного района Самары Яна Вахрамова.

В суд дело передали в августе прошлого года, а приговор вынесли совсем недавно. В суде Анастасия вину не признала, однако после допроса свидетелей и изучения всех доказательств девушку признали виновной и приговорили к 60 часам исправительных работ.

Дмитрий гражданский иск заявлять не стал: телефон ему вернули, красотку он уже давно простил, а вот по клубам ходить перестал – все-таки свои нервы дороже.

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