«Прости, бес попутал»: житель поселка Запанской ударил друга ножом в грудь, но так и не смог вспомнить, за что

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-04T17:51:53+03:00

Пострадавший претензий не имеет – чего только между друзьями не бывает. Следователи и суд с таким утверждением не согласны.

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Александру 39 лет, он в разводе, живет в поселке Запанском. 17 ноября прошлого года задумал он романтический ужин с соседкой Валентиной. Закупил водки, коктейлей – но по дороге из магазина встретил друга Пашу. Паша был известен на районе любовью к спиртному. Заметив в пакетах Александра заветные бутылки, он напросился в гости. К счастью, его быстро удалось выпроводить, и Александр с Валентиной, наконец, остались наедине.

Романтический вечер плавно перетек в день. Обновив запасы алкоголя в доме, они продолжили попивать алкоголь, наступил вечер, и тут опять заявился Павел.

- Он был грязный, побитый и я его пускать к себе не хотел, - рассказывал впоследствии следователям Александр. – Мы поссорились, я его ударил, у него пошла кровь из носа. Мне стало стыдно, я предложил ему зайти в дом. Грязные окровавленные вещи мы закинули в стирку, я дал ему свои старые. Потом он вышел в туалет, расположенный на улице, вернулся, а у него в груди рана. Паша сказал, что во дворе упал – там у меня стройка, в самом деле есть, обо что пораниться. Я ему рану обработал, мы немного выпили, а потом я его домой проводил.

Рана оказалась серьезной, Павлу потребовалась операция. О пациенте сообщили в правоохранительные органы, полицейские опросили мужчину прямо в больнице, и вскоре было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

В больнице Павел рассказал полиции совсем иную версию произошедшего: когда он пришел к другу Александру, тот без лишних слов прямо у калитки стал избивать. Говорил: мол, ты знаешь, за что тебя бьют. Павел не знал, но предположил: бьют его за то, что вчера он без спроса хотел взять сигареты Валентины. Александр вскоре успокоился, пригласил Павла в дом, предложил постирать его одежду, которая испачкалась в крови из разбитого носа и рассеченной брови. Они закинули вещи в стирку и сели выпивать. Разбудили Валентину, чтобы она составила им компанию. После вышли покурить, а когда заходили, Павел шел впереди, Александр сзади. Вдруг Павел почувствовал два удара по затылку, от которых он потерял сознание.

- Очнулся на полу. Болела грудь. Надо мной нависал Сашка. Он сказал мне «Прости, меня бес попутал, это я тебя ударил ножом, а нож выкинул», - говорил в больнице следователям Павел.

На суде Павел сначала отказывался ото всего, говорил ранее, заявлял что претензий к другу не имеет, сам виноват – напоролся на какую-то железку.

Но у следствия было достаточно доказательств обратного. Экспертиза, к примеру, показала: острый предмет, скорее всего, нож - пробил грудную клетку, сломал потерпевшему одно ребро и лишь чудом не задел легкое. Следы крови в доме Александра начинаются в коридоре, а во дворе их нет, следовательно, травма получена внутри дома, а не снаружи.

Кроме того, Валентина после длительного допроса на судебном заседании все-таки признала: да, это Александр «пырнул ножом» Павла, а потом попросил «прикрыть» его.

Из-за чего же все-таки так рассердился подсудимый в тот вечер, ни он, ни Павел, ни Валентина вспомнить так и не смогли.

- Гособвинение пришло к выводу, что вина подсудимого в суде была полностью доказана, в связи с этим просило назначить ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» помощник прокурора Железнодорожного района Самары Яна Вахрамова.

Суд, однако, Александра пожалел. Его признали виновным в умышленном нападении с оружием на Павла, но дали ему три года условно с испытательным сроком три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU